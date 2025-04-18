https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/faiz-dengeleri-degisti-kredi-cekmeyi-dusunenler-dikkat-en-dusuk-faizli-konut-tasit-ve-ihtiyac-1095486593.html
Faiz dengeleri değişti, kredi çekmeyi düşünenler dikkat: En düşük faizli konut, taşıt ve i̇htiyaç kredisi hangi bankada?
Faiz dengeleri değişti, kredi çekmeyi düşünenler dikkat: En düşük faizli konut, taşıt ve i̇htiyaç kredisi hangi bankada?
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TCMB’nin politika faizini yüzde 46’ya çıkarmasının ardından kredi faiz oranları güncellendi. 18 Nisan 2025 itibarıyla en düşük faizli ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi hangi bankada?
2025-04-18T08:26+0300
2025-04-18T08:26+0300
2025-04-18T08:26+0300
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
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ekonomi̇
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faiz artırımı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 350 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 46’ya çıkarması, kredi çekmek isteyen vatandaşların dikkatini bankaların sunduğu kredi faiz oranlarına çevirdi. Uzmanlara göre, bu artış kısa vadede kredi faizlerini ani şekilde etkilemeyecek.Kredi hacmi artışta: Tüketici talebi yüksekBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 11 Nisan haftasında toplam tüketici kredi hacmi 20 milyar 591 milyon TL artarak 2 trilyon 206 milyar 904 milyon TL’ye ulaştı.En düşük faizli i̇htiyaç kredisi: QNB Finansbank📌 Tutar: 100.000 TL📌 Vade: 12 Ay📌 Faiz Oranı: yüzde 3,84📌 Banka: QNB📌 Aylık Taksit: 11.227 TL📌 Toplam Geri Ödeme: 136.326 TLQNB, ihtiyaç kredilerinde sunduğu yüzde 3,84 faiz oranı ile güncel olarak piyasadaki en düşük oranı sunan banka konumunda.En düşük faizli konut kredisi: Ziraat & Halkbank📌 Tutar: 1.000.000 TL📌 Vade: 120 Ay (10 Yıl)📌 Faiz Oranı: yüzde 2,59📌 Bankalar: Ziraat Bankası & Halkbank📌 Aylık Taksit: 27.162 TL📌 Toplam Geri Ödeme: 3.286.124 TLDevlet bankaları olan Ziraat ve Halkbank, uzun vadeli konut kredilerinde avantaj sağlıyor.En düşük faizli taşıt kredisi: Dünya katılım📌 Tutar: 250.000 TL📌 Vade: 24 Ay📌 Faiz Oranı: yüzde 3,35📌 Banka: Dünya Katılım📌 Aylık Taksit: 16.998 TL📌 Toplam Geri Ödeme: 409.390 TLDünya Katılım, taşıt kredilerinde sunduğu yüzde 3,35 faiz oranıyla sektördeki en uygun oranlardan birini sunuyor.
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, bddk, tl, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, düşük faiz politikası, faiz artırımı
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, bddk, tl, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, düşük faiz politikası, faiz artırımı
Faiz dengeleri değişti, kredi çekmeyi düşünenler dikkat: En düşük faizli konut, taşıt ve i̇htiyaç kredisi hangi bankada?
TCMB’nin politika faizini yüzde 46’ya çıkarmasının ardından kredi faizleri mercek altına alındı. 18 Nisan 2025 itibarıyla en düşük faizli ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi veren bankalar belirlendi. 100 bin TL ihtiyaç, 1 milyon TL konut ve 250 bin TL taşıt kredileri için güncel geri ödeme tabloları ve detaylar haberimizde.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 350 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 46’ya çıkarması, kredi çekmek isteyen vatandaşların dikkatini bankaların sunduğu kredi faiz oranlarına çevirdi. Uzmanlara göre, bu artış kısa vadede kredi faizlerini ani şekilde etkilemeyecek.
Kredi hacmi artışta: Tüketici talebi yüksek
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 11 Nisan haftasında toplam tüketici kredi hacmi 20 milyar 591 milyon TL artarak 2 trilyon 206 milyar 904 milyon TL’ye ulaştı.
İhtiyaç kredisi:
1 trilyon 590 milyar 102 milyon TL
Konut kredisi:
551 milyar 721 milyon TL
Taşıt kredisi:
65 milyar 81 milyon TL
En düşük faizli i̇htiyaç kredisi: QNB Finansbank
📌 Tutar: 100.000 TL
📌 Vade: 12 Ay
📌 Faiz Oranı: yüzde 3,84
📌 Banka: QNB
📌 Aylık Taksit: 11.227 TL
📌 Toplam Geri Ödeme: 136.326 TL
QNB, ihtiyaç kredilerinde sunduğu yüzde 3,84 faiz oranı ile güncel olarak piyasadaki en düşük oranı sunan banka konumunda.
En düşük faizli konut kredisi: Ziraat & Halkbank
📌 Tutar: 1.000.000 TL
📌 Vade: 120 Ay (10 Yıl)
📌 Faiz Oranı: yüzde 2,59
📌 Bankalar: Ziraat Bankası & Halkbank
📌 Aylık Taksit: 27.162 TL
📌 Toplam Geri Ödeme: 3.286.124 TL
Devlet bankaları olan Ziraat ve Halkbank, uzun vadeli konut kredilerinde avantaj sağlıyor.
En düşük faizli taşıt kredisi: Dünya katılım
📌 Tutar: 250.000 TL
📌 Vade: 24 Ay
📌 Faiz Oranı: yüzde 3,35
📌 Banka: Dünya Katılım
📌 Aylık Taksit: 16.998 TL
📌 Toplam Geri Ödeme: 409.390 TL
Dünya Katılım, taşıt kredilerinde sunduğu yüzde 3,35 faiz oranıyla sektördeki en uygun oranlardan birini sunuyor.