https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/moldovali-milletvekili-moldova-polisi-vatandaslara-baski-uyguluyor-1095446016.html

Moldovalı milletvekili: Moldova polisi vatandaşlara baskı uyguluyor

Moldovalı milletvekili: Moldova polisi vatandaşlara baskı uyguluyor

Sputnik Türkiye

Moldova parlamentosu üyesi Vasiliy Bolia, Moldova polisinin vatandaşlara yasadışı cezalar keserek baskı uyguladığını belirtti. 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T20:28+0300

2025-04-16T20:28+0300

2025-04-16T20:26+0300

dünya

moldova

milletvekili

polis

baskı

gagavuzya özerk cumhuriyeti

yevgeniya gutsul

viktor petrov

uluslararası şeffaflık örgütü

mir

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Muhalefetteki ‘Zafer’ bloğu milletvekili Vasiliy Bolia gazetecilere yaptığı açıklamada, Moldova polisinin vatandaşlara yasadışı cezalar keserek baskı uyguladığını, insan hakları örgütlerinin ise sessiz kaldığını söyledi.Bolia, “Bugün tüm ülke polisin Moldova vatandaşlarına karşı başlattığı baskı dalgasını konuşuyor. Masum insanlar asılsız suçlamalarla büyük cezalar alıyor. Ülkede hukuk kaosu yaşanıyor, insanlar kötü muameleye maruz kalıyor, insan hakları savunucuları sessiz. Bu çok garip” dedi.Moldova'da yüzlerce hatta binlerce STK'nın olduğunu, bunların çoğunun insan haklarını koruma ve sosyal açıdan savunmasız grupları destekleme alanında faaliyet gösterdiğini belirteren Bolia, “Bu kuruluşlar insan hakları faaliyetleri için büyük paralar alıyorlar. Bugün yaşanan hukuksuzluklar karşısında neden sessiz kalıyorlar ve herhangi bir yorumda bulunmuyorlar? Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Helsinki Komitesi ve diğer pek çok yapıdan bahsediyorum” ifadelerini kullandı.Bolia ayrıca, polis memurlarından yeminlerini unutmamalarını ve yasadışı emirleri yerine getirmemelerini istedi.Moldova'daki Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, 9 Nisan 2024’teRus bankası ‘Promsvyazbank” ile bölgeden emekliler ve devlet çalışanları için ‘Mir’ kartlarının açılmasına ilişkin anlaşma imzalamıştı. Gagavuzya Halk Meclisi Başkanı Dimitriy Konstantinov 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, polisin emeklileri seçimlerde bir aday ya da partiye oy vermeleri karşılığında para aldıklarını itiraf etmeleri için tehdit ettiğini söylemişti. Gagavuzya Başkan Yardımcısı Viktor Petrov, Gagavuzya sakinlerine maddi yardım yaptıkları gerekçesiyle polisin para cezası kesmesinin hukuka aykırı olduğunu, söz konusu yardımın özerklik yönetimi tarafından imzalanan resmi bir anlaşma temelinde sağlandığını belirtmişti. Moldova'nın diğer bölgelerinde de polis sosyal yardım alan kişilere benzer cezalar kesiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/gagavuzyadan-turkiye-ve-rusyaya-cagri-ozerklik-hakkimizin-garantorleri-olun-1095445865.html

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moldova, milletvekili, polis, baskı, gagavuzya özerk cumhuriyeti, yevgeniya gutsul, viktor petrov, uluslararası şeffaflık örgütü, mir, stk