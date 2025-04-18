https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/chp-genel-baskani-ozel-kayyum-tartismalari-chpye-zarar-degil-kenetlenme-getirdi-1095499091.html

CHP Genel Başkanı Özel: Kayyum tartışmaları CHP'ye zarar değil, kenetlenme getirdi

CHP Genel Başkanı Özel: Kayyum tartışmaları CHP'ye zarar değil, kenetlenme getirdi

Sputnik Türkiye

özgür özel kayyum, özgür özel rasim ozan kütahyalı, özgür özel açıklama

2025-04-18T14:08+0300

2025-04-18T14:08+0300

2025-04-18T14:09+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

chp

kayyum

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i makamında ziyaret etti. Özel, görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'Kayyum konusuna karşı rest çektik'Özel ilk olarak partisine dönük kayyum tartışmalarına değindi ve "Arkadaşlar ben ilk günden beri söylüyorum. Bunlar boş işler, algıyla olgu yer değiştiriyor ve bu yalandan beslenenlerin ayağına dolandı bu iş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyumun atanma olasılığı olmadığını ilk baştan beri söylüyorum. Hukuken mümkün, her yere atanır. Ben de iddia ederim yarın AK Parti'ye kayyum atanacak diye ama siyaseten mümkün değil. Sayın Bahçeli'nin açıklaması da var. Aynı şeyi söylüyor Sayın Bahçeli de ve şu kadar net bir şey söylüyorum: Kayyum meselesi, CHP'ye kayyum atanması tartışması AK Parti'nin elverişli bir alan. CHP'de karışıklık var, bilmem ne var. Biz buna karşı çektik resti, yaptık kurultayı, oyların tamamını aldık." dedi.Özgür Özel'den Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi'CHP'yi görünce taktik değiştirdiler'Bahçeli de kayyum tartışmasına tepki göstermiştiMHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından 17 Nisan'da yaptığı paylaşımda "CHP'ye kayyum atanacak tantanası koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlardır" dedi ve ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rasim-ozan-kutahyalinin-savcilik-ifadesineulasildi-derin-uzuntu-ve-pismanlik-duyuyorum-1095482573.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/mhp-lideri-bahceli-chpye-kayyum-dogru-degildir-tantana-koparanlar-icimize-kadar-yuvalanmis-1095468823.html

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özgür özel kayyum, özgür özel rasim ozan kütahyalı, özgür özel açıklama