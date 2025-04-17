https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/moldova-parlamentosunda-oylama-secimler-28-eylulde-yapilacak-1095469922.html
Moldova Parlamentosu’nda oylama: Seçimler 28 Eylül'de yapılacak
Moldova Parlamentosu’nda oylama: Seçimler 28 Eylül'de yapılacak
Sputnik Türkiye
Moldova Parlamentosu, muhaliflerin itirazlarına rağmen seçimlerin 28 Eylül'de yapılması lehine oy kullandı. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T13:43+0300
2025-04-17T13:43+0300
2025-04-17T13:43+0300
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Moldova Parlamentosu, Komünistler ve Sosyalistler Bloğu’nun mevcut hükümetin popülaritesinin düşük olması nedeniyle Temmuz ayında seçim yapılması yönündeki talebine rağmen, düzenli parlamento seçimlerinin 28 Eylül'de yapılması yönünde oy kullandı.Seçim tarihi konusu, Parlamento Hukuk Komisyonu'nda yapılan istişarelerin ardından toplantının gündemine alındı. Karar tasarısının öncülüğünü iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) yaptı.Oylama sonunda açıklama yapan Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu, “Parlamento seçimlerinin 28 Eylül’de yapılması yönünde 57 milletvekili oy kullandı. Teşekkürler. Bu seçim gerçekten çok önemli” ifadelerini kullandı.Meclisteki Sosyalistler ve Komünistler buna karşı çıktı ve seçimlerin temmuz ayı sonunda yapılması konusunda ısrarcı oldu.Sosyalistler partisinin grup başkanı Vlad Batrınça, “Biz, cumhuriyetimizin vatandaşlarının birçoğunun bir an önce seçim yapılmasını ve bu iktidarın devrilmesini istediğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.Komünistler ve Sosyalistler Bloğu’nun temsilcileri, mevcut hükümetin reytinginin düşmesi ve ülkedeki sosyoekonomik krizin derinleşmesi karşısında erken seçime gidilmesinin gerekliliğini defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/moldovali-milletvekili-moldova-polisi-vatandaslara-baski-uyguluyor-1095446016.html
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moldova, sputnik, seçim, seçimler, erken seçim, parlamento seçimleri, parlamento seçimleri
moldova, sputnik, seçim, seçimler, erken seçim, parlamento seçimleri, parlamento seçimleri
Moldova Parlamentosu’nda oylama: Seçimler 28 Eylül'de yapılacak
Moldova Parlamentosu, muhaliflerin itirazlarına rağmen seçimlerin 28 Eylül'de yapılması lehine oy kullandı.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Moldova Parlamentosu, Komünistler ve Sosyalistler Bloğu’nun mevcut hükümetin popülaritesinin düşük olması nedeniyle Temmuz ayında seçim yapılması yönündeki talebine rağmen, düzenli parlamento seçimlerinin 28 Eylül'de yapılması yönünde oy kullandı.
Seçim tarihi konusu, Parlamento Hukuk Komisyonu'nda yapılan istişarelerin ardından toplantının gündemine alındı. Karar tasarısının öncülüğünü iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) yaptı.
Oylama sonunda açıklama yapan Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu, “Parlamento seçimlerinin 28 Eylül’de yapılması yönünde 57 milletvekili oy kullandı. Teşekkürler. Bu seçim gerçekten çok önemli” ifadelerini kullandı.
Meclisteki Sosyalistler ve Komünistler buna karşı çıktı ve seçimlerin temmuz ayı sonunda yapılması konusunda ısrarcı oldu.
Sosyalistler partisinin grup başkanı Vlad Batrınça, “Biz, cumhuriyetimizin vatandaşlarının birçoğunun bir an önce seçim yapılmasını ve bu iktidarın devrilmesini istediğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.
Komünistler ve Sosyalistler Bloğu’nun temsilcileri, mevcut hükümetin reytinginin düşmesi ve ülkedeki sosyoekonomik krizin derinleşmesi karşısında erken seçime gidilmesinin gerekliliğini defalarca dile getirmişti.