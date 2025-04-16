https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/fed-faiz-indirmek-icin-aceleye-gerek-yok-1095447438.html

Fed: Faiz indirmek için aceleye gerek yok

Fed: Faiz indirmek için aceleye gerek yok

Sputnik Türkiye

FED Başkanı Jerome Powell, "İkili görev hedeflerimizin gerginleştiği zorlu bir senaryonun içinde bulabiliriz kendimizi. Ekonominin her bir hedefe ne kadar uzak... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T22:17+0300

2025-04-16T22:17+0300

2025-04-16T22:17+0300

ekonomi̇

jerome powell

abd

fed

merkez bankası

fed

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de ekonomik büyümenin yavaşladığı, tüketici harcamalarının ılımlı bir şekilde arttığı, gümrük vergilerinden kaçınmak için ithalata yönelmenin gayri safi yurt içi hasıla tahminlerini etkilemesi ve güvenin kötüleştiğini söyledi.Powell, hazırlanan açıklamalarda, "Artan belirsizlik ve aşağı yönlü risklere rağmen, ABD ekonomisi hala sağlam bir konumda" dedi. Ancak "şu ana kadar eldeki veriler, büyümenin geçen yılın sağlam temposundan ilk çeyrekte yavaşladığını gösteriyor." şeklinde konuştu.Powell, "İkili görev hedeflerimizin gerginleştiği zorlu bir senaryonun içinde bulabiliriz kendimizi. Ekonominin her bir hedefe ne kadar uzak olduğunu ve söz konusu farkların kapanmasının beklendiği potansiyel olarak farklı zaman ufuklarını dikkate alacağız" dedi.Fed Başkanı, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmek için acele etmesine gerek olmadığı görüşünü yinelerken, öngörülemeyen ticaret politikası açıklamalarıyla değişen akışkan ekonomik görünüme bakılacağını söyledi.

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