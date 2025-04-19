https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/bakan-yerlikaya-duyurdu-kirmizi-bultenle-aranan-3-kisi-yakalanarak-turkiyeye-getirildi-1095511965.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç.'nin Gürcistan'da yakalandığını ve... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T09:48+0300
2025-04-19T09:48+0300
2025-04-19T09:48+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
kırmızı bülten
dolandırıcılık
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 3 firarinin Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Bu başarılı operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldü.Kırmızı bültenli i̇ki suçlu yakalandıYapılan resmi açıklamaya göre, “dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle aranan Ç.K. ile “kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçundan aranan R.Ö.Y., Gürcistan’da yakalandı.Her iki şahıs da uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranıyordu ve Interpol aracılığıyla tespiti sağlandı.Ulusal seviyede aranan E.Ç. de i̇ade edildiGürcistan’da yakalanan bir diğer şahıs ise “bilişim sistemlerini, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan ulusal seviyede aranan E.Ç. oldu. Söz konusu kişi de diğer iki suçlu ile birlikte Türkiye’ye teslim edildi.Yakalanan 3 kişi, Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı’nda Türk güvenlik güçlerine teslim edildi. İlgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından zanlılar hakkında yasal işlemler başlatıldı. Teslim işlemleri, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi.Bakan Yerlikaya'dan açıklamaİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç.'nin Gürcistan'dan Türkiye'de getirildiğini” belirtti.
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ali yerlikaya, kırmızı bülten, dolandırıcılık
ali yerlikaya, kırmızı bülten, dolandırıcılık
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç.'nin Gürcistan'da yakalandığını ve Artvin Sarp Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Yakalanan kişiler dolandırıcılık suçlarından aranıyordu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 3 firarinin Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Bu başarılı operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldü.
Kırmızı bültenli i̇ki suçlu yakalandı
Yapılan resmi açıklamaya göre, “dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle aranan Ç.K. ile “kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçundan aranan R.Ö.Y., Gürcistan’da yakalandı.
Her iki şahıs da uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranıyordu ve Interpol aracılığıyla tespiti sağlandı.
Ulusal seviyede aranan E.Ç. de i̇ade edildi
Gürcistan’da yakalanan bir diğer şahıs ise “bilişim sistemlerini, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan ulusal seviyede aranan E.Ç. oldu. Söz konusu kişi de diğer iki suçlu ile birlikte Türkiye’ye teslim edildi.
Yakalanan 3 kişi, Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı’nda Türk güvenlik güçlerine teslim edildi. İlgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından zanlılar hakkında yasal işlemler başlatıldı. Teslim işlemleri, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi.
Bakan Yerlikaya'dan açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç.'nin Gürcistan'dan Türkiye'de getirildiğini” belirtti.