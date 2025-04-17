https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rasim-ozan-kutahyalinin-savcilik-ifadesineulasildi-derin-uzuntu-ve-pismanlik-duyuyorum-1095482573.html

Rasim Ozan Kütahyalı'nın savcılık ifadesine ulaşıldı: 'Derin üzüntü ve pişmanlık duyuyorum'

Rasim Ozan Kütahyalı'nın savcılık ifadesine ulaşıldı: 'Derin üzüntü ve pişmanlık duyuyorum'

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılıp gözaltına alındıktan sonra yurt dışı... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T23:14+0300

2025-04-17T23:14+0300

2025-04-17T23:14+0300

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cumhuriyet başsavcılığı

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Sosyal medya hesabından, 'CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı' iddiasında bulunmasının ardından gözaltına alınıp, mahkemece yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Bolu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesine ulaşıldı.'Şehvet ve heyecan ile suça konu paylaşımı yaptım'Kütahyalı ifadesinde, "CHP'ye kayyum atanacağı ve bunun için Ankara'daki güvenlik güçlerinin izinlerinin iptal olduğu" yönündeki paylaşımı için, "Bu şekilde bir paylaşımımdan dolayı istemeden de olsa kamuoyunda bahse konu algının oluşmasına sebebiyet verdiğim için çok üzgün ve pişmanım. Ben bu paylaşımı yapmadan birkaç gün önce birçok gazeteci arkadaşımın dillendirdiği ve CHP'ye kayyum atanabileceği iddialarına ilişkin duyumların fazlasıyla artması sebebiyle mensubu olduğum gazetecilik mesleğinin oluşturduğu şehvet ve heyecan ile suça konu paylaşımı yaptım" dedi.Söz konusu paylaşımı yaparken bir kamu görevlisi veya kamu güvenliğinde görevli herhangi bir kişiden bilgi almadığını dile getiren Kütahyalı, paylaşımı tamamen kendi gözlemi ve CHP içerisinde yer alan bazı haber kaynaklarından edindiği izlenim sonucu yaptığını belirtti.'Düşünülmeden hareket edilmiştir'Kütahyalı, İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleşen polis sevkiyatlarının Ankara'daki Keçiören ve Etimesgut Belediyelerine yapılacak operasyonun habercisi olduğu yönündeki paylaşımı hakkında, şunları kaydetti:'Derin üzüntü ve pişmanlık duyuyorum'Yaptığı paylaşım sonrası düzeltme niteliğinde ek paylaşımlar yaptığını savunan Kütahyalı, şunları söyledi:Savcılık ifadesinde, "Derin üzüntü ve pişmanlık duyuyorum" diyen Kütahyalı, borsa veya benzeri finansal kuruluşlardan haksız kazanç elde etmek amacıyla kişi veya kişilere telkin, tavsiye ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi.

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