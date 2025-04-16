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EKONOMİ
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Altın güne sıçrama ile başladı: Gram altın yüzde1.66'lık artışla kritik seviyede
Altın güne sıçrama ile başladı: Gram altın yüzde1.66'lık artışla kritik seviyede
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, doların değer kaybetmesinin ardından güne yeni rekorla başladı. Ons altın yüzde 1.62 artışla 3 bin 283 dolara yükseldi. Türkiye'de altının... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
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Küresel düzeyde tansiyonun yüksek olması piyasalarda da oynaklık getiriyor. Altın fiyatları neden yükseliyor?Altın fiyatları, doların değer kaybetmesi, ABD-Çin arasında artan ticaret gerilimi ve küresel ekonomik büyümeye dair endişelerin etkisiyle bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Gram altın ne kadar oldu?ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı da yükseliyor. Gram altın yeni güne yüzde 1.66'lık yükselişle 4 bin 31 liraya kadar ulaştı. Çeyrek altın fiyatları 16 NisanÇeyrek altın 16 Nisan sabahında artışla başladı ve 6 bin 531 liradan alıcı buluyor.Gram altın 15 Nisan'da 3.932 TL, çeyrek altın ise 6.477 TL’den alıcı buluyordu.Gram altında 19 Mart rekoruGram altın 19 Mart 2025 tarihinde 4 bin 68 lirayla rekor kırmıştı.Ons altın fiyatı 16 NisanSpot altının ons fiyatı, yeni güne rekorla başladı. Ons altın yüzde 1,62 artışla 3 bin 283 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,4 primle 3 bin 286,30 dolara ulaştı.
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Altın güne sıçrama ile başladı: Gram altın yüzde1.66'lık artışla kritik seviyede

09:23 16.04.2025 (güncellendi: 11:15 16.04.2025)
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© AA
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Altın fiyatları, doların değer kaybetmesinin ardından güne yeni rekorla başladı. Ons altın yüzde 1.62 artışla 3 bin 283 dolara yükseldi. Türkiye'de altının gram fiyatı da yeniden yükselişte. Gram altın yeni güne yüzde 1.66'lık artışla 4 bin 23 liraya kadar ulaştı. Çeyrek altın fiyatı ise 6 bin 531 lira.
Küresel düzeyde tansiyonun yüksek olması piyasalarda da oynaklık getiriyor.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Altın fiyatları, doların değer kaybetmesi, ABD-Çin arasında artan ticaret gerilimi ve küresel ekonomik büyümeye dair endişelerin etkisiyle bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Gram altın ne kadar oldu?

ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı da yükseliyor.
Gram altın yeni güne yüzde 1.66'lık yükselişle 4 bin 31 liraya kadar ulaştı.
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
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Dün, 15:15

Çeyrek altın fiyatları 16 Nisan

Çeyrek altın 16 Nisan sabahında artışla başladı ve 6 bin 531 liradan alıcı buluyor.
Gram altın 15 Nisan'da 3.932 TL, çeyrek altın ise 6.477 TL’den alıcı buluyordu.

Gram altında 19 Mart rekoru

Gram altın 19 Mart 2025 tarihinde 4 bin 68 lirayla rekor kırmıştı.

Ons altın fiyatı 16 Nisan

Spot altının ons fiyatı, yeni güne rekorla başladı. Ons altın yüzde 1,62 artışla 3 bin 283 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,4 primle 3 bin 286,30 dolara ulaştı.
dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
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