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Biden konuşma yapmak için 300 bin dolar talep ediyor: Dinlemek isteyen var mı?
Biden konuşma yapmak için 300 bin dolar talep ediyor: Dinlemek isteyen var mı?
Sputnik Türkiye
ABD’nin eski Başkanı Joe Biden’in, etkinliklerde konuşma yapma karşılığında talep ettiği miktarın onu dinlemek isteyenleri sayısını önemli ölçüde azalttığı... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T09:14+0300
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barack obama
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New York Post gazetesi, bir kaynağa dayandırdığı haberinde, başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra etkinliklerde konuşmacı olarak hizmet sunan eski Joe Biden'ın bir konuşma için “sadece” 300 bin dolar talep ettiği, ancak onu dinlemeye istekli çok az kişi bulduğunu yazdı.Haberde, “Eski Başkan Joe Biden'ın tek bir konuşma için 300 bin dolarlık fatura kesme girişimi çok az talep buluyor” ifadesine yer verildi.Biden’ın talep ettiği meblağın, 44. ABD Başkanı Barack Obama'nın 2017'de görevi bırakırken talep ettiği 400 bin doların yüzde 25 altında olduğu belirtilirken, “Fiyatın pazarlığa açık olup olmadığı bilinmiyor” dendi.Gazeteye konuşan bir kaynak, Joe Biden’ı temsil eden ajansın Creative Artists Agency olduğunu bildirdi. Ajansın “etkinlik rezervasyonu konusunda zorluklar yaşadığına” dikkat çeken kaynak, bu durumun “şaşırtıcı olmadığını” kaydetti.ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden, kamuya açık konuşmalarında düzenli olarak yanlış ifadeler ve gaflar yaparak siyasi rakiplerine bilişsel yeteneklerini sorgulamaları için sık sık sebep vermişti. Cumhuriyetçiler bu durumu partiler arası mücadelelerinde Biden'ın ulusu etkili bir şekilde yönetme yeteneğini sorgulamak amacıyla kullanmışlardı. Görevde olduğu süre boyunca defalarca tökezleyen, düşen Biden düşüncelerini ifade etmekte zorluklar yaşamıştı.
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abd, joe biden, barack obama, new york post
abd, joe biden, barack obama, new york post

Biden konuşma yapmak için 300 bin dolar talep ediyor: Dinlemek isteyen var mı?

09:14 18.04.2025 (güncellendi: 09:23 18.04.2025)
© AP Photo / Gerald HerbertJoe Biden: Trump'ı yenmek için en iyi şansın bende olduğunu düşündüm
Joe Biden: Trump'ı yenmek için en iyi şansın bende olduğunu düşündüm - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
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ABD’nin eski Başkanı Joe Biden’in, etkinliklerde konuşma yapma karşılığında talep ettiği miktarın onu dinlemek isteyenleri sayısını önemli ölçüde azalttığı belirtildi.
New York Post gazetesi, bir kaynağa dayandırdığı haberinde, başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra etkinliklerde konuşmacı olarak hizmet sunan eski Joe Biden'ın bir konuşma için “sadece300 bin dolar talep ettiği, ancak onu dinlemeye istekli çok az kişi bulduğunu yazdı.
Haberde, “Eski Başkan Joe Biden'ın tek bir konuşma için 300 bin dolarlık fatura kesme girişimi çok az talep buluyor” ifadesine yer verildi.
Biden’ın talep ettiği meblağın, 44. ABD Başkanı Barack Obama'nın 2017'de görevi bırakırken talep ettiği 400 bin doların yüzde 25 altında olduğu belirtilirken, “Fiyatın pazarlığa açık olup olmadığı bilinmiyor” dendi.
Gazeteye konuşan bir kaynak, Joe Biden’ı temsil eden ajansın Creative Artists Agency olduğunu bildirdi. Ajansın “etkinlik rezervasyonu konusunda zorluklar yaşadığına” dikkat çeken kaynak, bu durumun “şaşırtıcı olmadığını” kaydetti.
ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden, kamuya açık konuşmalarında düzenli olarak yanlış ifadeler ve gaflar yaparak siyasi rakiplerine bilişsel yeteneklerini sorgulamaları için sık sık sebep vermişti. Cumhuriyetçiler bu durumu partiler arası mücadelelerinde Biden'ın ulusu etkili bir şekilde yönetme yeteneğini sorgulamak amacıyla kullanmışlardı. Görevde olduğu süre boyunca defalarca tökezleyen, düşen Biden düşüncelerini ifade etmekte zorluklar yaşamıştı.
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