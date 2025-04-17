https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rasim-ozan-kutahyali-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1095449514.html

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldı

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T02:19+0300

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türki̇ye

rasim ozan kütahyalı

yılmaz tunç

cumhuriyet başsavcılığı

chp

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı' iddiasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlattı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada 'CHP kurultayının iptali ve CHP'ye yönelik kayyum iddialarıyla' ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.Bakan Tunç konuyla ilgili şu değerlendirmede bulunmuştu:Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de sosyal medyadan Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiasına yer verdiği bir paylaşım yaparak “Yargı süreçleriyle ilgili algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz” açıklamasında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/chp-kurultayinin-iptal-edilecegini-iddia-eden-paylasimlarla-ilgili-bakan-tunctan-aciklama-adli-1095447304.html

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