https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/bir-kayip-cocuk-haberi-de-canakkaleden-1087848005.html

Bir kayıp çocuk haberi de Çanakkale'den

Bir kayıp çocuk haberi de Çanakkale'den

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde dün evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 12 yaşındaki Resul Guliyev'in yeni görüntüleri ortaya çıktı... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T09:17+0300

2024-09-10T09:17+0300

2024-09-10T09:17+0300

türkiye

çanakkale

ezine

kayıp

kayıp çocuklar

resul guliyev

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Olay gününü anlatan anne Yakut Askerova, oğlunun bir gündür kayıp olduğunu belirtti. Resul Guliyev’in dün okul dönüşü çantasının yırtıldığı, bu konuda annesi Yakut Askerova’nın kendisine kızdığı ve sonrasında korktuğu için evi terk ettiği ifade edildi. Akşam üstü çocuklarının eve dönmediğini gören aile, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.Geniş çaplı arama başlatıldıOlay yerine sevk edilen ekipler, köy içinde ve köy çevresinde geniş çaplı arama başlattı. Köyde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Resul'ün en son, köy çıkışında bulunan güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü. Çocuğu arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla beraber tekrar başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/hande-firat-narin-evde-bir-sey-mi-gordu-1087845043.html

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çanakkale, ezine, kayıp, kayıp çocuklar, resul guliyev