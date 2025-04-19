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Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Meteoroloji saat verip uyardı, bu illerde yağış ve fırtına Var
Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Meteoroloji saat verip uyardı, bu illerde yağış ve fırtına Var
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 19 Nisan Cumartesi günü Ankara ve 20 ilde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de ise yağış... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
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2025-04-19T09:22+0300
türki̇ye
ankara
karabük
karadeniz
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü için yeni bir hava durumu tahmini yayımladı. Rapora göre Ankara ve çevresindeki iller başta olmak üzere 20 şehirde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de yağış görülmeyecek.Batıda sıcaklıklar düşüyorMGM verilerine göre, batı kesimlerde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece düşecek. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği olmayacak. Güneşli ve açık hava bu bölgelerde etkisini sürdürecek.Kuvvetli yağış uyarısı: Bu i̇llere dikkatMeteoroloji, sağanak yağışın bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olacağını açıkladı. Ankara’nın kuzeyi ve doğusu, Çankırı, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde etkili sağanak yağış bekleniyor. Bu illerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.Rüzgar İç Anadolu'da sert esecekTahminlere göre rüzgar genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak İç Anadolu’nun güney kesimlerinde öğle saatlerinde 30-50 km/saat hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor. Ulaşımda aksama ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.Sabah ve geceye dikkat: Sis ve pus görülecekÖzellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle trafikte dikkatli olunması gerektiği bildirildi.Yağışlı bölgeler hangileri?Parçalı ve çok bulutlu hava durumu, Marmara’nın güney ve batısı, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sakarya, Kütahya, Aksaray, Niğde, Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinde görülecek. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.Ege ve Akdeniz başta olmak üzere ülkenin güney ve doğusundaki birçok bölgede hava açık ve az bulutlu olacak. Bu bölgelerde hafta sonu planı yapanlar için olumlu bir hava tablosu sunuluyor.Meteoroloji'den çifte uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Nisan için iki önemli uyarıda bulundu:İstanbul ve İzmir’de 19 Nisan Cumartesi günü yağış beklenmiyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden iitbaren bölgenin güney ve batısı ile Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi ekleniyor.EDİRNE °C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere sis ve pusluKIRKLARELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 24°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 22°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluBURDUR °C, 25°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 29°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Nevşehir, Aksaray ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara’nın kuzey ve doğusu ile Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.ANKARA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 26°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu’nun doğusu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.KARABÜK °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Samsun'un iç kesimleri ile Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.RİZE °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 15°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN °C, 25°CAz bulutlu ve açıkDİYARBAKIR °C, 25°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 28°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 22°CAz bulutlu ve açık
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Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Meteoroloji saat verip uyardı, bu illerde yağış ve fırtına Var

09:16 19.04.2025 (güncellendi: 09:22 19.04.2025)
© AAMeteoroloji
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 19 Nisan Cumartesi günü Ankara ve 20 ilde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de ise yağış beklenmiyor. Batı bölgelerde sıcaklıklar düşüyor, İç Anadolu'da ise kuvvetli rüzgar etkili olacak. İşte il il hava durumu detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü için yeni bir hava durumu tahmini yayımladı. Rapora göre Ankara ve çevresindeki iller başta olmak üzere 20 şehirde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de yağış görülmeyecek.

Batıda sıcaklıklar düşüyor

MGM verilerine göre, batı kesimlerde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece düşecek. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği olmayacak. Güneşli ve açık hava bu bölgelerde etkisini sürdürecek.

Kuvvetli yağış uyarısı: Bu i̇llere dikkat

Meteoroloji, sağanak yağışın bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olacağını açıkladı. Ankara’nın kuzeyi ve doğusu, Çankırı, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde etkili sağanak yağış bekleniyor. Bu illerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Rüzgar İç Anadolu'da sert esecek

Tahminlere göre rüzgar genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak İç Anadolu’nun güney kesimlerinde öğle saatlerinde 30-50 km/saat hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor. Ulaşımda aksama ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

Sabah ve geceye dikkat: Sis ve pus görülecek

Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle trafikte dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Yağışlı bölgeler hangileri?

Parçalı ve çok bulutlu hava durumu, Marmara’nın güney ve batısı, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sakarya, Kütahya, Aksaray, Niğde, Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinde görülecek. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Ege ve Akdeniz başta olmak üzere ülkenin güney ve doğusundaki birçok bölgede hava açık ve az bulutlu olacak. Bu bölgelerde hafta sonu planı yapanlar için olumlu bir hava tablosu sunuluyor.

Meteoroloji'den çifte uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Nisan için iki önemli uyarıda bulundu:
1.
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimleri için geçerli. Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
2.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: İç Anadolu’nun güneyinde öğle saatlerinde etkisini gösterecek olan kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
İstanbul ve İzmir’de 19 Nisan Cumartesi günü yağış beklenmiyor.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden iitbaren bölgenin güney ve batısı ile Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi ekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere sis ve puslu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Nevşehir, Aksaray ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara’nın kuzey ve doğusu ile Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu’nun doğusu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Samsun'un iç kesimleri ile Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık
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