https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/arizona-colunde-kaybolan-2-yasindaki-cocugu-evin-coban-kopegi-buldu-1095478734.html

Arizona Çölü'nde kaybolan 2 yaşındaki çocuğu evin çoban köpeği buldu

Arizona Çölü'nde kaybolan 2 yaşındaki çocuğu evin çoban köpeği buldu

Sputnik Türkiye

Arizona'nın Seligman kasabasında kaybolan 2 yaşındaki Boden Allen, bir geceyi çöldeki ağaç altında geçirip yaklaşık 11 kilometre yürüdükten sonra çoban köpeği... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T19:02+0300

2025-04-17T19:02+0300

2025-04-17T19:02+0300

dünya

abd

arizona

yugoslav çoban köpeği

alman çoban köpeği

i̇lirya çoban köpeği

köpek

rehber köpek

kayıp

kayıp ilanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/15/1042886433_0:148:2048:1300_1920x0_80_0_0_9354b5a7eaef3b9c99de11786d83ebc1.jpg

ABD'nin Arizona eyaletinde, iki yaşındaki Boden Allen'ın kaybolmasıyla başlayan endişeli bekleyiş, evin köpeği sayesinde sona erdi.Seligman kasabasında kaybolan küçük çocuk, ailesi tarafından saat 17.00 sularında kayıp olarak polise bildirildi. Hava karardıktan sonra başlayan yoğun arama çalışmalarında ekipler onlarca kilometrelik engebeli arazide arama yaparken 2 yaşındaki çocuğa ulaşılamadığını açıkladı. Çölde arama çalışmaları sonuçsuz kalırken ailenin endişeli bekleyişinin gece boyunca sürdüğü ifade edildi.Ertesi sabah evin çoban köpeği Buford'ın yaklaşık 11 kilometre yürüyen küçük Boden’i bularak bir çiftlik evinin önüne kadar getirdiği öğrenildi. Köpeğin sahibi Scotty Dunton "Başımı kaldırdığımda köpeğimle birlikte küçük bir çocuk gördüm" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Küçük Boden, geceyi bir ağacın altında geçirdiğini ve sabah köpeğin onu bulduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/bir-kayip-cocuk-haberi-de-canakkaleden-1087848005.html

arizona

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, arizona, yugoslav çoban köpeği, alman çoban köpeği, i̇lirya çoban köpeği, köpek, rehber köpek, kayıp, kayıp ilanı, kayıp çocuklar