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Orban: Batı, Ukrayna'daki vekalet mücadelesini kaybetti
Orban: Batı, Ukrayna'daki vekalet mücadelesini kaybetti
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'da atışmanın devam ettiği bir süreç olduğunu söyleyerek, Batı'nın Ukrayna'daki vekalet çatışmasına girdiğini ve bu... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T04:53+0300
2025-04-18T04:53+0300
dünya
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donald trump
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı'nın Ukrayna'daki vekalet çatışmasına girdiğini ve bu mücadeleyi kaybettiğini ifade etti. Orban, verdiği röportajda, "Batı bu çatışmayı kaybetti ve bu, tüm Batı dünyası için büyük bir yük haline geldi. Bir çatışmayı kaybetmek ciddi bir meseledir. Bunun bir vekalet mücadelesi olduğu, artık düşünen toplumlarda tartışma konusu bile değil. Eğer bir toplum bunu göremiyorsa, o düşünen bir toplum değildir. Ukraynalıların arkasında duran Batı dünyası bu çatışmayı kaybediyor. Hatta çoktan kaybetti" ifadelerini kullandı.Macar lider, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerika'nın çatışmadan çekilme ve sorunu çözme çabalarını, ABD'yi ‘çok ciddi bir yenilgiden’ kurtarma girişimi olarak sunduğunu belirtti.Orban, Batı Avrupa'daki durumun daha karmaşık olduğunu, çünkü burada bir değişim olmadığını söyleyerek, "Avrupa'da atışmanın devam ettiği bir süreç var ve Avrupa liderleri bu çatışmayı kaybettiklerini itiraf etmeye cesaret edemiyorlar. Avrupa'yı, sonunda kaybettikleri bir savaşa sürüklediler" ifadelerini kullandı.Macar Başbakan, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'ya toplam 310 milyar Euro harcadığını ve bunun "korkunç" bir miktar olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:Orban, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmayla ilgili yeni gerçekleri kabul etmemesinin büyük bir hata olduğunu ve bunun bedelini ağır ödeyeceklerini sözlerine ekledi.Orban, daha önce yaptığı bir açıklamada, AB zirvesinde Avrupalı liderlerin gözlerinde Ukrayna'nın çatışmayı kaybettiği kabulünü okuduğunu iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/abd-ingiltere-fransa-almanya-ve-ukrayna-temsilcileri-londrada-toplanacak-1095485218.html
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viktor orban, donald trump, batı, ukrayna, macaristan, ab
viktor orban, donald trump, batı, ukrayna, macaristan, ab

Orban: Batı, Ukrayna'daki vekalet mücadelesini kaybetti

04:53 18.04.2025
Viktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'da atışmanın devam ettiği bir süreç olduğunu söyleyerek, Batı'nın Ukrayna'daki vekalet çatışmasına girdiğini ve bu mücadeleyi kaybettiğini ifade etti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı'nın Ukrayna'daki vekalet çatışmasına girdiğini ve bu mücadeleyi kaybettiğini ifade etti.
Orban, verdiği röportajda, "Batı bu çatışmayı kaybetti ve bu, tüm Batı dünyası için büyük bir yük haline geldi. Bir çatışmayı kaybetmek ciddi bir meseledir. Bunun bir vekalet mücadelesi olduğu, artık düşünen toplumlarda tartışma konusu bile değil. Eğer bir toplum bunu göremiyorsa, o düşünen bir toplum değildir. Ukraynalıların arkasında duran Batı dünyası bu çatışmayı kaybediyor. Hatta çoktan kaybetti" ifadelerini kullandı.
Macar lider, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerika'nın çatışmadan çekilme ve sorunu çözme çabalarını, ABD'yi ‘çok ciddi bir yenilgiden’ kurtarma girişimi olarak sunduğunu belirtti.
Orban, Batı Avrupa'daki durumun daha karmaşık olduğunu, çünkü burada bir değişim olmadığını söyleyerek, "Avrupa'da atışmanın devam ettiği bir süreç var ve Avrupa liderleri bu çatışmayı kaybettiklerini itiraf etmeye cesaret edemiyorlar. Avrupa'yı, sonunda kaybettikleri bir savaşa sürüklediler" ifadelerini kullandı.
Macar Başbakan, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'ya toplam 310 milyar Euro harcadığını ve bunun "korkunç" bir miktar olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
"Bu parayı Avrupa ekonomisine yatırsaydık, Avrupalılar çok daha iyi yaşardı. Mucizeler yaratabilirdik. Ancak bu para boşa gitti."
Orban, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmayla ilgili yeni gerçekleri kabul etmemesinin büyük bir hata olduğunu ve bunun bedelini ağır ödeyeceklerini sözlerine ekledi.
Orban, daha önce yaptığı bir açıklamada, AB zirvesinde Avrupalı liderlerin gözlerinde Ukrayna'nın çatışmayı kaybettiği kabulünü okuduğunu iddia etmişti.
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