https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/yeni-gune-yeni-rekor-gram-altin-4-bin-liranin-ustune-yerlesti-ons-altin-3-bin-300-dolari-gecti-1095455340.html

Yeni güne yeni rekor: Gram altın 4 bin liranın üstüne yerleşti, ons altın 3 bin 300 doları geçti

Yeni güne yeni rekor: Gram altın 4 bin liranın üstüne yerleşti, ons altın 3 bin 300 doları geçti

Sputnik Türkiye

altın rekor

2025-04-17T10:09+0300

2025-04-17T10:09+0300

2025-04-17T11:07+0300

ekonomi̇

altın

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gram altın

cumhuriyet

türkiye

merkez bankası

faiz

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Altının gramı, güne 4 bin 83 liradan başladı. Gram altın ne kadar?Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,7 artışla 4 bin 99 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 4 bin 83 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın ne kadar?Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 760 liradan, cumhuriyet altını 26 bin 960 liradan satılıyor.Ons altın fiyatları 17 NisanAltının ons fiyatı, bugün 3 bin 357,82 doları görerek rekor kırmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,6 azalışla 3 bin 328 dolar seviyesinde bulunuyor.Tam altın ne kadar?Tam altın da piyasada 26 bin 366 liradan işlem görüyor.Gözler Merkez Bankası faiz kararında: Faiz sabit mi kalacak?Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Yıl sonu faiz beklentisi ne?Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.

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