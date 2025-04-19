https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/beyaz-sarayda-mehmet-ozun-torunu-aniden-bayildi-oval-ofiste-trump-saskina-dondu-1095509776.html
Beyaz Saray'da Mehmet Öz'ün torunu aniden bayıldı: Oval Ofis'te Trump şaşkına döndü
Beyaz Saray'da Mehmet Öz'ün torunu aniden bayıldı: Oval Ofis'te Trump şaşkına döndü
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dr. Mehmet Öz'ün 'Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi' yöneticiliği yemin töreni sonrasındaki basın toplantısı, Öz'ün 11... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T00:01+0300
2025-04-19T00:01+0300
2025-04-19T00:03+0300
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beyaz saray
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Oval Ofis'te düzenlenen yemin töreni sırasında, Dr. Mehmet Öz'ün torunu aniden bayıldı.Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın, Dr. Öz'ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi yöneticisi olarak yemin ettirmesinin hemen ardından yaşanan olayda, doktor kimliğiyle tanınan Mehmet Öz hemen olaya müdahale etti.Trump, gazetecilerle sohbeti sırasında yaşanan bayılma anında şaşkına dönerken, Beyaz Saray personelinin basın mensuplarına "Hemen çıkın!" diye bağırdığı duyuldu. Bayılma anında Dr. Öz'ün kızı Daphne babasına bağırdı. Beyaz Saray yetkilileri kısa bir süre sonra "Küçük kız bayıldı, şu an iyi durumda" açıklamasını yaptığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/trump-taraflardan-birinin-sabote-etmesi-halinde-abd-ukrayna-gorusmelerinden-cekilecek-1095508005.html
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abd, donald trump, oval ofis, bayılma, beyaz saray, mehmet öz, sağlık, sağlık bakanı, dünya sağlık örgütü (who), sağlık çalışanı, doktor
abd, donald trump, oval ofis, bayılma, beyaz saray, mehmet öz, sağlık, sağlık bakanı, dünya sağlık örgütü (who), sağlık çalışanı, doktor
Beyaz Saray'da Mehmet Öz'ün torunu aniden bayıldı: Oval Ofis'te Trump şaşkına döndü
00:01 19.04.2025 (güncellendi: 00:03 19.04.2025)
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dr. Mehmet Öz'ün 'Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi' yöneticiliği yemin töreni sonrasındaki basın toplantısı, Öz'ün 11 yaşındaki torununun bayılmasıyla kesintiye uğradı. Dr. Öz'ün kızı Daphne babasına bağırırken Trump şaşkına döndü. Yetkililer olay yerine koşarken, basın mensuplarına odadan çıkmaları emredildi.
Oval Ofis'te düzenlenen yemin töreni sırasında, Dr. Mehmet Öz'ün torunu aniden bayıldı.
Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın, Dr. Öz'ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi yöneticisi olarak yemin ettirmesinin hemen ardından yaşanan olayda, doktor kimliğiyle tanınan Mehmet Öz hemen olaya müdahale etti.
Trump, gazetecilerle sohbeti sırasında yaşanan bayılma anında şaşkına dönerken, Beyaz Saray personelinin basın mensuplarına "Hemen çıkın!" diye bağırdığı duyuldu. Bayılma anında Dr. Öz'ün kızı Daphne babasına bağırdı. Beyaz Saray yetkilileri kısa bir süre sonra "Küçük kız bayıldı, şu an iyi durumda" açıklamasını yaptığı öğrenildi.