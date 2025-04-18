https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/uluslararasi-hukuk-uzmani-mehran-ucm-reforme-edilmeli-1095489651.html
Uluslararası hukuk uzmanı Mehran: UCM reforme edilmeli
Uluslararası hukuk uzmanı Mehran: UCM reforme edilmeli
Sputnik Türkiye
Batı ülkelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üzerindeki baskısının dünya düzenini tehdit ettiğini dile getiren Mehran, mahkemenin çifte standartlar... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T09:57+0300
2025-04-18T09:57+0300
2025-04-18T09:57+0300
dünya
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
batı
adalet
çifte standart
abd
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Uluslararası hukuk uzmanı Mohammed Mehran, Sputnik’e açıklamasında, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile ilgili durumu değerlendirdi.Mehran, “ABD ve birçok Batılı ülkenin UCM'nin kararları üzerindeki üstünlüğü, mahkemenin rolünü kaybetmesine yol açtı ve bu durum artık dünya düzenini tehdit ediyor. Mahkeme muazzam bir baskı altında, dolayısıyla bu yapı artık tam olarak işlevini yerine getiremiyor. Farklı taraflarca kontrol ediliyor ve bu durum onu kısıtlıyor” ifadesini kullandı.Halihazırda UCM'nin uyguladığı yöntem ve yaklaşımların, yaygın hale gelen çifte standartlar nedeniyle gerçek adaletten uzak olduğunu kaydeden uzman, “Uluslararası adaletin yeniden canlandırılması için UCM Roma Statüsü'nün reforme edilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.“Washington ve diğerlerinin, UCM'ye ve çalışanlarına ya da herhangi bir şekilde mahkemeyle bağlantısı olan kişilere baskı yapmasının son derece tehlikeli sonuçları olur” diyen Mehran, “Uluslararası toplum, küresel adalet terazisine yeniden denge kazandırmak için acilen müdahale etmeli” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/biden-konusma-yapmak-icin-300-bin-dolar-talep-ediyor-dinlemek-isteyen-var-mi-1095487882.html
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uluslararası ceza mahkemesi (ucm), batı, adalet, çifte standart, abd
uluslararası ceza mahkemesi (ucm), batı, adalet, çifte standart, abd
Uluslararası hukuk uzmanı Mehran: UCM reforme edilmeli
Batı ülkelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üzerindeki baskısının dünya düzenini tehdit ettiğini dile getiren Mehran, mahkemenin çifte standartlar nedeniyle gerçek adaletten uzak olduğunu belirtti.
Uluslararası hukuk uzmanı Mohammed Mehran, Sputnik’e açıklamasında, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile ilgili durumu değerlendirdi.
Mehran, “ABD ve birçok Batılı ülkenin UCM'nin kararları üzerindeki üstünlüğü, mahkemenin rolünü kaybetmesine yol açtı ve bu durum artık dünya düzenini tehdit ediyor. Mahkeme muazzam bir baskı altında, dolayısıyla bu yapı artık tam olarak işlevini yerine getiremiyor. Farklı taraflarca kontrol ediliyor ve bu durum onu kısıtlıyor” ifadesini kullandı.
Halihazırda UCM'nin uyguladığı yöntem ve yaklaşımların, yaygın hale gelen çifte standartlar nedeniyle gerçek adaletten uzak olduğunu kaydeden uzman, “Uluslararası adaletin yeniden canlandırılması için UCM Roma Statüsü'nün reforme edilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.
“Washington ve diğerlerinin, UCM'ye ve çalışanlarına ya da herhangi bir şekilde mahkemeyle bağlantısı olan kişilere baskı yapmasının son derece tehlikeli sonuçları olur” diyen Mehran, “Uluslararası toplum, küresel adalet terazisine yeniden denge kazandırmak için acilen müdahale etmeli” diye ekledi.