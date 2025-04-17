https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/mhp-lideri-bahceli-chpye-kayyum-dogru-degildir-tantana-koparanlar-icimize-kadar-yuvalanmis-1095468823.html

MHP Lideri Bahçeli: CHP’ye kayyum doğru değildir, tantana koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlar

MHP Lideri Bahçeli: CHP’ye kayyum doğru değildir, tantana koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlar

Sputnik Türkiye

bahçeli son dakika

2025-04-17T13:31+0300

2025-04-17T13:31+0300

2025-04-17T13:52+0300

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalar yaptı. Bahçeli'den kayyum iddialarına sert tepki: 'İçimizdeki şeytanlar'Bahçeli, CHP'ye ilişkin kayyum iddialarını değerlendirdi ve "Sosyal medyada halkımızı yanıltıcı ve kuşkuları yoğunlaştırıcı iddiaları ahlaksızca paylaşanlar, ileri geri spekülasyon yapanlar, CHP’ye kayyum atanacak tantanası koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlardır. Bir kaşık suda fırtına çıkaranların niyeti halis ve hakkaniyetli değildir. CHP’ye kayyum hem doğru değil hem de mümkün değildir. Zira CHP zaten fiili vesayet ve kayyum yönetimiyle kendi kendini yiyip bitiren canlı bir organizmaya dönüşmüştür. Mağduriyet pozlarına aldanacak hiç kimse yoktur. Herkes ne konuştuğunu, ne söylediğini bilmek ve bunun ahlaki idrakine ermek mecburiyetindedir." dedi.Sırrı Süreyya'ya acil şifa mesajı Gündeme dair çeşitli konular hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeli, kalp krizi geçiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e acil şifalar diledi. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefinde inanıyorum ki daha yapacağımız pek çok şey vardır." dedi.CHP'ye Can Atalay tepkisi: 'CHP korsanvari bir oldubittiyle kriz çıkarmıştır'Bahçeli, CHP'nin TBMM'de Can Atalay kararını okutmasını de eleştirdi ve istifa çağrısı yaptı:CHP'ye eleştiri: Menfaatperest yoldaşlarBahçeli, CHP'nin çağrılarını eleştirdi ve "Türkiye’mizin ortak akıl ve ortak yaşama azmi uzun süredir tehdit altındadır. Toplumsal düzen ve siyasi istikrar ile rejim ve yeni hükümet sistemi yalan, iftira ve ihanet karışımından mülhem tahrip ve tahrik akınına maruzdur. Tarihimizin muzaffer ve muhteşem dönemlerinde Allah’ın bir lütfu olarak tebarüz eden devlet ile milletin aynı hedefe kilitlenme gerçeği yeni yüzyılda müstahkem şekilde tesirini gösterince dış bağlantılı bozguncu mihraklar, ihanete teşne bunalım mimarları telaşa kapılmışlardır. Sosyal barışımızı, siyasi huzurumuzu, iç asayiş ve güvenlik yapımızı dinamitlemek isteyen fırsat düşkünü fitne/fesat markası çevrelerin ziyadesiyle hareket ve heves içinde oldukları gözlemlenmektedir. CHP Genel Başkanı’yla birlikte yanında ve yöresinde hizalanan edep ve erdem muhalifi menfaatperest yoldaşları demokrasinin imkan ve iradesini hiçe saymaktadır. Sokak kuytularında ikbal arayışına girişmişlerdir. Ayaklanma ve isyan çağrıları subliminal mesajlara iliştirilmiştir." dedi.'Lise öğrencilerinin ajite edilip okul önlerinde protesto nöbetine sokulması suçtur'"Üniversite gençliğinin kışkırtılmasından sonra küçük gruplardan müteşekkil lise öğrencilerinin ajite edilip okul önlerinde protesto nöbetine sokulması, milli eğitim sistemi içinde rutin ve mutat bir uygulamanın manipülasyonundan medet umulması suçtur, sorumsuzluktur; dahası insaf, izan ve vicdan yokluğudur." ifadelerini kullanarak liselerdeki gerginliğe de değinen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

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