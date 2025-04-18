Uluslararası hukuk uzmanı Mehran: UCM reforme edilmeli

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamalarından sonra borsa değer kaybetti'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'li Özçağdaş: MEB Talim Terbiye Kurulu’nun kararı Personel Müdürlüğü ile uyuşmuyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Yazar Haluk Hepkon: 'Sol, Batının eleştirilemez olduğu ezberini bozmalı'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Muharrem Baki: 'Güvenlik kameraları maalesef güvensizlik kameraları haline geldi'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Komşuyu rahatsız etmenin cezası nedir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çeviriyi nasıl yapıyor, çevirmenlerin yerini alabilir mi?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Son don olayları tarımı nasıl etkiledi?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Çin’in uygulayacağı bir teknoloji yaptırımı, Batılı şirketleri kara kara düşünme noktasına getirebilir’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Marmara'da müsilaj tehlikesi: 'Yaz aylarında yoğunluk artabilir'
17:42
4 dk
ÖZEL HABER
Karagöz ve Hacivat, Rusya'nın başkenti Moskova'da
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Haluk Hapkon: “Cumhuriyet Devrimi ile mesafeli bir solun, Türkiye halkına çözüm sunması mümkün değildir”
18:16
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Belirti vermeden ilerliyor, ani ölümle sonuçlanabiliyor: Aort yırtılması nedir?
19:17
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
19:26
16 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından İran’ı vurmak için ‘Trump’ı ekarte etme’ planı
19:48
3 dk
SESLİ HABER
Prens Harry’den İsrail’e kıyak
19:54
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Baki Suiçmez: 'Çiftçi toprağı bırakmak zorunda kalıyor'
20:06
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Elektronik kelepçe alım ihalesi: Yerli üretim mi, yabancı bağlantılar mı?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Bahçeli: CHP’ye kayyım doğru ve mümkün değil
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türkiye'deki milyoner sayısı belli oldu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/uluslararasi-hukuk-uzmani-mehran-ucm-reforme-edilmeli-1095489651.html
Uluslararası hukuk uzmanı Mehran: UCM reforme edilmeli
Uluslararası hukuk uzmanı Mehran: UCM reforme edilmeli
Sputnik Türkiye
Batı ülkelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üzerindeki baskısının dünya düzenini tehdit ettiğini dile getiren Mehran, mahkemenin çifte standartlar... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T09:57+0300
2025-04-18T09:57+0300
dünya
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
batı
adalet
çifte standart
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085209089_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65fb34738ffe74b9afcab0458c719615.jpg
Uluslararası hukuk uzmanı Mohammed Mehran, Sputnik’e açıklamasında, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile ilgili durumu değerlendirdi.Mehran, “ABD ve birçok Batılı ülkenin UCM'nin kararları üzerindeki üstünlüğü, mahkemenin rolünü kaybetmesine yol açtı ve bu durum artık dünya düzenini tehdit ediyor. Mahkeme muazzam bir baskı altında, dolayısıyla bu yapı artık tam olarak işlevini yerine getiremiyor. Farklı taraflarca kontrol ediliyor ve bu durum onu kısıtlıyor” ifadesini kullandı.Halihazırda UCM'nin uyguladığı yöntem ve yaklaşımların, yaygın hale gelen çifte standartlar nedeniyle gerçek adaletten uzak olduğunu kaydeden uzman, “Uluslararası adaletin yeniden canlandırılması için UCM Roma Statüsü'nün reforme edilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.“Washington ve diğerlerinin, UCM'ye ve çalışanlarına ya da herhangi bir şekilde mahkemeyle bağlantısı olan kişilere baskı yapmasının son derece tehlikeli sonuçları olur” diyen Mehran, “Uluslararası toplum, küresel adalet terazisine yeniden denge kazandırmak için acilen müdahale etmeli” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/biden-konusma-yapmak-icin-300-bin-dolar-talep-ediyor-dinlemek-isteyen-var-mi-1095487882.html
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085209089_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d5486523a484f8a289e6ea1c1cebd8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uluslararası ceza mahkemesi (ucm), batı, adalet, çifte standart, abd
uluslararası ceza mahkemesi (ucm), batı, adalet, çifte standart, abd

Uluslararası hukuk uzmanı Mehran: UCM reforme edilmeli

09:57 18.04.2025
© AP Photo / Peter DejongUluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Abone ol
Batı ülkelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üzerindeki baskısının dünya düzenini tehdit ettiğini dile getiren Mehran, mahkemenin çifte standartlar nedeniyle gerçek adaletten uzak olduğunu belirtti.
Uluslararası hukuk uzmanı Mohammed Mehran, Sputnik’e açıklamasında, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile ilgili durumu değerlendirdi.
Mehran, “ABD ve birçok Batılı ülkenin UCM'nin kararları üzerindeki üstünlüğü, mahkemenin rolünü kaybetmesine yol açtı ve bu durum artık dünya düzenini tehdit ediyor. Mahkeme muazzam bir baskı altında, dolayısıyla bu yapı artık tam olarak işlevini yerine getiremiyor. Farklı taraflarca kontrol ediliyor ve bu durum onu kısıtlıyor” ifadesini kullandı.
Halihazırda UCM'nin uyguladığı yöntem ve yaklaşımların, yaygın hale gelen çifte standartlar nedeniyle gerçek adaletten uzak olduğunu kaydeden uzman, “Uluslararası adaletin yeniden canlandırılması için UCM Roma Statüsü'nün reforme edilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.
“Washington ve diğerlerinin, UCM'ye ve çalışanlarına ya da herhangi bir şekilde mahkemeyle bağlantısı olan kişilere baskı yapmasının son derece tehlikeli sonuçları olur” diyen Mehran, “Uluslararası toplum, küresel adalet terazisine yeniden denge kazandırmak için acilen müdahale etmeli” diye ekledi.
Joe Biden: Trump'ı yenmek için en iyi şansın bende olduğunu düşündüm - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
DÜNYA
Biden konuşma yapmak için 300 bin dolar talep ediyor: Dinlemek isteyen var mı?
09:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала