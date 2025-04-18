https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/piyasalarda-gun-sonu-haftanin-artan-ve-dusen-yatirim-araclari-hangisi-1095505734.html
Piyasalarda gün sonu: Haftanın artan ve düşen yatırım araçları hangisi?
Piyasalarda gün sonu: Haftanın artan ve düşen yatırım araçları hangisi?
Sputnik Türkiye
Kapanan işlem günü sonrası Borsa İstanbul, yüzde 0.84 düşüşle 9 bin 317.24 puandan günü bitirdi. Dolar 38.15 TL’ye yükselirken, gram altın Kapalıçarşı’da 4 bin... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T19:23+0300
2025-04-18T19:23+0300
2025-04-18T19:23+0300
ekonomi̇
kapalıçarşı
borsa i̇stanbul
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bitcoin
bitcoin classic (btc)
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dolar
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18 Nisan 2025 Cuma günü, Borsa İstanbul haftanın son işlem gününü düşüşle tamamlarken altın ve dolar yatırımcısını sevindirdi. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0.84 düşüşle 9 bin 317.24 puandan tamamladı. Hafta boyunca en çok işlem gören hisseler arasında Koç Holding (KCHOL), Türk Hava Yolları (THYAO) ve Akbank (AKBNK) yer aldı. Dolar/TL kuru haftayı 38.15 seviyesinde tamamlarken, Euro/TL kuru 43.59 seviyesinden işlem gördü. Hafta boyunca döviz kurlarında sınırlı dalgalanmalar yaşandı. Gram altın Kapalıçarşı'da haftayı yüzde 0.50 artışla 4 bin 83.93 TL seviyesinde kapattı. Çeyrek altın 6 bin 798.22 TL, Cumhuriyet altını ise 27 bin 089.20 TL'den işlem gördü. Ons altın ise haftalık bazda yüzde 3.7 artışla 3 bin 328 dolar seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.Bitcoin (BTC), hafta boyunca 83 bin USDT seviyesine kadar iki kez geri çekildi. Dolar endeksindeki düşüş ve küresel büyüme endişeleriyle birlikte, kripto para piyasasında dalgalanmalar yaşandı. Haftanın kapanışında Bitcoin 84.500 dolar, Ethereum bin 584 dolar seviyelerinde seyretti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/altin-rekora-kosuyor-borsa-istanbulda-yon-belirsiz-gram-altinda-yukselis-devam-eder-mi-simdi-alinir-1095364960.html
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kapalıçarşı, borsa i̇stanbul, ethereum, bitcoin, bitcoin classic (btc), dolar/tl, dolar, euro, euro/tl, altın, gram altın, külçe altın
kapalıçarşı, borsa i̇stanbul, ethereum, bitcoin, bitcoin classic (btc), dolar/tl, dolar, euro, euro/tl, altın, gram altın, külçe altın
Piyasalarda gün sonu: Haftanın artan ve düşen yatırım araçları hangisi?
Kapanan işlem günü sonrası Borsa İstanbul, yüzde 0.84 düşüşle 9 bin 317.24 puandan günü bitirdi. Dolar 38.15 TL’ye yükselirken, gram altın Kapalıçarşı’da 4 bin 83.93 TL oldu. Bitcoin 84 bin 500 dolar, Ethereum ise bin 584 dolardan işlem gördü.
18 Nisan 2025 Cuma günü, Borsa İstanbul haftanın son işlem gününü düşüşle tamamlarken altın ve dolar yatırımcısını sevindirdi.
BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0.84 düşüşle 9 bin 317.24 puandan tamamladı. Hafta boyunca en çok işlem gören hisseler arasında Koç Holding (KCHOL), Türk Hava Yolları (THYAO) ve Akbank (AKBNK) yer aldı.
Dolar/TL kuru haftayı 38.15 seviyesinde tamamlarken, Euro/TL kuru 43.59 seviyesinden işlem gördü. Hafta boyunca döviz kurlarında sınırlı dalgalanmalar yaşandı.
Gram altın Kapalıçarşı'da haftayı yüzde 0.50 artışla 4 bin 83.93 TL seviyesinde kapattı. Çeyrek altın 6 bin 798.22 TL, Cumhuriyet altını ise 27 bin 089.20 TL'den işlem gördü. Ons altın ise haftalık bazda yüzde 3.7 artışla 3 bin 328 dolar seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.
Bitcoin (BTC), hafta boyunca 83 bin USDT seviyesine kadar iki kez geri çekildi. Dolar endeksindeki düşüş ve küresel büyüme endişeleriyle birlikte, kripto para piyasasında dalgalanmalar yaşandı. Haftanın kapanışında Bitcoin 84.500 dolar, Ethereum bin 584 dolar seviyelerinde seyretti.