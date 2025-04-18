https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/rus-vekil-slutskiy-moldova-inananlara-ukrayna-modelinde-zulmetmeye-basladi-1095505892.html

Rus vekil Slutskiy: Moldova inananlara ‘Ukrayna modelinde’ zulmetmeye başladı

Rus vekil Slutskiy: Moldova inananlara ‘Ukrayna modelinde’ zulmetmeye başladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Moldova makamlarının inananlara ‘Ukrayna modelinde’ zulmetmeye başladığını belirtti. 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T19:28+0300

2025-04-18T19:28+0300

2025-04-18T19:26+0300

dünya

leonid slutskiy

rusya devlet duması

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kudüs

ukrayna

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başpiskopos

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vladimir legoyda

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Moldova Metropolitliği'nin temsilcisi Başpiskopos Markel'in Kutsal Ateş'i almak üzere Kudüs'e gitmesinin engellenmesini Sputnik’e değerlendiren Slutskiy, Moldova makamlarının ‘Ukrayna modelini’ izleyerek inananlara zulmetmeye başladığını söyledi.Slutskiy, “Moldova rejimi Ukrayna tırmıkları üzerinde yürüyor. Kişinev, Batı'dan dayatılan Rus düşmanlığı dürtüsüyle önce tam bir sansür uyguladı, muhalefet partilerini yasakladı ve ‘ana akımdan’ farklı görüşlere sahip siyasetçilere karşı baskı uyguladı. Şimdi de Moldova, Ukrayna modelini izleyerek inananlara zulmetmeye başladı” dedi.Bunun inanç özgürlüğünü ihlal ettiğini ve ‘Avrupa değerleri’ ile çeliştiğini kaydeden Slutskiy, “Görünüşe göre, Romanya vatandaşı Sandu (Moldova Cumhurbaşkanı) duymadı bile. Ancak yasaklar ve Hıristiyan değerlerinin çiğnenmesi, Ortodoksların elinden KutsalPaskalya bayramını alamaz. Ve, seçmenlerin bir kez daha Moldova makamlarının gerçek özünü açığa çıkaracağından eminim” ifadelerini kullandı.Moldovalı sınır muhafızları, dün kanonik Moldova Metropolitliği'nin temsilcisi Başpiskopos Markel'in Kutsal Ateş'i almak üzere Kudüs'e gitmesine izin vermemişti.Rus Ortodoks Kilisesi Moskova Patrikhanesi Halk ve Basınla İlişkiler Sorumlusu Vladimir Legoyda, Başpiskopos Markell'in Kudüs'ten Kutsal Ateş'i almaya gitmesini engelleyen Moldova yönetiminin çirkin eylemlerini kınadıklarını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/lubnanli-siyasetci-kisinev-baspiskoposunun-kuduse-gitmesinin-engellenmesi-kabul-edilemez-1095504775.html

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kudüs

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leonid slutskiy, rusya devlet duması, moldova, kudüs, ukrayna, rus ortodoks kilisesi, başpiskopos, kutsal ateş, vladimir legoyda