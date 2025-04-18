https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/orban-bati-ukraynadaki-vekalet-mucadelesini-kaybetti-1095485392.html

Orban: Batı, Ukrayna'daki vekalet mücadelesini kaybetti

Orban: Batı, Ukrayna'daki vekalet mücadelesini kaybetti

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'da atışmanın devam ettiği bir süreç olduğunu söyleyerek, Batı'nın Ukrayna'daki vekalet çatışmasına girdiğini ve bu... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T04:53+0300

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı'nın Ukrayna'daki vekalet çatışmasına girdiğini ve bu mücadeleyi kaybettiğini ifade etti. Orban, verdiği röportajda, "Batı bu çatışmayı kaybetti ve bu, tüm Batı dünyası için büyük bir yük haline geldi. Bir çatışmayı kaybetmek ciddi bir meseledir. Bunun bir vekalet mücadelesi olduğu, artık düşünen toplumlarda tartışma konusu bile değil. Eğer bir toplum bunu göremiyorsa, o düşünen bir toplum değildir. Ukraynalıların arkasında duran Batı dünyası bu çatışmayı kaybediyor. Hatta çoktan kaybetti" ifadelerini kullandı.Macar lider, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerika'nın çatışmadan çekilme ve sorunu çözme çabalarını, ABD'yi ‘çok ciddi bir yenilgiden’ kurtarma girişimi olarak sunduğunu belirtti.Orban, Batı Avrupa'daki durumun daha karmaşık olduğunu, çünkü burada bir değişim olmadığını söyleyerek, "Avrupa'da atışmanın devam ettiği bir süreç var ve Avrupa liderleri bu çatışmayı kaybettiklerini itiraf etmeye cesaret edemiyorlar. Avrupa'yı, sonunda kaybettikleri bir savaşa sürüklediler" ifadelerini kullandı.Macar Başbakan, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'ya toplam 310 milyar Euro harcadığını ve bunun "korkunç" bir miktar olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:Orban, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmayla ilgili yeni gerçekleri kabul etmemesinin büyük bir hata olduğunu ve bunun bedelini ağır ödeyeceklerini sözlerine ekledi.Orban, daha önce yaptığı bir açıklamada, AB zirvesinde Avrupalı liderlerin gözlerinde Ukrayna'nın çatışmayı kaybettiği kabulünü okuduğunu iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/abd-ingiltere-fransa-almanya-ve-ukrayna-temsilcileri-londrada-toplanacak-1095485218.html

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