https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/altin-gune-sicrama-ile-basladi-gram-altin-yuzde166lik-artisla-kritik-seviyede-1095422571.html

Altın güne sıçrama ile başladı: Gram altın yüzde1.66'lık artışla kritik seviyede

Altın güne sıçrama ile başladı: Gram altın yüzde1.66'lık artışla kritik seviyede

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, doların değer kaybetmesinin ardından güne yeni rekorla başladı. Ons altın yüzde 1.62 artışla 3 bin 283 dolara yükseldi. Türkiye'de altının... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T09:23+0300

2025-04-16T09:23+0300

2025-04-16T11:15+0300

ekonomi̇

altın

yarım gram altın

gram altın

çeyrek altın

dolar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg

Küresel düzeyde tansiyonun yüksek olması piyasalarda da oynaklık getiriyor. Altın fiyatları neden yükseliyor?Altın fiyatları, doların değer kaybetmesi, ABD-Çin arasında artan ticaret gerilimi ve küresel ekonomik büyümeye dair endişelerin etkisiyle bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Gram altın ne kadar oldu?ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı da yükseliyor. Gram altın yeni güne yüzde 1.66'lık yükselişle 4 bin 31 liraya kadar ulaştı. Çeyrek altın fiyatları 16 NisanÇeyrek altın 16 Nisan sabahında artışla başladı ve 6 bin 531 liradan alıcı buluyor.Gram altın 15 Nisan'da 3.932 TL, çeyrek altın ise 6.477 TL’den alıcı buluyordu.Gram altında 19 Mart rekoruGram altın 19 Mart 2025 tarihinde 4 bin 68 lirayla rekor kırmıştı.Ons altın fiyatı 16 NisanSpot altının ons fiyatı, yeni güne rekorla başladı. Ons altın yüzde 1,62 artışla 3 bin 283 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,4 primle 3 bin 286,30 dolara ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/islam-memis-gram-ve-ceyrek-altinda-beklentisini-acikladi-altin-almak-ya-da-satmak-icin-uygun-zaman-1095407097.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/dolar-ve-euro-gune-rekorla-basladi-gram-altin-zirveyi-tazeledi--1094643749.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın fiyatları neden yükseliyor?, altın fiyatları, gram altın ne kadar, gram altın ne kadar 16 nisan, gram altın fiyatları, tam altın ne kadar, gram rekor, ons fiyatı, ons altın fiyatı, gram altın rekorları, gram altın ne kadar olur, çeyrek altın fiyatları, çeyrek ne kadar, tam altın ne kadar, altın niye yükseliyor, altın daha yükselir mi