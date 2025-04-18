https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/2025in-en-guclu-denizalti-donanmalari-aciklandi-turkiye-listede-zirveye-oynuyor-1095486438.html

2025'in en güçlü denizaltı donanmaları açıklandı: Türkiye listede zirveye oynuyor

2025'in en güçlü denizaltı donanmaları açıklandı: Türkiye listede zirveye oynuyor

Sputnik Türkiye

Global Firepower'ın 2025 yılı denizaltı donanması sıralamasında Türkiye, 12 denizaltı ile 9. sırada yer aldı. Bu başarı, Türk Deniz Kuvvetleri'nin modernizasyonu ve yerli üretim projeleriyle sağlandı.

2025-04-18T07:59+0300

2025-04-18T07:59+0300

2025-04-18T07:59+0300

savunma

almanya

türk deniz kuvvetleri

modernizasyon

fransa

türkiye

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Global Firepower tarafından yayımlanan 2024 yılı denizaltı donanması sıralamasında Türkiye, 12 denizaltı ile 9. sırada yer aldı. Bu başarı, Türkiye'nin denizaltı filosunun modernizasyonu ve savunma sanayisindeki ilerlemelerle mümkün oldu.ABD ve Rusya zirvedeListenin ilk sırasında 70 denizaltı ile Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, Rusya 63 denizaltı ile ikinci sırada bulunuyor. Çin ise 61 denizaltı ile üçüncü sırada yer alıyor.​Türkiye, Avrupa'nın önde gelen donanmalarını geride bıraktıTürkiye, 12 denizaltı ile Almanya, Fransa ve Japonya gibi ülkeleri geride bırakarak 9. sırada yer aldı. Bu sıralama, Türkiye'nin deniz gücündeki artan etkisini gösteriyor.Modernizasyon ve yerli üretimle güçlenen donanmaTürk Deniz Kuvvetleri, yerli üretim projeleri ve modernizasyon çalışmalarıyla donanmasını güçlendiriyor. MİLGEM projesi kapsamında üretilen gemiler ve denizaltılar, Türkiye'nin deniz gücünü artırıyor.​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/ozellikleri-akil-almaz-fizik-kurallarini-alt-ust-eden-yeni-madde-kesfedildi-1095485917.html

almanya

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almanya, türk deniz kuvvetleri, modernizasyon, fransa, türkiye