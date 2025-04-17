https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/merkez-bankasinin-faiz-karari-bugun-belli-oluyor-kredi-ve-mevduat-faizleri-icin-yeni-tahmin-1095452593.html

Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oluyor: Kredi ve mevduat faizleri için yeni tahmin

Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oluyor: Kredi ve mevduat faizleri için yeni tahmin

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararı merakla bekleniyor. Peki kredi ve mevduat faizleri artacak mı? Uzman görüşleri ve piyasa beklentileri haberimizde...

2025-04-17T09:11+0300

2025-04-17T09:11+0300

2025-04-17T09:11+0300

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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faiz artırımı

ekonomi̇

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün saat 14.00’te nisan ayına ilişkin faiz kararını açıklayacak. Yurt içi piyasalarda adeta nefesler tutulmuş durumda. Kritik karar öncesinde borsa, döviz ve faiz piyasalarında temkinli bir bekleyiş hakim.Son olarak 20 Mart’ta yapılan olağanüstü toplantıda, gecelik borç verme faizi yüzde 46’ya yükseltilmişti. Bu karar, kredi ve mevduat faizlerinde sert bir sıçramaya neden olmuştu. Bugün alınacak kararın da benzer bir etki yaratıp yaratmayacağı merak ediliyor.📊 Geçmiş kararlar ne diyor?TCMB, 6 Mart’taki olağan toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 45’ten yüzde 42.5’e çekmişti. Ardından gelen olağanüstü toplantıda politika faizinde değişiklik yapılmazken, gecelik borç verme faizinin yüzde 46’ya çıkarılması dikkat çekmişti.Bu adımlar, bankacılık sisteminde kredi faizlerinin yükselmesine, mevduat faizlerinin ise yüzde 50’ye dayanmasına neden oldu.📈 Uzmanlardan beklentiler: Sürpriz olur mu?Ekonomist Hikmet Baydar’ın değerlendirmesine göre, piyasada genel beklenti TCMB’nin faiz oranını sabit tutması yönünde. Ancak bazı uluslararası analiz kuruluşları, rezervlerdeki düşüş ve küresel gelişmeler nedeniyle faiz artışının mümkün olabileceğini savunuyor.“Rezervlerdeki azalma devam ederse, Merkez Bankası faiz artışına yönelebilir. Ancak bu, büyüme ve enflasyon hedeflerine zarar verebilir” diyen Baydar, şimdilik sürpriz bir karar beklemediğini belirtiyor.💵 Mevduat faizleri yüksek seyredebilirMevduat sahipleri için iyi haber, faizlerin yüksek kalmaya devam etmesi. TCMB'nin sıkı para politikası çerçevesinde likiditeyi sınırlı tutma çabası, yüksek mevduat faizlerinin devam edeceğini gösteriyor. Bu da TL tasarruflarını cazip kılıyor.🏦 Kredi faizlerinde rahatlama beklenmiyorKredi kullanmak isteyenler içinse durum farklı. TCMB’nin piyasayı ekside tutma çabası, kredi faizlerini baskılamaya devam ediyor. Baydar’a göre bankalar, kredi tahsisinde temkinli davranacak ve faizleri yüksek seviyede tutmaya devam edecek.📉 Borsa karara nasıl tepki verecek?Piyasa uzmanları, faizlerin sabit kalması durumunda borsanın güçlü kalabileceğini, fakat faiz artışı halinde satış baskısının artabileceğini öngörüyor. Faiz indirimi ihtimali ise şu aşamada oldukça zayıf görülüyor.1. TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?Bugünkü faiz kararı saat 14.00’te Merkez Bankası tarafından duyurulacak.2. Kredi faizleri artacak mı?Uzmanlar, mevcut sıkı para politikası nedeniyle kredi faizlerinin sabit ya da artış yönlü olabileceğini söylüyor.3. Mevduat faizleri yükselecek mi?Mevduat faizlerinin yüksek seviyelerde kalması bekleniyor. TL yatırımları cazip olmaya devam ediyor.4. Faiz kararı borsayı nasıl etkiler?Sabit faiz kararı borsa için olumlu karşılanabilir. Ancak artış durumunda satış baskısı artabilir.5. Döviz kurlarında hareket olur mu?Karara bağlı olarak döviz kurlarında kısa vadeli dalgalanma yaşanabilir.6. Enflasyon beklentileri faiz kararını etkiler mi?Evet, Merkez Bankası kararlarını enflasyon hedefiyle uyumlu olarak şekillendirmektedir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/bugun-disari-cikmadan-once-dikkat-meteorolojiden-normallerin-uzerinde-sicaklik-geliyor-uyarisi-1095451102.html

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