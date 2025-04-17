https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/merkez-bankasindan-surpriz-faiz-karari-politika-faizini-yuzde-46ya-cikardi-1095470258.html

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı: Politika faizini yüzde 46'ya çıkardı

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı: Politika faizini yüzde 46'ya çıkardı

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası sürpriz bir kararla politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkardı. 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T14:05+0300

2025-04-17T14:05+0300

2025-04-17T14:10+0300

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

ekonomi̇

faiz

faiz oranları

politika faizi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), nisan ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, sürpriz bir kararla politika faizini 350 baz puan artırdı, yüzde 42.5'den yüzde 46'ya yükseltti. Ekonomistlerin beklentisi, bankanın faizi sabit tutması yönündeydi. Kurul, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49 çıkardı.Merkez Bankası Para Politikası Kurulu nisan ayı faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. Beklentiler faizin yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutulacağı yönündeydi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmekteTCMB'den yapılan şu ifadeler kullanıldı:"Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Aylık temel mal enflasyonunun finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle nisan ayında bir miktar yükseleceği, hizmet enflasyonunun ise görece yatay seyredeceği öngörülmektedir. Öncü veriler yurt içi talebin ilk çeyrekte ivme kaybetmekle birlikte öngörülenin üzerinde seyrettiğini ve enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığını ima etmektedir. Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin küresel iktisadi faaliyet, emtia fiyatları ve sermaye akımları kanalıyla dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.Finansal piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde parasal aktarım mekanizmasını destekleyen ilave adımlar ivedilikle atılmıştır. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır3 ayda 750 baz puanlık indirim yapılmıştıMerkez Bankası, 2024 Aralık toplantısında politika faizinde 250 baz puan indirime giderek, 22 ay sonra ilk kez faiz indirmiş ve 2024 Mart ayında gerçekleştirdiği son faiz artışının ardından, 8 ay sonra para politikasını değiştirmişti. Banka, ocak ve mart toplantılarında da faiz indirimine devam ederek, üç ayda toplam 750 baz puanlık indirim yapmıştı.TCMB'nin bir sonraki toplantısı 19 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

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