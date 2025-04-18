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Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 5 şüpheli tutuklandı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 5 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T19:45+0300

2025-04-18T19:45+0300

2025-04-18T20:25+0300

türki̇ye

beşiktaş belediyesi

cumhuriyet başsavcılığı

soruşturma

idari soruşturma

rüşvet

rüşvet teklifi

rüşvetçilik

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Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz dahil 6 kişi gözaltına alındı. Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’ın, belediyelerle bağlantılı rüşvet ve ihale organizasyonları yaptığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Rıza Yılmaz ve 4 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında belediyelerdeki üst düzey ilişkiler ve ihalelere dair yeni detayların da incelendiği öğrenildi.

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Sputnik Türkiye

beşiktaş belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, idari soruşturma, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik