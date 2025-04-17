https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/bugun-disari-cikmadan-once-dikkat-meteorolojiden-normallerin-uzerinde-sicaklik-geliyor-uyarisi-1095451102.html

Bugün dışarı çıkmadan önce dikkat: Meteoroloji'den 'Normallerin üzerinde sıcaklık geliyor' uyarısı

Bugün dışarı çıkmadan önce dikkat: Meteoroloji'den 'Normallerin üzerinde sıcaklık geliyor' uyarısı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 17 Nisan 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Trakya ve Kuzey Ege’de toz taşınımı uyarısı yapıldı. İşte il il sıcaklıklar ve hava durumu detayları.

2025-04-17T07:25+0300

2025-04-17T07:25+0300

2025-04-17T07:25+0300

yaşam

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Nisan 2025 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Trakya ve Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı, sabah ve gece saatlerinde ise pus ve sis etkili olacak.Toz taşınımı uyarısı: Görüş mesafesine dikkatÖzellikle Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu durumun hava kalitesini düşürmesi, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağışlara neden olabileceği belirtiliyor. Ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmaları istendi.Sıcaklıklar yükseliyor, batıda normallerin üzerindeHava sıcaklıkları ülke genelinde artış gösteriyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklıklar, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. İstanbul 19°C, İzmir 27°C, Ankara 23°C, Antalya 23°C, Diyarbakır 22°C olarak ölçülecek.Denizler sakin: Fırtına beklenmiyorDenizlerde fırtına beklenmiyor. Ancak Karadeniz ve Marmara’da sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Görüş mesafesi puslu ve sisli anlarda düşebilir.Bölgelerde hava durumu özeti

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trakya

karadeniz

kuzey ege

i̇stanbul kar yağışı

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