https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/faiz-dengeleri-degisti-kredi-cekmeyi-dusunenler-dikkat-en-dusuk-faizli-konut-tasit-ve-ihtiyac-1095486593.html

Faiz dengeleri değişti, kredi çekmeyi düşünenler dikkat: En düşük faizli konut, taşıt ve i̇htiyaç kredisi hangi bankada?

Faiz dengeleri değişti, kredi çekmeyi düşünenler dikkat: En düşük faizli konut, taşıt ve i̇htiyaç kredisi hangi bankada?

Sputnik Türkiye

TCMB’nin politika faizini yüzde 46’ya çıkarmasının ardından kredi faiz oranları güncellendi. 18 Nisan 2025 itibarıyla en düşük faizli ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi hangi bankada?

2025-04-18T08:26+0300

2025-04-18T08:26+0300

2025-04-18T08:26+0300

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 350 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 46’ya çıkarması, kredi çekmek isteyen vatandaşların dikkatini bankaların sunduğu kredi faiz oranlarına çevirdi. Uzmanlara göre, bu artış kısa vadede kredi faizlerini ani şekilde etkilemeyecek.Kredi hacmi artışta: Tüketici talebi yüksekBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 11 Nisan haftasında toplam tüketici kredi hacmi 20 milyar 591 milyon TL artarak 2 trilyon 206 milyar 904 milyon TL’ye ulaştı.En düşük faizli i̇htiyaç kredisi: QNB Finansbank📌 Tutar: 100.000 TL📌 Vade: 12 Ay📌 Faiz Oranı: yüzde 3,84📌 Banka: QNB📌 Aylık Taksit: 11.227 TL📌 Toplam Geri Ödeme: 136.326 TLQNB, ihtiyaç kredilerinde sunduğu yüzde 3,84 faiz oranı ile güncel olarak piyasadaki en düşük oranı sunan banka konumunda.En düşük faizli konut kredisi: Ziraat & Halkbank📌 Tutar: 1.000.000 TL📌 Vade: 120 Ay (10 Yıl)📌 Faiz Oranı: yüzde 2,59📌 Bankalar: Ziraat Bankası & Halkbank📌 Aylık Taksit: 27.162 TL📌 Toplam Geri Ödeme: 3.286.124 TLDevlet bankaları olan Ziraat ve Halkbank, uzun vadeli konut kredilerinde avantaj sağlıyor.En düşük faizli taşıt kredisi: Dünya katılım📌 Tutar: 250.000 TL📌 Vade: 24 Ay📌 Faiz Oranı: yüzde 3,35📌 Banka: Dünya Katılım📌 Aylık Taksit: 16.998 TL📌 Toplam Geri Ödeme: 409.390 TLDünya Katılım, taşıt kredilerinde sunduğu yüzde 3,35 faiz oranıyla sektördeki en uygun oranlardan birini sunuyor.

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