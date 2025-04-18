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Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 5 şüpheli tutuklandı
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 5 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T19:45+0300
2025-04-18T19:45+0300
2025-04-18T20:25+0300
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beşiktaş belediyesi
cumhuriyet başsavcılığı
soruşturma
idari soruşturma
rüşvet
rüşvet teklifi
rüşvetçilik
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Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz dahil 6 kişi gözaltına alındı. Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’ın, belediyelerle bağlantılı rüşvet ve ihale organizasyonları yaptığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Rıza Yılmaz ve 4 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında belediyelerdeki üst düzey ilişkiler ve ihalelere dair yeni detayların da incelendiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/kultur-as-genel-muduru-murat-abbas-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1095499703.html
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beşiktaş belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, idari soruşturma, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik
beşiktaş belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, idari soruşturma, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 5 şüpheli tutuklandı
19:45 18.04.2025 (güncellendi: 20:25 18.04.2025)
Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi cezaevine gönderildi.
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz dahil 6 kişi gözaltına alındı. Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’ın, belediyelerle bağlantılı rüşvet ve ihale organizasyonları yaptığı öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Rıza Yılmaz ve 4 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında belediyelerdeki üst düzey ilişkiler ve ihalelere dair yeni detayların da incelendiği öğrenildi.