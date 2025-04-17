https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rasim-ozan-kutahyali-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1095449514.html
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldı
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T02:19+0300
2025-04-17T02:19+0300
2025-04-17T02:19+0300
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı' iddiasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlattı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada 'CHP kurultayının iptali ve CHP'ye yönelik kayyum iddialarıyla' ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.Bakan Tunç konuyla ilgili şu değerlendirmede bulunmuştu:Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de sosyal medyadan Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiasına yer verdiği bir paylaşım yaparak “Yargı süreçleriyle ilgili algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz” açıklamasında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/chp-kurultayinin-iptal-edilecegini-iddia-eden-paylasimlarla-ilgili-bakan-tunctan-aciklama-adli-1095447304.html
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rasim ozan kütahyalı, hikmet çetin, rasim ozan, chp kayyum, mehmet sevigen, kayyum, halktv
rasim ozan kütahyalı, hikmet çetin, rasim ozan, chp kayyum, mehmet sevigen, kayyum, halktv
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı' iddiasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlattı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada 'CHP kurultayının iptali ve CHP'ye yönelik kayyum iddialarıyla' ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Bakan Tunç konuyla ilgili şu değerlendirmede bulunmuştu:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de sosyal medyadan Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiasına yer verdiği bir paylaşım yaparak “Yargı süreçleriyle ilgili algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz” açıklamasında bulunmuştu.