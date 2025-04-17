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Arizona Çölü'nde kaybolan 2 yaşındaki çocuğu evin çoban köpeği buldu
Arizona Çölü'nde kaybolan 2 yaşındaki çocuğu evin çoban köpeği buldu
Sputnik Türkiye
Arizona'nın Seligman kasabasında kaybolan 2 yaşındaki Boden Allen, bir geceyi çöldeki ağaç altında geçirip yaklaşık 11 kilometre yürüdükten sonra çoban köpeği... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T19:02+0300
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ABD'nin Arizona eyaletinde, iki yaşındaki Boden Allen'ın kaybolmasıyla başlayan endişeli bekleyiş, evin köpeği sayesinde sona erdi.Seligman kasabasında kaybolan küçük çocuk, ailesi tarafından saat 17.00 sularında kayıp olarak polise bildirildi. Hava karardıktan sonra başlayan yoğun arama çalışmalarında ekipler onlarca kilometrelik engebeli arazide arama yaparken 2 yaşındaki çocuğa ulaşılamadığını açıkladı. Çölde arama çalışmaları sonuçsuz kalırken ailenin endişeli bekleyişinin gece boyunca sürdüğü ifade edildi.Ertesi sabah evin çoban köpeği Buford'ın yaklaşık 11 kilometre yürüyen küçük Boden’i bularak bir çiftlik evinin önüne kadar getirdiği öğrenildi. Köpeğin sahibi Scotty Dunton "Başımı kaldırdığımda köpeğimle birlikte küçük bir çocuk gördüm" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Küçük Boden, geceyi bir ağacın altında geçirdiğini ve sabah köpeğin onu bulduğunu söyledi.
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abd, arizona, yugoslav çoban köpeği, alman çoban köpeği, i̇lirya çoban köpeği, köpek, rehber köpek, kayıp, kayıp ilanı, kayıp çocuklar
abd, arizona, yugoslav çoban köpeği, alman çoban köpeği, i̇lirya çoban köpeği, köpek, rehber köpek, kayıp, kayıp ilanı, kayıp çocuklar

Arizona Çölü'nde kaybolan 2 yaşındaki çocuğu evin çoban köpeği buldu

19:02 17.04.2025
CC BY 2.0 / NPS/Andrew V Kearns / Stars Over Keystone Arch Dünyada en iyi gece gökyüzü manzarası görülebilecek bölgeler
 Dünyada en iyi gece gökyüzü manzarası görülebilecek bölgeler - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
CC BY 2.0 / NPS/Andrew V Kearns / Stars Over Keystone Arch
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Arizona'nın Seligman kasabasında kaybolan 2 yaşındaki Boden Allen, bir geceyi çöldeki ağaç altında geçirip yaklaşık 11 kilometre yürüdükten sonra çoban köpeği Buford tarafından bulundu. Köpek, küçük çocuğu bir çiftliğe kadar getirerek mucizevi bir kurtuluşa imza attı.
ABD'nin Arizona eyaletinde, iki yaşındaki Boden Allen'ın kaybolmasıyla başlayan endişeli bekleyiş, evin köpeği sayesinde sona erdi.
Seligman kasabasında kaybolan küçük çocuk, ailesi tarafından saat 17.00 sularında kayıp olarak polise bildirildi. Hava karardıktan sonra başlayan yoğun arama çalışmalarında ekipler onlarca kilometrelik engebeli arazide arama yaparken 2 yaşındaki çocuğa ulaşılamadığını açıkladı. Çölde arama çalışmaları sonuçsuz kalırken ailenin endişeli bekleyişinin gece boyunca sürdüğü ifade edildi.
Ertesi sabah evin çoban köpeği Buford'ın yaklaşık 11 kilometre yürüyen küçük Boden’i bularak bir çiftlik evinin önüne kadar getirdiği öğrenildi. Köpeğin sahibi Scotty Dunton "Başımı kaldırdığımda köpeğimle birlikte küçük bir çocuk gördüm" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Küçük Boden, geceyi bir ağacın altında geçirdiğini ve sabah köpeğin onu bulduğunu söyledi.
Bir kayıp çocuk haberi de Çanakkale'den - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
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