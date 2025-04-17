https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/bugun-disari-cikmadan-once-dikkat-meteorolojiden-normallerin-uzerinde-sicaklik-geliyor-uyarisi-1095451102.html
Bugün dışarı çıkmadan önce dikkat: Meteoroloji'den 'Normallerin üzerinde sıcaklık geliyor' uyarısı
Bugün dışarı çıkmadan önce dikkat: Meteoroloji'den 'Normallerin üzerinde sıcaklık geliyor' uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji 17 Nisan 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Trakya ve Kuzey Ege’de toz taşınımı uyarısı yapıldı. İşte il il sıcaklıklar ve hava durumu detayları.
2025-04-17T07:25+0300
2025-04-17T07:25+0300
2025-04-17T07:25+0300
yaşam
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Nisan 2025 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Trakya ve Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı, sabah ve gece saatlerinde ise pus ve sis etkili olacak.Toz taşınımı uyarısı: Görüş mesafesine dikkatÖzellikle Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu durumun hava kalitesini düşürmesi, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağışlara neden olabileceği belirtiliyor. Ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmaları istendi.Sıcaklıklar yükseliyor, batıda normallerin üzerindeHava sıcaklıkları ülke genelinde artış gösteriyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklıklar, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. İstanbul 19°C, İzmir 27°C, Ankara 23°C, Antalya 23°C, Diyarbakır 22°C olarak ölçülecek.Denizler sakin: Fırtına beklenmiyorDenizlerde fırtına beklenmiyor. Ancak Karadeniz ve Marmara’da sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Görüş mesafesi puslu ve sisli anlarda düşebilir.Bölgelerde hava durumu özeti
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trakya
karadeniz
kuzey ege
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Bugün dışarı çıkmadan önce dikkat: Meteoroloji'den 'Normallerin üzerinde sıcaklık geliyor' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Trakya ve Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksama ve çamur şeklinde yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Nisan 2025 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Trakya ve Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı, sabah ve gece saatlerinde ise pus ve sis etkili olacak.
Toz taşınımı uyarısı: Görüş mesafesine dikkat
Özellikle Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu durumun hava kalitesini düşürmesi, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağışlara neden olabileceği belirtiliyor. Ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmaları istendi.
Sıcaklıklar yükseliyor, batıda normallerin üzerinde
Hava sıcaklıkları ülke genelinde artış gösteriyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklıklar, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. İstanbul 19°C, İzmir 27°C, Ankara 23°C, Antalya 23°C, Diyarbakır 22°C olarak ölçülecek.
Denizler sakin: Fırtına beklenmiyor
Denizlerde fırtına beklenmiyor. Ancak Karadeniz ve Marmara’da sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Görüş mesafesi puslu ve sisli anlarda düşebilir.
Bölgelerde hava durumu özeti
Marmara:
Parçalı ve az bulutlu, Trakya’da toz taşınımı.
Ege:
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Toz taşınımı etkili.
Akdeniz:
Az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis var.
İç Anadolu:
Açık ve az bulutlu. Sabah puslu.
Karadeniz:
Parçalı bulutlu. Pus ve sis görülebilir.
Doğu Anadolu:
Yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde sis bekleniyor.
Güneydoğu:
Açık ve güneşli bir gün bekleniyor.