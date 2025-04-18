https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/2025in-en-guclu-denizalti-donanmalari-aciklandi-turkiye-listede-zirveye-oynuyor-1095486438.html
2025'in en güçlü denizaltı donanmaları açıklandı: Türkiye listede zirveye oynuyor
2025'in en güçlü denizaltı donanmaları açıklandı: Türkiye listede zirveye oynuyor
Sputnik Türkiye
Global Firepower'ın 2025 yılı denizaltı donanması sıralamasında Türkiye, 12 denizaltı ile 9. sırada yer aldı. Bu başarı, Türk Deniz Kuvvetleri'nin modernizasyonu ve yerli üretim projeleriyle sağlandı.
2025-04-18T07:59+0300
2025-04-18T07:59+0300
2025-04-18T07:59+0300
savunma
almanya
türk deniz kuvvetleri
modernizasyon
fransa
türkiye
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Global Firepower tarafından yayımlanan 2024 yılı denizaltı donanması sıralamasında Türkiye, 12 denizaltı ile 9. sırada yer aldı. Bu başarı, Türkiye'nin denizaltı filosunun modernizasyonu ve savunma sanayisindeki ilerlemelerle mümkün oldu.ABD ve Rusya zirvedeListenin ilk sırasında 70 denizaltı ile Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, Rusya 63 denizaltı ile ikinci sırada bulunuyor. Çin ise 61 denizaltı ile üçüncü sırada yer alıyor.Türkiye, Avrupa'nın önde gelen donanmalarını geride bıraktıTürkiye, 12 denizaltı ile Almanya, Fransa ve Japonya gibi ülkeleri geride bırakarak 9. sırada yer aldı. Bu sıralama, Türkiye'nin deniz gücündeki artan etkisini gösteriyor.Modernizasyon ve yerli üretimle güçlenen donanmaTürk Deniz Kuvvetleri, yerli üretim projeleri ve modernizasyon çalışmalarıyla donanmasını güçlendiriyor. MİLGEM projesi kapsamında üretilen gemiler ve denizaltılar, Türkiye'nin deniz gücünü artırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/ozellikleri-akil-almaz-fizik-kurallarini-alt-ust-eden-yeni-madde-kesfedildi-1095485917.html
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almanya, türk deniz kuvvetleri, modernizasyon, fransa, türkiye
almanya, türk deniz kuvvetleri, modernizasyon, fransa, türkiye
2025'in en güçlü denizaltı donanmaları açıklandı: Türkiye listede zirveye oynuyor
2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü denizaltı donanmaları sıralaması güncellendi. Türkiye, 12 denizaltı ile 9. sırada yer alarak Almanya, Fransa ve Japonya gibi ülkeleri geride bıraktı. Bu başarı, Türk Deniz Kuvvetleri'nin bölgesel ve küresel deniz gücündeki artan etkisini gösteriyor.
Global Firepower tarafından yayımlanan 2024 yılı denizaltı donanması sıralamasında Türkiye, 12 denizaltı ile 9. sırada yer aldı. Bu başarı, Türkiye'nin denizaltı filosunun modernizasyonu ve savunma sanayisindeki ilerlemelerle mümkün oldu.
Listenin ilk sırasında 70 denizaltı ile Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, Rusya 63 denizaltı ile ikinci sırada bulunuyor. Çin ise 61 denizaltı ile üçüncü sırada yer alıyor.
Türkiye, Avrupa'nın önde gelen donanmalarını geride bıraktı
Türkiye, 12 denizaltı ile Almanya, Fransa ve Japonya gibi ülkeleri geride bırakarak 9. sırada yer aldı. Bu sıralama, Türkiye'nin deniz gücündeki artan etkisini gösteriyor.
Modernizasyon ve yerli üretimle güçlenen donanma
Türk Deniz Kuvvetleri, yerli üretim projeleri ve modernizasyon çalışmalarıyla donanmasını güçlendiriyor. MİLGEM projesi kapsamında üretilen gemiler ve denizaltılar, Türkiye'nin deniz gücünü artırıyor.