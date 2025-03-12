https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/halk-tvde-rasim-ozan-kutahyali-depremi-gazeteci-ismail-kucukkaya-istifa-eden-is-arkadaslarini-1094447166.html

Halk Tv'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi: Gazeteci İsmail Küçükkaya istifa eden iş arkadaşlarını eleştirdi

Halk Tv'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi: Gazeteci İsmail Küçükkaya istifa eden iş arkadaşlarını eleştirdi

Sputnik Türkiye

Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizinin ardından 'Kayda Geçsin' ekibinin istifa kararına kanalda program yapan İsmail Küçükkaya’dan tepki geldi. Küçükkaya, iş... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T20:07+0300

2025-03-12T20:07+0300

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gazeteci

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toplu istifa

rasim ozan kütahyalı

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Halk TV’de çalışan gazetecilerin istifa kararına kurumda program yapan İsmail Küçükkaya sert tepki gösterdi.Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk Tv röportajı sonrası yaşanan krizin yankıları devam ederken, Kayda Geçsin ekibinin istifa kararı gündem olmuştu. Röportajın ardından, Kayda Geçsin ekibi (Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Pehlivan) tepkilerini dile getirip istifa ettiklerini duyurmuştu.Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya bugünkü yayınında istifa eden iş arkadaşlarını sert şekilde eleştirdi. Küçükkaya, açıklamasında Kayda Geçsin ekibinin kanalı çok yıprattığını ve bu arkadaşların Halk TV’de 'parladıklarını' iddia etti. Bu açıklamaların ardından izleyiciler, Küçükkaya’nın yorumlarına tepki gösterdi ve Kayda Geçsin ekibine destek mesajları gönderdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/halk-tvde-rasim-ozan-kutahyali-krizi-unlu-gazeteciler-kanalla-yollarini-ayirdi-1094402677.html

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