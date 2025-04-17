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Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı da dahil 12 kişi için gözaltı ve evlerinde arama kararı verildi
Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı da dahil 12 kişi için gözaltı ve evlerinde arama kararı verildi
Sputnik Türkiye
stanbul’da belediyelere yönelik düzenlenen operasyonla aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ’ın... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
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beşiktaş belediyesi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah düğmeye bastı. Yürütülen soruşturma, kamuoyunu yakından ilgilendiren “ihaleye fesat karıştırma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarını kapsıyor.Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik gözaltılarSoruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ da dahil olmak üzere toplamda 12 kişi için gözaltı kararı alındığı bildirildi. Gözaltına alınan diğer kişiler arasında Beşiktaş, Beyoğlu ve Sancaktepe Belediyelerinde çeşitli görevlerde bulunan kamu personeli ve özel kişiler de yer alıyor.Soruşturma “i̇haleye fesat” ve “sahte belge” üzerine odaklandıYetkililerden edinilen bilgilere göre, belediyelerde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, evrakta tahrifat ve sahte belge düzenleme yoluyla kamu zararı oluşturulduğu iddia ediliyor. Soruşturma dosyasına giren deliller doğrultusunda savcılık, operasyon talimatı verdi.
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beşiktaş belediyesi, başkan, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, beyoğlu, beşiktaş, cumhuriyet başsavcılığı
beşiktaş belediyesi, başkan, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, beyoğlu, beşiktaş, cumhuriyet başsavcılığı

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı da dahil 12 kişi için gözaltı ve evlerinde arama kararı verildi

08:44 17.04.2025 (güncellendi: 10:06 17.04.2025)
© Fotoğraf : DHABeşiktaş Belediyesi
Beşiktaş Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© Fotoğraf : DHA
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stanbul’da belediyelere yönelik düzenlenen operasyonla aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ’ın da bulunduğu 12 kişi için gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah düğmeye bastı. Yürütülen soruşturma, kamuoyunu yakından ilgilendiren “ihaleye fesat karıştırma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarını kapsıyor.

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik gözaltılar

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ da dahil olmak üzere toplamda 12 kişi için gözaltı kararı alındığı bildirildi. Gözaltına alınan diğer kişiler arasında Beşiktaş, Beyoğlu ve Sancaktepe Belediyelerinde çeşitli görevlerde bulunan kamu personeli ve özel kişiler de yer alıyor.

Soruşturma “i̇haleye fesat” ve “sahte belge” üzerine odaklandı

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, belediyelerde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, evrakta tahrifat ve sahte belge düzenleme yoluyla kamu zararı oluşturulduğu iddia ediliyor. Soruşturma dosyasına giren deliller doğrultusunda savcılık, operasyon talimatı verdi.
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