https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/beyaz-sarayda-mehmet-ozun-torunu-aniden-bayildi-oval-ofiste-trump-saskina-dondu-1095509776.html

Beyaz Saray'da Mehmet Öz'ün torunu aniden bayıldı: Oval Ofis'te Trump şaşkına döndü

Beyaz Saray'da Mehmet Öz'ün torunu aniden bayıldı: Oval Ofis'te Trump şaşkına döndü

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dr. Mehmet Öz'ün 'Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi' yöneticiliği yemin töreni sonrasındaki basın toplantısı, Öz'ün 11... 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T00:01+0300

2025-04-19T00:01+0300

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dünya

abd

donald trump

oval ofis

bayılma

beyaz saray

mehmet öz

sağlık

sağlık bakanı

dünya sağlık örgütü (who)

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Oval Ofis'te düzenlenen yemin töreni sırasında, Dr. Mehmet Öz'ün torunu aniden bayıldı.Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın, Dr. Öz'ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi yöneticisi olarak yemin ettirmesinin hemen ardından yaşanan olayda, doktor kimliğiyle tanınan Mehmet Öz hemen olaya müdahale etti.Trump, gazetecilerle sohbeti sırasında yaşanan bayılma anında şaşkına dönerken, Beyaz Saray personelinin basın mensuplarına "Hemen çıkın!" diye bağırdığı duyuldu. Bayılma anında Dr. Öz'ün kızı Daphne babasına bağırdı. Beyaz Saray yetkilileri kısa bir süre sonra "Küçük kız bayıldı, şu an iyi durumda" açıklamasını yaptığı öğrenildi.

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abd, donald trump, oval ofis, bayılma, beyaz saray, mehmet öz, sağlık, sağlık bakanı, dünya sağlık örgütü (who), sağlık çalışanı, doktor