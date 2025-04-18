https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/bakan-yerlikaya-acikladi-gocmen-kacakcilarina-darbe-1095496862.html
Bakan Yerlikaya açıkladı: Göçmen kaçakçılarına darbe
Bakan Yerlikaya açıkladı: Göçmen kaçakçılarına darbe
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar hakkında bilgi verdi. 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T13:05+0300
2025-04-18T13:05+0300
2025-04-18T13:06+0300
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ali yerlikaya
i̇çişleri bakanlığı
göçmen kaçakçılığı
i̇nsan kaçakçılığı
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Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 29 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığı açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 723 düzensiz göçmenin de yakalandığını ve geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusundaki rakamları paylaştı. Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 388 bin 809 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 723 düzensiz göçmen yakalandığını söyledi. Denetimler her yerde sürüyor: 18 bin 650 yer kontrol edildiBakan Yerlikaya, metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında denetimlerin sürdüğünü kaydetti. Yerlikaya, "Toplamda, 26 bin 621 personel ve 8 bin 524 ekip ile yapılan denetimlerde 5 bin 228 noktada; 4 bin 505 metruk bina, 7 bin 634 umuma açık yer, 475 terminal ve 6 bin 36 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 650 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/bakan-yerlikaya-acikladi-9-araliktan-bu-yana-175-bin-512-suriyeli-ulkesine-dondu-1095441029.html
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ali yerlikaya, i̇çişleri bakanlığı, göçmen kaçakçılığı, i̇nsan kaçakçılığı
ali yerlikaya, i̇çişleri bakanlığı, göçmen kaçakçılığı, i̇nsan kaçakçılığı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Göçmen kaçakçılarına darbe
13:05 18.04.2025 (güncellendi: 13:06 18.04.2025)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar hakkında bilgi verdi.
Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 29 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığı açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 723 düzensiz göçmenin de yakalandığını ve geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusundaki rakamları paylaştı. Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 388 bin 809 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 723 düzensiz göçmen yakalandığını söyledi.
Denetimler her yerde sürüyor: 18 bin 650 yer kontrol edildi
Bakan Yerlikaya, metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında denetimlerin sürdüğünü kaydetti. Yerlikaya, "Toplamda, 26 bin 621 personel ve 8 bin 524 ekip ile yapılan denetimlerde 5 bin 228 noktada; 4 bin 505 metruk bina, 7 bin 634 umuma açık yer, 475 terminal ve 6 bin 36 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 650 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı." ifadelerini kullandı.