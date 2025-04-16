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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/moldovali-milletvekili-moldova-polisi-vatandaslara-baski-uyguluyor-1095446016.html
Moldovalı milletvekili: Moldova polisi vatandaşlara baskı uyguluyor
Moldovalı milletvekili: Moldova polisi vatandaşlara baskı uyguluyor
Sputnik Türkiye
Moldova parlamentosu üyesi Vasiliy Bolia, Moldova polisinin vatandaşlara yasadışı cezalar keserek baskı uyguladığını belirtti. 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T20:28+0300
2025-04-16T20:26+0300
dünya
moldova
milletvekili
polis
baskı
gagavuzya özerk cumhuriyeti
yevgeniya gutsul
viktor petrov
uluslararası şeffaflık örgütü
mir
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Muhalefetteki ‘Zafer’ bloğu milletvekili Vasiliy Bolia gazetecilere yaptığı açıklamada, Moldova polisinin vatandaşlara yasadışı cezalar keserek baskı uyguladığını, insan hakları örgütlerinin ise sessiz kaldığını söyledi.Bolia, “Bugün tüm ülke polisin Moldova vatandaşlarına karşı başlattığı baskı dalgasını konuşuyor. Masum insanlar asılsız suçlamalarla büyük cezalar alıyor. Ülkede hukuk kaosu yaşanıyor, insanlar kötü muameleye maruz kalıyor, insan hakları savunucuları sessiz. Bu çok garip” dedi.Moldova'da yüzlerce hatta binlerce STK'nın olduğunu, bunların çoğunun insan haklarını koruma ve sosyal açıdan savunmasız grupları destekleme alanında faaliyet gösterdiğini belirteren Bolia, “Bu kuruluşlar insan hakları faaliyetleri için büyük paralar alıyorlar. Bugün yaşanan hukuksuzluklar karşısında neden sessiz kalıyorlar ve herhangi bir yorumda bulunmuyorlar? Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Helsinki Komitesi ve diğer pek çok yapıdan bahsediyorum” ifadelerini kullandı.Bolia ayrıca, polis memurlarından yeminlerini unutmamalarını ve yasadışı emirleri yerine getirmemelerini istedi.Moldova'daki Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, 9 Nisan 2024’teRus bankası ‘Promsvyazbank” ile bölgeden emekliler ve devlet çalışanları için ‘Mir’ kartlarının açılmasına ilişkin anlaşma imzalamıştı. Gagavuzya Halk Meclisi Başkanı Dimitriy Konstantinov 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, polisin emeklileri seçimlerde bir aday ya da partiye oy vermeleri karşılığında para aldıklarını itiraf etmeleri için tehdit ettiğini söylemişti. Gagavuzya Başkan Yardımcısı Viktor Petrov, Gagavuzya sakinlerine maddi yardım yaptıkları gerekçesiyle polisin para cezası kesmesinin hukuka aykırı olduğunu, söz konusu yardımın özerklik yönetimi tarafından imzalanan resmi bir anlaşma temelinde sağlandığını belirtmişti. Moldova'nın diğer bölgelerinde de polis sosyal yardım alan kişilere benzer cezalar kesiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/gagavuzyadan-turkiye-ve-rusyaya-cagri-ozerklik-hakkimizin-garantorleri-olun-1095445865.html
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moldova, milletvekili, polis, baskı, gagavuzya özerk cumhuriyeti, yevgeniya gutsul, viktor petrov, uluslararası şeffaflık örgütü, mir, stk
moldova, milletvekili, polis, baskı, gagavuzya özerk cumhuriyeti, yevgeniya gutsul, viktor petrov, uluslararası şeffaflık örgütü, mir, stk

Moldovalı milletvekili: Moldova polisi vatandaşlara baskı uyguluyor

20:28 16.04.2025
© Sputnik / Михай КараушMoldova bayrağı
Moldova bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Moldova parlamentosu üyesi Vasiliy Bolia, Moldova polisinin vatandaşlara yasadışı cezalar keserek baskı uyguladığını belirtti.
Muhalefetteki ‘Zafer’ bloğu milletvekili Vasiliy Bolia gazetecilere yaptığı açıklamada, Moldova polisinin vatandaşlara yasadışı cezalar keserek baskı uyguladığını, insan hakları örgütlerinin ise sessiz kaldığını söyledi.
Bolia, “Bugün tüm ülke polisin Moldova vatandaşlarına karşı başlattığı baskı dalgasını konuşuyor. Masum insanlar asılsız suçlamalarla büyük cezalar alıyor. Ülkede hukuk kaosu yaşanıyor, insanlar kötü muameleye maruz kalıyor, insan hakları savunucuları sessiz. Bu çok garip” dedi.
Moldova'da yüzlerce hatta binlerce STK'nın olduğunu, bunların çoğunun insan haklarını koruma ve sosyal açıdan savunmasız grupları destekleme alanında faaliyet gösterdiğini belirteren Bolia, “Bu kuruluşlar insan hakları faaliyetleri için büyük paralar alıyorlar. Bugün yaşanan hukuksuzluklar karşısında neden sessiz kalıyorlar ve herhangi bir yorumda bulunmuyorlar? Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Helsinki Komitesi ve diğer pek çok yapıdan bahsediyorum” ifadelerini kullandı.
Bolia ayrıca, polis memurlarından yeminlerini unutmamalarını ve yasadışı emirleri yerine getirmemelerini istedi.
Moldova'daki Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, 9 Nisan 2024’teRus bankası ‘Promsvyazbank” ile bölgeden emekliler ve devlet çalışanları için ‘Mir’ kartlarının açılmasına ilişkin anlaşma imzalamıştı. Gagavuzya Halk Meclisi Başkanı Dimitriy Konstantinov 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, polisin emeklileri seçimlerde bir aday ya da partiye oy vermeleri karşılığında para aldıklarını itiraf etmeleri için tehdit ettiğini söylemişti. Gagavuzya Başkan Yardımcısı Viktor Petrov, Gagavuzya sakinlerine maddi yardım yaptıkları gerekçesiyle polisin para cezası kesmesinin hukuka aykırı olduğunu, söz konusu yardımın özerklik yönetimi tarafından imzalanan resmi bir anlaşma temelinde sağlandığını belirtmişti. Moldova'nın diğer bölgelerinde de polis sosyal yardım alan kişilere benzer cezalar kesiyor.
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
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