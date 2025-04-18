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CHP Genel Başkanı Özel: Kayyum tartışmaları CHP'ye zarar değil, kenetlenme getirdi
CHP Genel Başkanı Özel: Kayyum tartışmaları CHP'ye zarar değil, kenetlenme getirdi
Sputnik Türkiye
özgür özel kayyum, özgür özel rasim ozan kütahyalı, özgür özel açıklama
2025-04-18T14:08+0300
2025-04-18T14:09+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i makamında ziyaret etti. Özel, görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'Kayyum konusuna karşı rest çektik'Özel ilk olarak partisine dönük kayyum tartışmalarına değindi ve "Arkadaşlar ben ilk günden beri söylüyorum. Bunlar boş işler, algıyla olgu yer değiştiriyor ve bu yalandan beslenenlerin ayağına dolandı bu iş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyumun atanma olasılığı olmadığını ilk baştan beri söylüyorum. Hukuken mümkün, her yere atanır. Ben de iddia ederim yarın AK Parti'ye kayyum atanacak diye ama siyaseten mümkün değil. Sayın Bahçeli'nin açıklaması da var. Aynı şeyi söylüyor Sayın Bahçeli de ve şu kadar net bir şey söylüyorum: Kayyum meselesi, CHP'ye kayyum atanması tartışması AK Parti'nin elverişli bir alan. CHP'de karışıklık var, bilmem ne var. Biz buna karşı çektik resti, yaptık kurultayı, oyların tamamını aldık." dedi.Özgür Özel'den Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi'CHP'yi görünce taktik değiştirdiler'Bahçeli de kayyum tartışmasına tepki göstermiştiMHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından 17 Nisan'da yaptığı paylaşımda "CHP'ye kayyum atanacak tantanası koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlardır" dedi ve ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rasim-ozan-kutahyalinin-savcilik-ifadesineulasildi-derin-uzuntu-ve-pismanlik-duyuyorum-1095482573.html
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özgür özel kayyum, özgür özel rasim ozan kütahyalı, özgür özel açıklama
özgür özel kayyum, özgür özel rasim ozan kütahyalı, özgür özel açıklama

CHP Genel Başkanı Özel: Kayyum tartışmaları CHP'ye zarar değil, kenetlenme getirdi

14:08 18.04.2025 (güncellendi: 14:09 18.04.2025)
© AA / Beyza CömertÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
© AA / Beyza Cömert
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CHP lideri Özgür Özel, CHP'ye ilişkin kayyum tartışmalarına değindi ve "Kayyum tartışmaları CHP'ye zarar değil, kenetlenme getirdi" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i makamında ziyaret etti. Özel, görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Kayyum konusuna karşı rest çektik'

Özel ilk olarak partisine dönük kayyum tartışmalarına değindi ve "Arkadaşlar ben ilk günden beri söylüyorum. Bunlar boş işler, algıyla olgu yer değiştiriyor ve bu yalandan beslenenlerin ayağına dolandı bu iş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyumun atanma olasılığı olmadığını ilk baştan beri söylüyorum. Hukuken mümkün, her yere atanır. Ben de iddia ederim yarın AK Parti'ye kayyum atanacak diye ama siyaseten mümkün değil. Sayın Bahçeli'nin açıklaması da var. Aynı şeyi söylüyor Sayın Bahçeli de ve şu kadar net bir şey söylüyorum: Kayyum meselesi, CHP'ye kayyum atanması tartışması AK Parti'nin elverişli bir alan. CHP'de karışıklık var, bilmem ne var. Biz buna karşı çektik resti, yaptık kurultayı, oyların tamamını aldık." dedi.

Özgür Özel'den Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi

"Tarih boyunca listemizi ilk kez deldirmeden geçtik, çok kuvvetli bir birlikteliği gösterdik. Şimdi kendi ayaklarına dolaştı. O öyle söylüyor, bu böyle söylüyor. Rasim Ozan Kütahyalı'nın söylediği doğru değil ama ondan önce 3 ay boyunca CHP'ye kayyum diye tartışanlar şimdi çıkmışlar, "Bunu nasıl der?". E sen nasıl dedin 3 ay boyunca? Senin televizyonların 3 ay boyunca bundan başka ne tartıştı? O yüzden biraz samimiyet."

'CHP'yi görünce taktik değiştirdiler'

"CHP, milletin gönlünde, yerel seçimlerinde üstünde bir oy oranına ulaşınca bu yapılanlar CHP'yi yukarı, AK Parti'yi dibe doğru ittirmeye başlayınca bu kayyum tartışmalarının CHP'ye zarar değil, yaptığı kurultaydan sonra birlik ve beraberlik, kenetlenme sağladığını görünce beyler taktik değiştiriyorlar, kayyum diyene saldırıyorlar. O kayyum diyen doğru söylemedi ama 3 aydır onun dediğini söyleyenlere ne demeli yani? Boş işler."
Rasim Ozan Kütahyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
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Dün, 23:14

Bahçeli de kayyum tartışmasına tepki göstermişti

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından 17 Nisan'da yaptığı paylaşımda "CHP'ye kayyum atanacak tantanası koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlardır" dedi ve ekledi:
"Bir kaşık suda fırtına çıkaranların niyeti halis ve hakkaniyetli değildir."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
POLİTİKA
MHP Lideri Bahçeli: CHP’ye kayyum doğru değildir, tantana koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlar
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