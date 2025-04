https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/sibel-candan-carpici-itiraf-bir-gun-gelen-koliden-bicak-cikti-1095513464.html

Sibel Can'dan çarpıcı itiraf: 'Bir gün gelen koliden bıçak çıktı'

Şarkıcı Sibel Can, bir televizyon programında saplantılı bir hayranının kendisine ve ailesine dair takıntılı davranışlarını ilk kez detaylarıyla anlattı... 19.04.2025, Sputnik Türkiye

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Can, konuk olduğu bir televizyon programında yıllar önce yaşadığı saplantılı hayran korkusunu kamuoyuyla ilk kez paylaştı. Ünlü şarkıcı, kendisini eş olarak gören, çocuklarını ise kendi evladı gibi sahiplenen hayranının davranışlarının bir noktadan sonra ciddi bir güvenlik tehdidine dönüştüğünü söyledi.'Beni eşi, çocuklarımı kendi çocukları gibi görüyordu'Programda, “1990’lar ve 2000’lerde herkesin platonik aşkıydınız. Hiç unutamadığınız bir aşk ilanı var mı?” sorusuna yanıt veren Can, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:"Bu tam olarak bir aşk ilanı değil ama fanatik bir hayranım işi fazlasıyla abarttı. Beni eşi ve çocuklarımı da kendi çocukları gibi görmeye başladı."Ünlü sanatçı, bir gün evine gelen büyük bir koliyle olayın boyutunun daha da korkutucu bir hale geldiğini belirtti. Yardımcılarının açtığı koliden çıkanlar şaşkınlık yaratacak cinstendi:"Bir gün büyük bir koli geldi. Yardımcılarım açtı, içinden domates, biber, açık lokum, reçel, bana bir gecelik, bir tane paçalı don, Melisa’ya da bir elbise çıktı. Yanında bir de mektup vardı: ‘Ben İstanbul dışındayım, lütfen çocuklarıma iyi bak. Az kaldı karıcığım, geleceğim. Melisa lokumu çok seviyor diye ona da aldım’ yazıyordu."'Bir gün gelen koliden bıçak çıktı'Bu olaydan kısa bir süre sonra gelen yeni bir kolinin içeriği ise Sibel Can’ı dehşete düşürdü. Ünlü sanatçı, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:"Bir gün gelen koliden bir de bıçak çıktı. İşte o an gerçekten çok korktum. Dedim ki, bu artık normal değil. Hemen emniyete başvurduk. Neyse ki polis ekipleri hızla harekete geçmiş ve bu saplantılı hayrana ulaşmış. Allah iyilik versin."

