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Adana 5 gündür Cumali'yi arıyor: Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğun terliği derede bulundu
Adana 5 gündür Cumali'yi arıyor: Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğun terliği derede bulundu
Sputnik Türkiye
adana kayıp çocuk
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Adana'nın Karataş ilçesinde 5 gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi hala bulunamadı.Cumali Timi ne zaman kayboldu?İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin bulunması için çalışmalara havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.Mahalleden geçen dereninin yanı sıra ekipler, denizde ve karada da arama çalışmalarına devam ediyor.Zaman zaman gyrocopter destekli sürdürülen çalışmalarda iz takip köpeğinin yanı sıra dron da kullanılıyor.Cumali'ye dair bir iz yok: Sadece terliği bulunduCumali Timi'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı. 12 Nisan'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda jandarma ekiplerince, çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.
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Adana 5 gündür Cumali'yi arıyor: Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğun terliği derede bulundu

12:00 17.04.2025
© AA / Bekir Ömer FansaAdana 5 gündür Cumali'yi arıyor: Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğun terliği derede bulundu
Adana 5 gündür Cumali'yi arıyor: Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğun terliği derede bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© AA / Bekir Ömer Fansa
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7 yaşındaki Cumali Timi 12 Nisan'dan beri kayıp. Cumali'nin terliği derede bulundu ancak kendisine dair başka bir ize henüz ulaşılamadı.
Adana'nın Karataş ilçesinde 5 gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi hala bulunamadı.

Cumali Timi ne zaman kayboldu?

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin bulunması için çalışmalara havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.
Mahalleden geçen dereninin yanı sıra ekipler, denizde ve karada da arama çalışmalarına devam ediyor.
Zaman zaman gyrocopter destekli sürdürülen çalışmalarda iz takip köpeğinin yanı sıra dron da kullanılıyor.

Cumali'ye dair bir iz yok: Sadece terliği bulundu

Cumali Timi'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı. 12 Nisan'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda jandarma ekiplerince, çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.
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