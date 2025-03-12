https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/halk-tvde-rasim-ozan-kutahyali-depremi-gazeteci-ismail-kucukkaya-istifa-eden-is-arkadaslarini-1094447166.html
Halk Tv'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi: Gazeteci İsmail Küçükkaya istifa eden iş arkadaşlarını eleştirdi
Halk Tv'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi: Gazeteci İsmail Küçükkaya istifa eden iş arkadaşlarını eleştirdi
Sputnik Türkiye
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizinin ardından 'Kayda Geçsin' ekibinin istifa kararına kanalda program yapan İsmail Küçükkaya’dan tepki geldi. Küçükkaya, iş... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T20:07+0300
2025-03-12T20:07+0300
2025-03-12T20:18+0300
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gazeteci dayanışma ağı
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rasim ozan kütahyalı
kriz
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Halk TV’de çalışan gazetecilerin istifa kararına kurumda program yapan İsmail Küçükkaya sert tepki gösterdi.Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk Tv röportajı sonrası yaşanan krizin yankıları devam ederken, Kayda Geçsin ekibinin istifa kararı gündem olmuştu. Röportajın ardından, Kayda Geçsin ekibi (Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Pehlivan) tepkilerini dile getirip istifa ettiklerini duyurmuştu.Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya bugünkü yayınında istifa eden iş arkadaşlarını sert şekilde eleştirdi. Küçükkaya, açıklamasında Kayda Geçsin ekibinin kanalı çok yıprattığını ve bu arkadaşların Halk TV’de 'parladıklarını' iddia etti. Bu açıklamaların ardından izleyiciler, Küçükkaya’nın yorumlarına tepki gösterdi ve Kayda Geçsin ekibine destek mesajları gönderdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/halk-tvde-rasim-ozan-kutahyali-krizi-unlu-gazeteciler-kanalla-yollarini-ayirdi-1094402677.html
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i̇smail küçükkaya, halk tv, gazeteci, gazeteci dayanışma ağı , istifa, toplu istifa, rasim ozan kütahyalı, kriz
i̇smail küçükkaya, halk tv, gazeteci, gazeteci dayanışma ağı , istifa, toplu istifa, rasim ozan kütahyalı, kriz
Halk Tv'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi: Gazeteci İsmail Küçükkaya istifa eden iş arkadaşlarını eleştirdi
20:07 12.03.2025 (güncellendi: 20:18 12.03.2025)
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizinin ardından 'Kayda Geçsin' ekibinin istifa kararına kanalda program yapan İsmail Küçükkaya’dan tepki geldi. Küçükkaya, iş arkadaşlarının istifasının kanal için yıpratıcı olduğunu belirtirken hepsinin bu kanal sayesinde parladığını iddia etti.
Halk TV’de çalışan gazetecilerin istifa kararına kurumda program yapan İsmail Küçükkaya sert tepki gösterdi.
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk Tv röportajı sonrası yaşanan krizin yankıları devam ederken, Kayda Geçsin ekibinin istifa kararı gündem olmuştu. Röportajın ardından, Kayda Geçsin ekibi (Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Pehlivan) tepkilerini dile getirip istifa ettiklerini duyurmuştu.
Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya bugünkü yayınında istifa eden iş arkadaşlarını sert şekilde eleştirdi. Küçükkaya, açıklamasında Kayda Geçsin ekibinin kanalı çok yıprattığını ve bu arkadaşların Halk TV’de 'parladıklarını' iddia etti. Bu açıklamaların ardından izleyiciler, Küçükkaya’nın yorumlarına tepki gösterdi ve Kayda Geçsin ekibine destek mesajları gönderdi.