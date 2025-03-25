https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/tff-yabanci-hakem-konusunda-kararini-verdi-1094857865.html

TFF, yabancı hakem konusunda kararını verdi

TFF, yabancı hakem konusunda kararını verdi

Sputnik Türkiye

TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında yabancı hakem kullanılmayacağını açıkladı. Kulüplerin... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

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spor

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TFF, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında yerli hakemlerin görev yapmasına karar verdi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında yabancı hakem kullanılmamasına karar verdi. Ajansspor'un haberine göre; Sezonun geri kalanında tüm müsabakaları yerli hakemlerin yöneteceği açıklandı. Daha önce VAR hakemi olarak yabancı isimlere görev veren TFF, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic’i görevlendirmişti. Beşiktaş-Galatasaray maçını kim yönetecek?Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe derbileri için yabancı hakem talebinde bulunmuştu. Ancak, TFF bu talebi kabul etmeyerek tüm karşılaşmaların yerli hakemlerle yönetileceğini duyurdu. TFF’nin kararı, hakem tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

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