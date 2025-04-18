https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/lubnanli-siyasetci-kisinev-baspiskoposunun-kuduse-gitmesinin-engellenmesi-kabul-edilemez-1095504775.html
Lübnanlı siyasetçi: Kişinev Başpiskoposu’nun Kudüs’e gitmesinin engellenmesi kabul edilemez
Lübnanlı siyasetçi: Kişinev Başpiskoposu’nun Kudüs’e gitmesinin engellenmesi kabul edilemez
Sputnik Türkiye
Lübnanlı siyasetçi Elie Ferzli, Kişinev Başpiskoposu Markell’in Kutsal Ateş için Kudüs'e gitmesinin engellenmesi kararının, daha önce Ukrayna'da Rus Ortodoks... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T18:26+0300
2025-04-18T18:26+0300
2025-04-18T18:24+0300
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moldova
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rus ortodoks kilisesi
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başpiskopos
kutsal ateş
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Lübnan'da etkili bir siyasetçi ve ülkenin eski parlamento başkan yardımcısı olan Elie Ferzli, Moldova makamlarının Kişinev Başpiskoposu Markell’in Kutsal Ateş için Kudüs'e gitmesini engellenmesini Sputnik’e değerlendirdi:Ferzli, bunun Ortodoksluğa yönelik bir zorbalık ve Rus kimliğini bastırma girişimi olduğunu ve benzer uygulamaların Doğu Avrupa'nın başka yerlerinde de tekrarlanabileceğine dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/moldovali-muhalif-siyasetci-sor-sandu-insanlari-birlestiren-kiliseden-korkuyor-1095499796.html
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lübnan, ortadoğu, moldova, kudüs, ortodoks kilisesi, rus ortodoks kilisesi, kişinev, başpiskopos, kutsal ateş
lübnan, ortadoğu, moldova, kudüs, ortodoks kilisesi, rus ortodoks kilisesi, kişinev, başpiskopos, kutsal ateş
Lübnanlı siyasetçi: Kişinev Başpiskoposu’nun Kudüs’e gitmesinin engellenmesi kabul edilemez
Lübnanlı siyasetçi Elie Ferzli, Kişinev Başpiskoposu Markell’in Kutsal Ateş için Kudüs'e gitmesinin engellenmesi kararının, daha önce Ukrayna'da Rus Ortodoks Kilisesi'ne karşı yapılanlara benzer şekilde, doğrudan Ortodoks Kilisesi'ne yönelik olduğunu belirtti.
Lübnan'da etkili bir siyasetçi ve ülkenin eski parlamento başkan yardımcısı olan Elie Ferzli, Moldova makamlarının Kişinev Başpiskoposu Markell’in Kutsal Ateş için Kudüs'e gitmesini engellenmesini Sputnik’e değerlendirdi:
Böyle bir karar, daha önce Ukrayna'da Rus Ortodoks Kilisesi'ne karşı yapılanlara benzer şekilde, doğrudan Ortodoks Kilisesi'ne yöneliktir. Bu, bu kilisenin inanç, teolojik ve ideolojik mirasına karşı iyi organize edilmiş bir savaşın sadece bir parçasıdır.
Ferzli, bunun Ortodoksluğa yönelik bir zorbalık ve Rus kimliğini bastırma girişimi olduğunu ve benzer uygulamaların Doğu Avrupa'nın başka yerlerinde de tekrarlanabileceğine dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
Bu kararın arkasındaki itici güçler nedeniyle uluslararası toplumun bu durumla ilgili bir şey yapabileceğinden şüpheliyim. Rus Ortodoks Kilisesi ve Moldova'daki sivil hareketler sadece olanları kınamakla kalmamalı, aynı zamanda her şeyi insan hakları ve dini toplulukların ihlali olarak ilan etmek için harekete geçmelidir.