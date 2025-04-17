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Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı
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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Yeni güne yeni rekor: Gram altın 4 bin liranın üstüne yerleşti, ons altın 3 bin 300 doları geçti
Yeni güne yeni rekor: Gram altın 4 bin liranın üstüne yerleşti, ons altın 3 bin 300 doları geçti
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Altının gramı, güne 4 bin 83 liradan başladı. Gram altın ne kadar?Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,7 artışla 4 bin 99 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 4 bin 83 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın ne kadar?Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 760 liradan, cumhuriyet altını 26 bin 960 liradan satılıyor.Ons altın fiyatları 17 NisanAltının ons fiyatı, bugün 3 bin 357,82 doları görerek rekor kırmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,6 azalışla 3 bin 328 dolar seviyesinde bulunuyor.Tam altın ne kadar?Tam altın da piyasada 26 bin 366 liradan işlem görüyor.Gözler Merkez Bankası faiz kararında: Faiz sabit mi kalacak?Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Yıl sonu faiz beklentisi ne?Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.
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altın fiyatları neden yükseliyor?, altın fiyatları, gram altın ne kadar, gram altın ne kadar 16 nisan, gram altın fiyatları, tam altın ne kadar, gram rekor, ons fiyatı, ons altın fiyatı, gram altın rekorları, gram altın ne kadar olur, çeyrek altın fiyatları, çeyrek ne kadar, tam altın ne kadar, altın niye yükseliyor, altın daha yükselir mi
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Yeni güne yeni rekor: Gram altın 4 bin liranın üstüne yerleşti, ons altın 3 bin 300 doları geçti

10:09 17.04.2025 (güncellendi: 11:07 17.04.2025)
© AAçeyrek altın
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© AA
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Gram altın bugüne de rekorlar başladı. Gram altın 4 bin 83 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise 3 bin 300 doları geçti.
Altının gramı, güne 4 bin 83 liradan başladı.

Gram altın ne kadar?

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,7 artışla 4 bin 99 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 4 bin 83 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 760 liradan, cumhuriyet altını 26 bin 960 liradan satılıyor.

Ons altın fiyatları 17 Nisan

Altının ons fiyatı, bugün 3 bin 357,82 doları görerek rekor kırmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,6 azalışla 3 bin 328 dolar seviyesinde bulunuyor.

Tam altın ne kadar?

Tam altın da piyasada 26 bin 366 liradan işlem görüyor.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
EKONOMİ
Altın güne sıçrama ile başladı: Gram altın yüzde 1.66'lık artışla kritik seviyede
Dün, 09:23

Gözler Merkez Bankası faiz kararında: Faiz sabit mi kalacak?

Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Yıl sonu faiz beklentisi ne?

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.
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