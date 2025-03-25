https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/tff-yabanci-hakem-konusunda-kararini-verdi-1094857865.html
TFF, yabancı hakem konusunda kararını verdi
TFF, yabancı hakem konusunda kararını verdi
Sputnik Türkiye
TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında yabancı hakem kullanılmayacağını açıkladı. Kulüplerin... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T22:05+0300
2025-03-25T22:05+0300
2025-03-25T22:08+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
türkiye
ziraat türkiye kupası
maç
tarihi maç
maç yayını
hakem
merkez hakem kurulu (mhk)
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TFF, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında yerli hakemlerin görev yapmasına karar verdi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında yabancı hakem kullanılmamasına karar verdi. Ajansspor'un haberine göre; Sezonun geri kalanında tüm müsabakaları yerli hakemlerin yöneteceği açıklandı. Daha önce VAR hakemi olarak yabancı isimlere görev veren TFF, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic’i görevlendirmişti. Beşiktaş-Galatasaray maçını kim yönetecek?Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe derbileri için yabancı hakem talebinde bulunmuştu. Ancak, TFF bu talebi kabul etmeyerek tüm karşılaşmaların yerli hakemlerle yönetileceğini duyurdu. TFF’nin kararı, hakem tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/besiktastan-derbi-icin-hakem-aciklamasi-1094819869.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, türkiye, ziraat türkiye kupası, maç, tarihi maç, maç yayını, hakem, merkez hakem kurulu (mhk), hakem hataları, kamu görevlileri hakem kurulu, video yardımcı hakem (var), video yardımcı hakem (var)
TFF, yabancı hakem konusunda kararını verdi
22:05 25.03.2025 (güncellendi: 22:08 25.03.2025)
TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında yabancı hakem kullanılmayacağını açıkladı. Kulüplerin taleplerine rağmen, sezonun geri kalanında tüm müsabakaların yerli hakemler tarafından yönetilmesine karar verildi.
TFF, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında yerli hakemlerin görev yapmasına karar verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında yabancı hakem kullanılmamasına karar verdi. Ajansspor'un haberine göre; Sezonun geri kalanında tüm müsabakaları yerli hakemlerin yöneteceği açıklandı. Daha önce VAR hakemi olarak yabancı isimlere görev veren TFF, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic’i görevlendirmişti.
Beşiktaş-Galatasaray maçını kim yönetecek?
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe derbileri için yabancı hakem talebinde bulunmuştu. Ancak, TFF bu talebi kabul etmeyerek tüm karşılaşmaların yerli hakemlerle yönetileceğini duyurdu. TFF’nin kararı, hakem tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.