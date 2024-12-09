https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/istanbulda-elektrikli-arac-yandi-bina-tahliye-edildi-sarjdaydi-ilk-defa-basimiza-geldi-1091312632.html

İstanbul'da şarja takılan elektrikli araç yandı, bina tahliye edildi: 'İlk defa başımıza geldi'

İstanbul'da şarja takılan elektrikli araç yandı, bina tahliye edildi: 'İlk defa başımıza geldi'

Sputnik Türkiye

Başakşehir’de bir site otoparkında gece saatlerinde elektrikli otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sonrası bina geçici olarak tahliye edildi. 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T10:53+0300

2024-12-09T10:53+0300

2024-12-09T10:54+0300

türkiye

başakşehir

elektrikli araç

elektrikli otomobil

yangın

tahliye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091312475_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fd04742ba0952450fb0be5ab96c70bae.jpg

Başakşehir'de bir sitedeki 14 katlı binanın otoparkında park halindeki Mercedes marka elektrikli otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangın sonrası otoparktan yükselen dumanları fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bina tahliye edildiYangın sonrası güvenlik güçleri çıkan duman dolayısıyla binada kalanları uyandırarak olumsuz bir durum yaşanmaması için tedbir amaçlı olarak tahliye etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın başka araçlara sirayet etmeden söndürme çalışmaları tamamlandı. Yanan araçta maddi hasar meydana geldi.'Şarjdaydı'Öte yandan yanan aracın sahibi Murat Karabayır, “Yangının nasıl çıktığıyla ilgili bilgimiz yok. Elektrikli araçtı. Şarjdaydı. Akşamüzeri takmıştık. İlk defa böyle bir şey oluyor. Daha önce olsaydı zaten elektrikli araç almazdık.” dedi.Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

türkiye

başakşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

başakşehir, elektrikli araç, elektrikli otomobil, yangın, tahliye