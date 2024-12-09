https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/istanbulda-elektrikli-arac-yandi-bina-tahliye-edildi-sarjdaydi-ilk-defa-basimiza-geldi-1091312632.html
İstanbul'da şarja takılan elektrikli araç yandı, bina tahliye edildi: 'İlk defa başımıza geldi'
İstanbul'da şarja takılan elektrikli araç yandı, bina tahliye edildi: 'İlk defa başımıza geldi'
Sputnik Türkiye
Başakşehir’de bir site otoparkında gece saatlerinde elektrikli otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sonrası bina geçici olarak tahliye edildi. 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T10:53+0300
2024-12-09T10:53+0300
2024-12-09T10:54+0300
türkiye
başakşehir
elektrikli araç
elektrikli otomobil
yangın
tahliye
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Başakşehir'de bir sitedeki 14 katlı binanın otoparkında park halindeki Mercedes marka elektrikli otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangın sonrası otoparktan yükselen dumanları fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bina tahliye edildiYangın sonrası güvenlik güçleri çıkan duman dolayısıyla binada kalanları uyandırarak olumsuz bir durum yaşanmaması için tedbir amaçlı olarak tahliye etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın başka araçlara sirayet etmeden söndürme çalışmaları tamamlandı. Yanan araçta maddi hasar meydana geldi.'Şarjdaydı'Öte yandan yanan aracın sahibi Murat Karabayır, “Yangının nasıl çıktığıyla ilgili bilgimiz yok. Elektrikli araçtı. Şarjdaydı. Akşamüzeri takmıştık. İlk defa böyle bir şey oluyor. Daha önce olsaydı zaten elektrikli araç almazdık.” dedi.Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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başakşehir, elektrikli araç, elektrikli otomobil, yangın, tahliye
başakşehir, elektrikli araç, elektrikli otomobil, yangın, tahliye
İstanbul'da şarja takılan elektrikli araç yandı, bina tahliye edildi: 'İlk defa başımıza geldi'
10:53 09.12.2024 (güncellendi: 10:54 09.12.2024)
Başakşehir’de bir site otoparkında gece saatlerinde elektrikli otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sonrası bina geçici olarak tahliye edildi.
Başakşehir'de bir sitedeki 14 katlı binanın otoparkında park halindeki Mercedes marka elektrikli otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangın sonrası otoparktan yükselen dumanları fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sonrası güvenlik güçleri çıkan duman dolayısıyla binada kalanları uyandırarak olumsuz bir durum yaşanmaması için tedbir amaçlı olarak tahliye etti.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın başka araçlara sirayet etmeden söndürme çalışmaları tamamlandı. Yanan araçta maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan yanan aracın sahibi Murat Karabayır, “Yangının nasıl çıktığıyla ilgili bilgimiz yok. Elektrikli araçtı. Şarjdaydı. Akşamüzeri takmıştık. İlk defa böyle bir şey oluyor. Daha önce olsaydı zaten elektrikli araç almazdık.” dedi.
Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.