Lübnanlı siyasetçi: Kişinev Başpiskoposu’nun Kudüs’e gitmesinin engellenmesi kabul edilemez

Bu kararın arkasındaki itici güçler nedeniyle uluslararası toplumun bu durumla ilgili bir şey yapabileceğinden şüpheliyim. Rus Ortodoks Kilisesi ve Moldova'daki sivil hareketler sadece olanları kınamakla kalmamalı, aynı zamanda her şeyi insan hakları ve dini toplulukların ihlali olarak ilan etmek için harekete geçmelidir.