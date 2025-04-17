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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/trumptan-powella-eger-gitmesini-istersem-inanin-bana-hemen-gider-1095482092.html
Trump'tan Powell'a: Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider
Trump'tan Powell'a: Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Powell için "Eğer ben gitmesini istersem hemen gider" ifadelerini kullandı. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T22:33+0300
2025-04-17T23:32+0300
dünya
donald trump
abd
fed
merkez bankası
faiz
fed faiz kararı
jerome powell
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ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesinin ardından Oval Ofis'te ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Powell'dan memnun olmadığını belirterek, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etti.ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell hakkında, "Gidecek, eğer (görevden) ayrılmasını istersem ayrılır. İşini yaptığını sanmıyorum. Her zaman çok geç kalıyor, biraz yavaş ve ondan memnun değilim. Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider" ifadelerini kullandı.Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirterek, "Görünüşe göre tekrar tekrar düşürecekler ama bizimki (Powell) şirin görünmek istiyor" ifadesini kullandı.Fed'dekilerin 'akıllı' insanlar olmadığını öne süren Trump, Powell'ın 'berbat' biri olduğunu kaydederek, Powell'ın faiz indirimine gitmesi gerektiğini savunan Trump, Avrupa'nın faiz indirimi yapmasıyla ABD'nin Avrupa karşısında dezavantajlı duruma düştüğünü söyledi.Trump, ABD'de enflasyonun olmadığına işaret ederek, "Faiz oranları dışında her şey düştü. Faiz oranları oldukça yatay. Fed'in faiz oranlarını düşürmeyi Amerikan halkına gerçekten borçlu olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.Trump, Powell'ın faiz oranlarını 'bir noktada' düşüreceğini belirterek, Powell'ın üzerinde çok fazla siyasi baskı olacağını dile getirdi.Trump'tan İran yorumuABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırı planı hakkındaki haberlerle ilgili de konuştu. ABD Başkanı, ilgili habere atıf yaparak, "Ben 'bunu öteledim' demezdim ama bunu yapmak için acele etmiyorum. İran'ın harika bir ülkeye sahip olma ve mutlu bir şekilde yaşama şansı olduğunu düşünüyorum, bunun olduğunu görmek isterim" değerlendirmesini yaptı.Trump, "Eğer ikinci bir seçenek olursa, bunun İran için çok kötü olacağını düşünüyorum. Bence İran konuşmak istiyor. Eğer konuşurlarsa bu onlar için çok iyi olacak." dedi.Trump, İran'a zarar vermek istemediğini ancak İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, "Bu aslında gerçekten çok basit. Biz onların sanayisini ya da topraklarını ele geçirmek istemiyoruz. Tek söylediğimiz nükleer silaha sahip olamayacağınız." ifadesini kullandı.New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'in gelecek ay İran'ın bazı nükleer tesislerine yönelik saldırı planı hazırlığı içinde olduğunu ancak bu planın Trump tarafından ötelendiğini iddia etmişti.
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donald trump, abd, fed, merkez bankası, faiz, fed faiz kararı, jerome powell
donald trump, abd, fed, merkez bankası, faiz, fed faiz kararı, jerome powell

Trump'tan Powell'a: Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider

22:33 17.04.2025 (güncellendi: 23:32 17.04.2025)
© AP Photo / PoolDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Pool
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ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Powell için "Eğer ben gitmesini istersem hemen gider" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesinin ardından Oval Ofis'te ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Powell'dan memnun olmadığını belirterek, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etti.
ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell hakkında, "Gidecek, eğer (görevden) ayrılmasını istersem ayrılır. İşini yaptığını sanmıyorum. Her zaman çok geç kalıyor, biraz yavaş ve ondan memnun değilim. Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider" ifadelerini kullandı.
Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirterek, "Görünüşe göre tekrar tekrar düşürecekler ama bizimki (Powell) şirin görünmek istiyor" ifadesini kullandı.
Fed'dekilerin 'akıllı' insanlar olmadığını öne süren Trump, Powell'ın 'berbat' biri olduğunu kaydederek, Powell'ın faiz indirimine gitmesi gerektiğini savunan Trump, Avrupa'nın faiz indirimi yapmasıyla ABD'nin Avrupa karşısında dezavantajlı duruma düştüğünü söyledi.
Trump, ABD'de enflasyonun olmadığına işaret ederek, "Faiz oranları dışında her şey düştü. Faiz oranları oldukça yatay. Fed'in faiz oranlarını düşürmeyi Amerikan halkına gerçekten borçlu olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.
Trump, Powell'ın faiz oranlarını 'bir noktada' düşüreceğini belirterek, Powell'ın üzerinde çok fazla siyasi baskı olacağını dile getirdi.

Trump'tan İran yorumu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırı planı hakkındaki haberlerle ilgili de konuştu.
ABD Başkanı, ilgili habere atıf yaparak, "Ben 'bunu öteledim' demezdim ama bunu yapmak için acele etmiyorum. İran'ın harika bir ülkeye sahip olma ve mutlu bir şekilde yaşama şansı olduğunu düşünüyorum, bunun olduğunu görmek isterim" değerlendirmesini yaptı.
Trump, "Eğer ikinci bir seçenek olursa, bunun İran için çok kötü olacağını düşünüyorum. Bence İran konuşmak istiyor. Eğer konuşurlarsa bu onlar için çok iyi olacak." dedi.
Trump, İran'a zarar vermek istemediğini ancak İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, "Bu aslında gerçekten çok basit. Biz onların sanayisini ya da topraklarını ele geçirmek istemiyoruz. Tek söylediğimiz nükleer silaha sahip olamayacağınız." ifadesini kullandı.
New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'in gelecek ay İran'ın bazı nükleer tesislerine yönelik saldırı planı hazırlığı içinde olduğunu ancak bu planın Trump tarafından ötelendiğini iddia etmişti.
ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
EKONOMİ
Fed: Faiz indirmek için aceleye gerek yok
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