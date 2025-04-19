https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/oyuncu-sevil-akdag-arkadasi-elif-kiravi-oldurup-kacti-1095514295.html
Oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşı Elif Kırav'ı öldürdü: Önce kaçtı sonra yakalandı
Oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşı Elif Kırav'ı öldürdü: Önce kaçtı sonra yakalandı
Sputnik Türkiye
Sevil Akdağ, dün akşam saatlerinde Fatih'te arkadaşı Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından intihar girişiminde bulunan oyuncu, sonra kaçtı ancak... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T12:56+0300
2025-04-19T12:56+0300
2025-04-19T13:28+0300
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İstanbul Fatih İskenderpaşa Mahallesi, dün akşam saatlerinde korkunç bir olaya sahne oldu. Dizi ve sinema oyuncusu Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı 29 yaşındaki arkadaşı Elif Kırav’ı evinde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından intihar girişiminde bulunan Akdağ, daha sonra evden kaçtı.Tartışma sonrası kanlı saldırıEdinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki Sevil Akdağ ve arkadaşı Elif Kırav dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine geçti. Evde yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu esnada Sevil Akdağ, Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından Akdağ, intihara teşebbüs etti.Elif Kırav’dan haber alamayan yakınları, genç kadının evine geldi. Kapıyı açtıklarında Kırav’ı kanlar içinde buldular. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav’ın hayatını kaybettiğini belirledi.İstanbul Emniyeti’ne bağlı ekipler, yaptıkları çalışmalarda olayın failinin oyuncu Sevil Akdağ olduğunu tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.Sevil Akdağ kimdir?1993 yılında Mardin’de doğan Sevil Akdağ, 2021 yılında Yasak Elma, Tutanamayanlar ve Kardeşlerim gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca Enna: Kara Büyü, Mazlum Kuzey & Kuddusi 2 La!, Kasada Para Var! ve Kulyas: Lanetin Bedeli filmlerinde de yer aldı. Oyunculuğunun yanı sıra çeşitli müzik kliplerinde de rol aldığı öğrenildi.
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sevil akdağ, fatih, intihar girişimi
sevil akdağ, fatih, intihar girişimi
Oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşı Elif Kırav'ı öldürdü: Önce kaçtı sonra yakalandı
12:56 19.04.2025 (güncellendi: 13:28 19.04.2025)
Sevil Akdağ, dün akşam saatlerinde Fatih'te arkadaşı Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından intihar girişiminde bulunan oyuncu, sonra kaçtı ancak polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Fatih İskenderpaşa Mahallesi, dün akşam saatlerinde korkunç bir olaya sahne oldu. Dizi ve sinema oyuncusu Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı 29 yaşındaki arkadaşı Elif Kırav’ı evinde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından intihar girişiminde bulunan Akdağ, daha sonra evden kaçtı.
Tartışma sonrası kanlı saldırı
Edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki Sevil Akdağ ve arkadaşı Elif Kırav dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine geçti. Evde yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu esnada Sevil Akdağ, Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından Akdağ, intihara teşebbüs etti.
Elif Kırav’dan haber alamayan yakınları, genç kadının evine geldi. Kapıyı açtıklarında Kırav’ı kanlar içinde buldular. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İstanbul Emniyeti’ne bağlı ekipler, yaptıkları çalışmalarda olayın failinin oyuncu Sevil Akdağ olduğunu tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.
1993 yılında Mardin’de doğan Sevil Akdağ, 2021 yılında Yasak Elma, Tutanamayanlar ve Kardeşlerim gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca Enna: Kara Büyü, Mazlum Kuzey & Kuddusi 2 La!, Kasada Para Var! ve Kulyas: Lanetin Bedeli filmlerinde de yer aldı. Oyunculuğunun yanı sıra çeşitli müzik kliplerinde de rol aldığı öğrenildi.