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TFF, yeni yabancı kuralını duyurdu: Genç oyuncu şartı geliyor
TFF, yeni yabancı kuralını duyurdu: Genç oyuncu şartı geliyor
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yabancı oyuncu kuralında gelecek iki sezon için yeni düzenlemelere gitti. 2025-26 sezonunda 14 yabancı oyuncudan en az... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
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TFF, gelecek iki sezon için yabancı oyuncu kuralında önemli değişiklikler yaptığını duyurdu.Süper Lig takımları için yeni kurala göre, 2025-26 sezonunda A Takım listesine yazılacak 14 yabancı oyuncudan en az 2’sinin 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması zorunlu hale geldi. 2026-27 sezonunda ise bu sayının 4’e yükseleceği ve doğum tarihi 01.01.2004 veya sonrası olarak güncelleneceği ifade edildi. Takımlara uygulanan 14 yabancı sınırı korunurken, 12 oyuncu için yaş şartı aranmayacağı açıklandı. Kulüpler, A Takım listesine yazılmayan yabancı oyuncuları maçlarda oynatamayacak ancak Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu futbolcular ile mavi kart sahipleri, mevcut sözleşmeleri bitene kadar listelere eklenebilecek. TFF, 15 yaşını doldurmuş ve son 6 ay kulübe kayıtlı yerli genç oyuncuların ise listeye yazılmadan oynatılabileceğini belirtti.
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türkiye futbol federasyonu (tff), maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, yabancı, yabancı oyuncu, yabancı dil, yabancı sınırı
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TFF, yeni yabancı kuralını duyurdu: Genç oyuncu şartı geliyor

18:49 18.04.2025 (güncellendi: 18:53 18.04.2025)
© AATFF
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yabancı oyuncu kuralında gelecek iki sezon için yeni düzenlemelere gitti. 2025-26 sezonunda 14 yabancı oyuncudan en az 2'sinin, 2026-27 sezonunda ise en az 4'ünün 2003 ve sonrasında doğmuş olması şart koşuldu. Kulüpler ayrıca Orta Asya ülkeleri ve mavi kart sahibi oyuncular için mevcut haklarını kullanabilecek.
TFF, gelecek iki sezon için yabancı oyuncu kuralında önemli değişiklikler yaptığını duyurdu.
Süper Lig takımları için yeni kurala göre, 2025-26 sezonunda A Takım listesine yazılacak 14 yabancı oyuncudan en az 2’sinin 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması zorunlu hale geldi. 2026-27 sezonunda ise bu sayının 4’e yükseleceği ve doğum tarihi 01.01.2004 veya sonrası olarak güncelleneceği ifade edildi.
Takımlara uygulanan 14 yabancı sınırı korunurken, 12 oyuncu için yaş şartı aranmayacağı açıklandı. Kulüpler, A Takım listesine yazılmayan yabancı oyuncuları maçlarda oynatamayacak ancak Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu futbolcular ile mavi kart sahipleri, mevcut sözleşmeleri bitene kadar listelere eklenebilecek.
TFF, 15 yaşını doldurmuş ve son 6 ay kulübe kayıtlı yerli genç oyuncuların ise listeye yazılmadan oynatılabileceğini belirtti.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
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TFF, yabancı hakem konusunda kararını verdi
25 Mart, 22:05
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