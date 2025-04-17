https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rasim-ozan-kutahyali-icin-gozalti-karari-1095460466.html

Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı

Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

Rasim Ozan Kütahyalı

2025-04-17T11:30+0300

2025-04-17T11:30+0300

2025-04-17T11:43+0300

türki̇ye

rasim ozan kütahyalı

gözaltı

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Rasim Ozan Kütahyalı hakkında dün başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği ortaya çıktı.Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararıDün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile "CHP'ye yarın kayyum atanacak" iddiasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Habertürk, Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.Sosyal medyada CHP'ye kayyum iddialarıSosyal medyada ortaya atılan CHP'ye kayyum atanacağı ve bazı CHP'li belediyelere yönelik operasyon yapılacağı iddialarına karşı yargı da harekete geçmişti. Söz konusu paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı.Adalet Bakanı açıklama yapmıştıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikayetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.Rasim Ozan ne demişti? 'Bir güvenlik dostum aradı'Gazeteci Kütahyalı, dün öğleden sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bir güvenlik bürokratı dostum aradı. İstanbul’dan Ankara’ya polis sevkiyatlarının ve Ankara’da güvenlik güçlerinin aşırı müteyakkız olma sebebinin iki belediyeye sabaha karşı yapılacak operasyonlar olabileceğini söyledi. Galiba Keçiören ve Etimesgut’a yarın operasyon geliyor…" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rasim-ozan-kutahyali-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1095449514.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/halk-tvde-rasim-ozan-kutahyali-depremi-gazeteci-ismail-kucukkaya-istifa-eden-is-arkadaslarini-1094447166.html

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