https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/kultur-as-genel-muduru-murat-abbas-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1095499703.html
Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas serbest bırakıldı. 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T14:27+0300
2025-04-18T14:27+0300
2025-04-18T15:11+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
kültür a.ş
kültür aş genel müdürü murat abbas
murat abbas
adli kontrol şartıyla serbest
ev hapsi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abbas için ev hapsi şartı getirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.Kararda, Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı kaydedildi. İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.Murat Abbas kimdir?1969 yılında İstanbul’da doğan Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. 1994’te BDO Denet’te denetim asistanı olarak çalışmaya başladı. PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline, Ticketturk şirketlerinde finansal kontrolör ve finans müdürlüğü görevlerini üstlendi.1999 yılında müzik sektörüne giren, birçok radyo programında editörlük ve Pozitif Live’de genel müdür yardımcılığı yapan Abbas, 2014’te Zorlu Holding’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nden (PSM) sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Mart 2015’te PSM Genel Müdürü olarak atanan Abbas, 6 senelik görevi boyunca kurumun kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerinden sorumlu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/mahir-polat-hakkinda-ev-hapsi-karari-cikti-1095260488.html
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Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:27 18.04.2025 (güncellendi: 15:11 18.04.2025)
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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas serbest bırakıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abbas için ev hapsi şartı getirildi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.
Kararda, Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı kaydedildi. İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.
1969 yılında İstanbul’da doğan Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. 1994’te BDO Denet’te denetim asistanı olarak çalışmaya başladı. PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline, Ticketturk şirketlerinde finansal kontrolör ve finans müdürlüğü görevlerini üstlendi.
1999 yılında müzik sektörüne giren, birçok radyo programında editörlük ve Pozitif Live’de genel müdür yardımcılığı yapan Abbas, 2014’te Zorlu Holding’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nden (PSM) sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Mart 2015’te PSM Genel Müdürü olarak atanan Abbas, 6 senelik görevi boyunca kurumun kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerinden sorumlu oldu.
İş insanı Bayraktar da tahliye edildi
Öte yandan iş insanı Emre Serkan Bayraktar da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mevcut delil durumu, verdiği ifade, soruşturma aşamasında ve dosya kapsamındaki suç şüphesinin zayıflamış olması da tahliye gerekçesi olarak belirtildi.