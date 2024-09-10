https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/bir-kayip-cocuk-haberi-de-canakkaleden-1087848005.html
Bir kayıp çocuk haberi de Çanakkale'den
Bir kayıp çocuk haberi de Çanakkale'den
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde dün evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 12 yaşındaki Resul Guliyev'in yeni görüntüleri ortaya çıktı... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T09:17+0300
2024-09-10T09:17+0300
2024-09-10T09:17+0300
türkiye
çanakkale
ezine
kayıp
kayıp çocuklar
resul guliyev
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Olay gününü anlatan anne Yakut Askerova, oğlunun bir gündür kayıp olduğunu belirtti. Resul Guliyev’in dün okul dönüşü çantasının yırtıldığı, bu konuda annesi Yakut Askerova’nın kendisine kızdığı ve sonrasında korktuğu için evi terk ettiği ifade edildi. Akşam üstü çocuklarının eve dönmediğini gören aile, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.Geniş çaplı arama başlatıldıOlay yerine sevk edilen ekipler, köy içinde ve köy çevresinde geniş çaplı arama başlattı. Köyde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Resul'ün en son, köy çıkışında bulunan güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü. Çocuğu arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla beraber tekrar başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/hande-firat-narin-evde-bir-sey-mi-gordu-1087845043.html
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çanakkale, ezine, kayıp, kayıp çocuklar, resul guliyev
çanakkale, ezine, kayıp, kayıp çocuklar, resul guliyev
Bir kayıp çocuk haberi de Çanakkale'den
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde dün evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 12 yaşındaki Resul Guliyev'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Resul’ün bir evin merdivenlerine çıktığı daha sonra da köy çıkışına ilerlediği görüntülendi.
Olay gününü anlatan anne Yakut Askerova, oğlunun bir gündür kayıp olduğunu belirtti. Resul Guliyev’in dün okul dönüşü çantasının yırtıldığı, bu konuda annesi Yakut Askerova’nın kendisine kızdığı ve sonrasında korktuğu için evi terk ettiği ifade edildi. Akşam üstü çocuklarının eve dönmediğini gören aile, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Geniş çaplı arama başlatıldı
Olay yerine sevk edilen ekipler, köy içinde ve köy çevresinde geniş çaplı arama başlattı. Köyde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Resul'ün en son, köy çıkışında bulunan güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü. Çocuğu arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla beraber tekrar başladı.