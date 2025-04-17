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MHP Lideri Bahçeli: CHP’ye kayyum doğru değildir, tantana koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlar
MHP Lideri Bahçeli: CHP’ye kayyum doğru değildir, tantana koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlar
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2025-04-17T13:31+0300
2025-04-17T13:52+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalar yaptı. Bahçeli'den kayyum iddialarına sert tepki: 'İçimizdeki şeytanlar'Bahçeli, CHP'ye ilişkin kayyum iddialarını değerlendirdi ve "Sosyal medyada halkımızı yanıltıcı ve kuşkuları yoğunlaştırıcı iddiaları ahlaksızca paylaşanlar, ileri geri spekülasyon yapanlar, CHP’ye kayyum atanacak tantanası koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlardır. Bir kaşık suda fırtına çıkaranların niyeti halis ve hakkaniyetli değildir. CHP’ye kayyum hem doğru değil hem de mümkün değildir. Zira CHP zaten fiili vesayet ve kayyum yönetimiyle kendi kendini yiyip bitiren canlı bir organizmaya dönüşmüştür. Mağduriyet pozlarına aldanacak hiç kimse yoktur. Herkes ne konuştuğunu, ne söylediğini bilmek ve bunun ahlaki idrakine ermek mecburiyetindedir." dedi.Sırrı Süreyya'ya acil şifa mesajı Gündeme dair çeşitli konular hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeli, kalp krizi geçiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e acil şifalar diledi. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefinde inanıyorum ki daha yapacağımız pek çok şey vardır." dedi.CHP'ye Can Atalay tepkisi: 'CHP korsanvari bir oldubittiyle kriz çıkarmıştır'Bahçeli, CHP'nin TBMM'de Can Atalay kararını okutmasını de eleştirdi ve istifa çağrısı yaptı:CHP'ye eleştiri: Menfaatperest yoldaşlarBahçeli, CHP'nin çağrılarını eleştirdi ve "Türkiye’mizin ortak akıl ve ortak yaşama azmi uzun süredir tehdit altındadır. Toplumsal düzen ve siyasi istikrar ile rejim ve yeni hükümet sistemi yalan, iftira ve ihanet karışımından mülhem tahrip ve tahrik akınına maruzdur. Tarihimizin muzaffer ve muhteşem dönemlerinde Allah’ın bir lütfu olarak tebarüz eden devlet ile milletin aynı hedefe kilitlenme gerçeği yeni yüzyılda müstahkem şekilde tesirini gösterince dış bağlantılı bozguncu mihraklar, ihanete teşne bunalım mimarları telaşa kapılmışlardır. Sosyal barışımızı, siyasi huzurumuzu, iç asayiş ve güvenlik yapımızı dinamitlemek isteyen fırsat düşkünü fitne/fesat markası çevrelerin ziyadesiyle hareket ve heves içinde oldukları gözlemlenmektedir. CHP Genel Başkanı’yla birlikte yanında ve yöresinde hizalanan edep ve erdem muhalifi menfaatperest yoldaşları demokrasinin imkan ve iradesini hiçe saymaktadır. Sokak kuytularında ikbal arayışına girişmişlerdir. Ayaklanma ve isyan çağrıları subliminal mesajlara iliştirilmiştir." dedi.'Lise öğrencilerinin ajite edilip okul önlerinde protesto nöbetine sokulması suçtur'"Üniversite gençliğinin kışkırtılmasından sonra küçük gruplardan müteşekkil lise öğrencilerinin ajite edilip okul önlerinde protesto nöbetine sokulması, milli eğitim sistemi içinde rutin ve mutat bir uygulamanın manipülasyonundan medet umulması suçtur, sorumsuzluktur; dahası insaf, izan ve vicdan yokluğudur." ifadelerini kullanarak liselerdeki gerginliğe de değinen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:
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MHP Lideri Bahçeli: CHP’ye kayyum doğru değildir, tantana koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlar

13:31 17.04.2025 (güncellendi: 13:52 17.04.2025)
© Muhammed Abdullah KurtarMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© Muhammed Abdullah Kurtar
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Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Bahçeli sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve CHP'ye kayyum iddialarına ilişkin "CHP’ye kayyum hem doğru değil hem de mümkün değildir." dedi. Bahçeli "Kayyum atanacak tantanası koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlardır" diye de ekledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalar yaptı.

Bahçeli'den kayyum iddialarına sert tepki: 'İçimizdeki şeytanlar'

Bahçeli, CHP'ye ilişkin kayyum iddialarını değerlendirdi ve "Sosyal medyada halkımızı yanıltıcı ve kuşkuları yoğunlaştırıcı iddiaları ahlaksızca paylaşanlar, ileri geri spekülasyon yapanlar, CHP’ye kayyum atanacak tantanası koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlardır. Bir kaşık suda fırtına çıkaranların niyeti halis ve hakkaniyetli değildir. CHP’ye kayyum hem doğru değil hem de mümkün değildir. Zira CHP zaten fiili vesayet ve kayyum yönetimiyle kendi kendini yiyip bitiren canlı bir organizmaya dönüşmüştür. Mağduriyet pozlarına aldanacak hiç kimse yoktur. Herkes ne konuştuğunu, ne söylediğini bilmek ve bunun ahlaki idrakine ermek mecburiyetindedir." dedi.
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Sırrı Süreyya'ya acil şifa mesajı

Gündeme dair çeşitli konular hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeli, kalp krizi geçiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e acil şifalar diledi.
Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefinde inanıyorum ki daha yapacağımız pek çok şey vardır." dedi.

CHP'ye Can Atalay tepkisi: 'CHP korsanvari bir oldubittiyle kriz çıkarmıştır'

Bahçeli, CHP'nin TBMM'de Can Atalay kararını okutmasını de eleştirdi ve istifa çağrısı yaptı:
Sırrı Bey’in sağlık durumundan dolayı TBMM Genel Kurulu çalışmalarına ara verilmesi Danışma Kurulu’nda kararlaştırılmış ve sadece parti grup başkanvekillerinin geçmiş olsun mesajlarından sonra birleşim kapatılmıştır. Ancak böylesi hassas bir günde bile CHP korsanvari bir oldubittiyle kriz çıkarmıştır. Birleşimi yöneten CHP’li Meclis Başkanvekili yasa, anayasa ve içtüzüğe aykırı şekilde Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararı CHP’li Katip Üye’ye okutmuştur. Siyasi terbiye ve teamül karşıtı bu davranış en hafif tabirle sinsilik, kötü niyetlilik, densizlik, işgüzarlık ve kabalıktır. CHP işte budur. CHP’li Meclis Başkanvekili ve CHP’li Katip Üye derhal istifa etmelidir. Oturdukları makamın ağırlığını taşıyamayacak kadar yetersiz, kifayetsiz ve maalesef muhterislerdir. Milletvekilliği düşürülen bir şahsı arkalama çabası boşuna bir gayrettir. Yetki aşımından kaynaklı işlem yok hükmündedir. CHP, millet iradesine hakaret etmiş, TBMM’nin saygınlığına gölge düşürmüş, görevi kötüye kullanmış, gizli gündemle arkadan dolanmış, tedavi altında bulunan Sırrı Bey’e de büyük bir haksızlık yapmıştır. CHP ve yönetimi bitmiş bir hikayenin siyaset ayağıdır. Bu zihniyetten hayır gelmesi pirenin deveyle güreş tutmaya cüret etmesi kadar absürt ve deli saçması bir beklentidir.

CHP'ye eleştiri: Menfaatperest yoldaşlar

Bahçeli, CHP'nin çağrılarını eleştirdi ve "Türkiye’mizin ortak akıl ve ortak yaşama azmi uzun süredir tehdit altındadır. Toplumsal düzen ve siyasi istikrar ile rejim ve yeni hükümet sistemi yalan, iftira ve ihanet karışımından mülhem tahrip ve tahrik akınına maruzdur. Tarihimizin muzaffer ve muhteşem dönemlerinde Allah’ın bir lütfu olarak tebarüz eden devlet ile milletin aynı hedefe kilitlenme gerçeği yeni yüzyılda müstahkem şekilde tesirini gösterince dış bağlantılı bozguncu mihraklar, ihanete teşne bunalım mimarları telaşa kapılmışlardır. Sosyal barışımızı, siyasi huzurumuzu, iç asayiş ve güvenlik yapımızı dinamitlemek isteyen fırsat düşkünü fitne/fesat markası çevrelerin ziyadesiyle hareket ve heves içinde oldukları gözlemlenmektedir. CHP Genel Başkanı’yla birlikte yanında ve yöresinde hizalanan edep ve erdem muhalifi menfaatperest yoldaşları demokrasinin imkan ve iradesini hiçe saymaktadır. Sokak kuytularında ikbal arayışına girişmişlerdir. Ayaklanma ve isyan çağrıları subliminal mesajlara iliştirilmiştir." dedi.

'Lise öğrencilerinin ajite edilip okul önlerinde protesto nöbetine sokulması suçtur'

"Üniversite gençliğinin kışkırtılmasından sonra küçük gruplardan müteşekkil lise öğrencilerinin ajite edilip okul önlerinde protesto nöbetine sokulması, milli eğitim sistemi içinde rutin ve mutat bir uygulamanın manipülasyonundan medet umulması suçtur, sorumsuzluktur; dahası insaf, izan ve vicdan yokluğudur." ifadelerini kullanarak liselerdeki gerginliğe de değinen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:
"Milli Eğitim Bakanımız yalnız değildir, CHP Genel Başkanı’nın iğrenç sözleri bumerang gibi kendisine dönmüş ve şahsıyla örtüşmüştür. Öğrencilerimizin velileri evlatlarına sahip çıkmalıdır. Okuyan-okumayan her çocuğumuz çok değerlidir. Onların geleceği Türk milletinin geleceğidir. 12-24 yaş kuşağındaki evlatlarımızın istismar ve israfına göz yummak aynı zamanda istiklalimizi ve istikbalimizi riske atmaktır. Anneler-babalar CHP’nin kara kampanyasına itibar etmeyerek çocuklarının heba ve heder olmalarına engel olmalı, set çekmeli, duvar örmelidir. CHP’nin sokak provaları, yasa dışı sol ve marjinal grupların alçak provokasyonları çocuklarımızı değirmen taşı gibi öğütme, geleceklerini mahvetme esasına dayalıdır. Güya demokratik hak arama iddiasıyla yapılan haksız ve hukuksuz protesto gösterilerinin varacağı yer kaybolmuş ve pişmanlıklara hapsolmuş bir hayattır. Hiçbir evladımızdan vazgeçemeyiz. Onların her biri göz nuru, gönül surumuzdur. Öğrencinin yeri okuldur, sınıftır, kütüphanedir, aile sıcaklığıdır, laboratuvardır, çağın gereği olan kavram, kuram ve bilgilerle donanmaktır."
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