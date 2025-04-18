https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/abd-ingiltere-fransa-almanya-ve-ukrayna-temsilcileri-londrada-toplanacak-1095485218.html

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna temsilcileri Londra'da toplanacak

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna temsilcileri Londra'da toplanacak

Sputnik Türkiye

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna temsilcileri Londra'da yeni bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantının ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın güvenlik... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T04:31+0300

2025-04-18T04:31+0300

2025-04-18T04:31+0300

ukrayna kri̇zi̇

londra

abd

ukrayna

marco rubio

vladimir zelenskiy

andrey yermak

avrupa

rus dış i̇stihbarat servisi

i̇ngiltere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1d/1083290931_0:42:796:490_1920x0_80_0_0_202c898f0292b0314553771d72c4851e.png

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna temsilcilerinin yeni bir toplantısının önümüzdeki hafta Londra'da yapılacağı bildirildi.Beş ülkenin elçilerinin önümüzdeki hafta Londra'da yeni bir toplantı yapması planlanırken BFMTV televizyon kanalı, Fransız Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, toplantının 'aynı formatta' gerçekleşeceğini, yani ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın güvenlik danışmanları ile müzakerecilerinin katılımıyla yapılacağını aktardı.Üç ülkenin güvenlik danışmanları daha sonra Rubio ve Whitkoff ile ayrıca görüşmeler gerçekleştirdi. The Telegraph gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin de Paris'teki görüşmelere katılacağını bildirdi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 27 Mart'ta Paris'te düzenlenen "Ukrayna Destek Grubu" zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, koalisyonun bazı üyelerinin Ukrayna'ya "caydırıcı güçler" göndermeyi planladığını söylemişti. Macron, bu girişimin Fransız-İngiliz ortaklığında olacağını ancak Ukrayna birliklerinin yerini almayacağını vurgulamıştı.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Steve Macron ile bir çalışma yemeğinde bir araya gelmişti. Fransız Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un diplomatik danışmanı Emmanuel Bonn ile Vladimir Zelenskiy'in ofis başkanı Andrey Yermak'ın yanı sıra Alman ve İngiliz güvenlik danışmanları Jens Plötner ve Jonathan Powell'ın da katıldığı görüşmelerin yapıldığı belirtildi.Fransız lider, bu birliklerin "barış gücü" statüsünde olmayacağını, Rusya'yı caydırmak amacıyla Ukraynalı askerlerle birlikte belirli stratejik noktalarda konuşlandırılacağını ifade etmiş, girişimin tüm taraflarca kabul görmediğini ancak uygulanması için mutabakat şartı olmadığını belirtmişti.Rus Dış İstihbarat Servisi'nin basın bürosu daha önce Batı'nın Ukrayna'nın savaş kabiliyetini yeniden tesis etmek için ülkeye yaklaşık 100 bin kişilik bir sözde barış gücü birliği konuşlandıracağını bildirmişti. Rus Dış İstihbarat Servisi bunun Ukrayna'nın fiili işgali anlamına geleceğine inandığını bildirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barış gücü askerlerinin ancak tarafların mutabakatıyla konuşlandırılabileceğini belirterek, Ukrayna'da böyle bir adım için henüz erken olduğunu vurgulamıştı. Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya yabancı asker gönderilmesine karşı çıkmayacağı yönündeki iddiaları ise yorumsuz bırakmıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 6 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yabancı barış gücü gönderilmesi konusunda herhangi bir uzlaşma ihtimali görmediğini belirtmişti. Lavrov, böyle bir adımın "sahada yeni gerçekler yaratacağını" ve Batı'nın barışçıl çözüm müzakerelerine ilgisinin azalacağını belirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, bazı AB ülkelerinin Ukrayna'ya "barış gücü" gönderme planlarını, Kiev yönetiminde yanılsamalar yaratmayı amaçlayan "provokatif bir adım" olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/abd-ve-ukrayna-kaynak-anlasmasi-yapmak-icin-niyet-beyani-imzaladi-1095484791.html

londra

abd

ukrayna

i̇ngiltere

fransa

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

londra, abd, ukrayna, marco rubio, vladimir zelenskiy, andrey yermak, avrupa, rus dış i̇stihbarat servisi, i̇ngiltere, fransa, almanya