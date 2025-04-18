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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/abd-ingiltere-fransa-almanya-ve-ukrayna-temsilcileri-londrada-toplanacak-1095485218.html
ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna temsilcileri Londra'da toplanacak
ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna temsilcileri Londra'da toplanacak
Sputnik Türkiye
ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna temsilcileri Londra'da yeni bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantının ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın güvenlik... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T04:31+0300
2025-04-18T04:31+0300
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londra
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ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna temsilcilerinin yeni bir toplantısının önümüzdeki hafta Londra'da yapılacağı bildirildi.Beş ülkenin elçilerinin önümüzdeki hafta Londra'da yeni bir toplantı yapması planlanırken BFMTV televizyon kanalı, Fransız Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, toplantının 'aynı formatta' gerçekleşeceğini, yani ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın güvenlik danışmanları ile müzakerecilerinin katılımıyla yapılacağını aktardı.Üç ülkenin güvenlik danışmanları daha sonra Rubio ve Whitkoff ile ayrıca görüşmeler gerçekleştirdi. The Telegraph gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin de Paris'teki görüşmelere katılacağını bildirdi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 27 Mart'ta Paris'te düzenlenen "Ukrayna Destek Grubu" zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, koalisyonun bazı üyelerinin Ukrayna'ya "caydırıcı güçler" göndermeyi planladığını söylemişti. Macron, bu girişimin Fransız-İngiliz ortaklığında olacağını ancak Ukrayna birliklerinin yerini almayacağını vurgulamıştı.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Steve Macron ile bir çalışma yemeğinde bir araya gelmişti. Fransız Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un diplomatik danışmanı Emmanuel Bonn ile Vladimir Zelenskiy'in ofis başkanı Andrey Yermak'ın yanı sıra Alman ve İngiliz güvenlik danışmanları Jens Plötner ve Jonathan Powell'ın da katıldığı görüşmelerin yapıldığı belirtildi.Fransız lider, bu birliklerin "barış gücü" statüsünde olmayacağını, Rusya'yı caydırmak amacıyla Ukraynalı askerlerle birlikte belirli stratejik noktalarda konuşlandırılacağını ifade etmiş, girişimin tüm taraflarca kabul görmediğini ancak uygulanması için mutabakat şartı olmadığını belirtmişti.Rus Dış İstihbarat Servisi'nin basın bürosu daha önce Batı'nın Ukrayna'nın savaş kabiliyetini yeniden tesis etmek için ülkeye yaklaşık 100 bin kişilik bir sözde barış gücü birliği konuşlandıracağını bildirmişti. Rus Dış İstihbarat Servisi bunun Ukrayna'nın fiili işgali anlamına geleceğine inandığını bildirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barış gücü askerlerinin ancak tarafların mutabakatıyla konuşlandırılabileceğini belirterek, Ukrayna'da böyle bir adım için henüz erken olduğunu vurgulamıştı. Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya yabancı asker gönderilmesine karşı çıkmayacağı yönündeki iddiaları ise yorumsuz bırakmıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 6 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yabancı barış gücü gönderilmesi konusunda herhangi bir uzlaşma ihtimali görmediğini belirtmişti. Lavrov, böyle bir adımın "sahada yeni gerçekler yaratacağını" ve Batı'nın barışçıl çözüm müzakerelerine ilgisinin azalacağını belirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, bazı AB ülkelerinin Ukrayna'ya "barış gücü" gönderme planlarını, Kiev yönetiminde yanılsamalar yaratmayı amaçlayan "provokatif bir adım" olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/abd-ve-ukrayna-kaynak-anlasmasi-yapmak-icin-niyet-beyani-imzaladi-1095484791.html
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londra, abd, ukrayna, marco rubio, vladimir zelenskiy, andrey yermak, avrupa, rus dış i̇stihbarat servisi, i̇ngiltere, fransa, almanya
londra, abd, ukrayna, marco rubio, vladimir zelenskiy, andrey yermak, avrupa, rus dış i̇stihbarat servisi, i̇ngiltere, fransa, almanya

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna temsilcileri Londra'da toplanacak

04:31 18.04.2025
Londra+bayrak
Londra+bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
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ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna temsilcileri Londra'da yeni bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantının ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın güvenlik danışmanları ile müzakerecilerinin katılımıyla yapılacağı bildirildi.
ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna temsilcilerinin yeni bir toplantısının önümüzdeki hafta Londra'da yapılacağı bildirildi.
Beş ülkenin elçilerinin önümüzdeki hafta Londra'da yeni bir toplantı yapması planlanırken BFMTV televizyon kanalı, Fransız Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, toplantının 'aynı formatta' gerçekleşeceğini, yani ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın güvenlik danışmanları ile müzakerecilerinin katılımıyla yapılacağını aktardı.
Üç ülkenin güvenlik danışmanları daha sonra Rubio ve Whitkoff ile ayrıca görüşmeler gerçekleştirdi. The Telegraph gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin de Paris'teki görüşmelere katılacağını bildirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 27 Mart'ta Paris'te düzenlenen "Ukrayna Destek Grubu" zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, koalisyonun bazı üyelerinin Ukrayna'ya "caydırıcı güçler" göndermeyi planladığını söylemişti. Macron, bu girişimin Fransız-İngiliz ortaklığında olacağını ancak Ukrayna birliklerinin yerini almayacağını vurgulamıştı.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Steve Macron ile bir çalışma yemeğinde bir araya gelmişti. Fransız Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un diplomatik danışmanı Emmanuel Bonn ile Vladimir Zelenskiy'in ofis başkanı Andrey Yermak'ın yanı sıra Alman ve İngiliz güvenlik danışmanları Jens Plötner ve Jonathan Powell'ın da katıldığı görüşmelerin yapıldığı belirtildi.
Fransız lider, bu birliklerin "barış gücü" statüsünde olmayacağını, Rusya'yı caydırmak amacıyla Ukraynalı askerlerle birlikte belirli stratejik noktalarda konuşlandırılacağını ifade etmiş, girişimin tüm taraflarca kabul görmediğini ancak uygulanması için mutabakat şartı olmadığını belirtmişti.
Rus Dış İstihbarat Servisi'nin basın bürosu daha önce Batı'nın Ukrayna'nın savaş kabiliyetini yeniden tesis etmek için ülkeye yaklaşık 100 bin kişilik bir sözde barış gücü birliği konuşlandıracağını bildirmişti. Rus Dış İstihbarat Servisi bunun Ukrayna'nın fiili işgali anlamına geleceğine inandığını bildirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barış gücü askerlerinin ancak tarafların mutabakatıyla konuşlandırılabileceğini belirterek, Ukrayna'da böyle bir adım için henüz erken olduğunu vurgulamıştı. Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya yabancı asker gönderilmesine karşı çıkmayacağı yönündeki iddiaları ise yorumsuz bırakmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 6 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yabancı barış gücü gönderilmesi konusunda herhangi bir uzlaşma ihtimali görmediğini belirtmişti. Lavrov, böyle bir adımın "sahada yeni gerçekler yaratacağını" ve Batı'nın barışçıl çözüm müzakerelerine ilgisinin azalacağını belirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bazı AB ülkelerinin Ukrayna'ya "barış gücü" gönderme planlarını, Kiev yönetiminde yanılsamalar yaratmayı amaçlayan "provokatif bir adım" olarak nitelendirmişti.
ABD-Ukrayna bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
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