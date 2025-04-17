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Bugün dışarı çıkmadan önce dikkat: Meteoroloji'den 'Normallerin üzerinde sıcaklık geliyor' uyarısı
Bugün dışarı çıkmadan önce dikkat: Meteoroloji'den 'Normallerin üzerinde sıcaklık geliyor' uyarısı
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Meteoroloji 17 Nisan 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Trakya ve Kuzey Ege’de toz taşınımı uyarısı yapıldı. İşte il il sıcaklıklar ve hava durumu detayları.
2025-04-17T07:25+0300
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trakya
karadeniz
kuzey ege
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Nisan 2025 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Trakya ve Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı, sabah ve gece saatlerinde ise pus ve sis etkili olacak.Toz taşınımı uyarısı: Görüş mesafesine dikkatÖzellikle Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu durumun hava kalitesini düşürmesi, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağışlara neden olabileceği belirtiliyor. Ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmaları istendi.Sıcaklıklar yükseliyor, batıda normallerin üzerindeHava sıcaklıkları ülke genelinde artış gösteriyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklıklar, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. İstanbul 19°C, İzmir 27°C, Ankara 23°C, Antalya 23°C, Diyarbakır 22°C olarak ölçülecek.Denizler sakin: Fırtına beklenmiyorDenizlerde fırtına beklenmiyor. Ancak Karadeniz ve Marmara’da sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Görüş mesafesi puslu ve sisli anlarda düşebilir.Bölgelerde hava durumu özeti
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Bugün dışarı çıkmadan önce dikkat: Meteoroloji'den 'Normallerin üzerinde sıcaklık geliyor' uyarısı

07:25 17.04.2025
© AA / Murat Şengülİstanbul'da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava, kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşattı.
İstanbul'da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava, kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© AA / Murat Şengül
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Trakya ve Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksama ve çamur şeklinde yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Nisan 2025 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Trakya ve Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı, sabah ve gece saatlerinde ise pus ve sis etkili olacak.

Toz taşınımı uyarısı: Görüş mesafesine dikkat

Özellikle Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu durumun hava kalitesini düşürmesi, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağışlara neden olabileceği belirtiliyor. Ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Sıcaklıklar yükseliyor, batıda normallerin üzerinde

Hava sıcaklıkları ülke genelinde artış gösteriyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklıklar, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. İstanbul 19°C, İzmir 27°C, Ankara 23°C, Antalya 23°C, Diyarbakır 22°C olarak ölçülecek.

Denizler sakin: Fırtına beklenmiyor

Denizlerde fırtına beklenmiyor. Ancak Karadeniz ve Marmara’da sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Görüş mesafesi puslu ve sisli anlarda düşebilir.

Bölgelerde hava durumu özeti

Marmara: Parçalı ve az bulutlu, Trakya’da toz taşınımı.
Ege: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Toz taşınımı etkili.
Akdeniz: Az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis var.
İç Anadolu: Açık ve az bulutlu. Sabah puslu.
Karadeniz: Parçalı bulutlu. Pus ve sis görülebilir.
Doğu Anadolu: Yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde sis bekleniyor.
Güneydoğu: Açık ve güneşli bir gün bekleniyor.
Sibel Taşçıoğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
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