https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/narin-icin-adalet-gunu-ikinci-dava-bugun-basliyor-6-tutuklu-adliyeye-sevk-edildi-1095365280.html
Narin için adalet günü: İkinci dava bugün başlıyor, 6 tutuklu adliyeye sevk edildi
Narin için adalet günü: İkinci dava bugün başlıyor, 6 tutuklu adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın vahşice öldürülmesine ilişkin davada yeni bir süreç başladı. “Suçluyu kayırma” suçlamasıyla 6’sı tutuklu, 3’ü çocuk... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T09:07+0300
2025-04-14T09:07+0300
2025-04-14T09:07+0300
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Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti Türkiye’yi derinden sarsmıştı. Bugün, bu trajik olayla ilgili yeni bir dava başladı. "Suçluyu kayırma" suçlamasıyla 6’sı tutuklu, 3’ü çocuk toplam 15 sanık, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.İkinci dava: Suçluyu kayırma ve delil gizleme i̇ddialarıİlk davada, Narin’in annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık Nevzat Bahtiyar, küçük kızın cesedini dereye gömdüğünü itiraf etmişti. Şimdi ise sanıkların bazıları hakkında, olay sonrası arama çalışmalarını engelleme, yalan beyanlarda bulunma ve delil karartma suçlamalarıyla ayrı bir dava açıldı.Yangın çıkardılar, jandarmayı takip ettilerİddianamede dikkat çeken detaylar arasında, bazı sanıkların köyde yangın çıkardığı, telefon kayıtlarını sildikleri ve jandarma ekiplerini takip ettikleri bilgileri yer aldı. Bu eylemlerin, delilleri gizlemek ve kolluk kuvvetlerinin işini zorlaştırmak amacıyla gerçekleştirildiği iddia ediliyor.3’ü çocuk sanıklar i̇çin ayrı dosya hazırlandıSanıklar arasında 3 çocuk da bulunuyor. Onlar için hazırlanan iddianame daha sonra diğer dosyayla birleştirildi. Çocuk sanıklar da bugün ilk kez mahkemede ifade verecek. Her bir sanık için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.Toplumun vicdanını sarsan dava yakından takip ediliyorNarin Güran’ın acı kaybı, kamuoyunda büyük infiale neden olmuştu. Bugün başlayan dava, adaletin tam anlamıyla yerini bulup bulmayacağının test edileceği kritik bir süreç olarak görülüyor. Aile ve kadın hakları dernekleri de duruşmayı yerinde takip ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/deprem-haritasi-guncellendi-afad-guvenli-bolgeler-listesini-acikladi-deprem-riskinin-en-az-oldugu-1095363106.html
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Narin için adalet günü: İkinci dava bugün başlıyor, 6 tutuklu adliyeye sevk edildi
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın vahşice öldürülmesine ilişkin davada yeni bir süreç başladı. “Suçluyu kayırma” suçlamasıyla 6’sı tutuklu, 3’ü çocuk toplam 15 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Mahkeme, suç delillerini gizleme ve yalan beyan iddialarını inceleyecek.
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti Türkiye’yi derinden sarsmıştı. Bugün, bu trajik olayla ilgili yeni bir dava başladı. "Suçluyu kayırma" suçlamasıyla 6’sı tutuklu, 3’ü çocuk toplam 15 sanık, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.
İkinci dava: Suçluyu kayırma ve delil gizleme i̇ddiaları
İlk davada, Narin’in annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık Nevzat Bahtiyar, küçük kızın cesedini dereye gömdüğünü itiraf etmişti. Şimdi ise sanıkların bazıları hakkında, olay sonrası arama çalışmalarını engelleme, yalan beyanlarda bulunma ve delil karartma suçlamalarıyla ayrı bir dava açıldı.
Yangın çıkardılar, jandarmayı takip ettiler
İddianamede dikkat çeken detaylar arasında, bazı sanıkların köyde yangın çıkardığı, telefon kayıtlarını sildikleri ve jandarma ekiplerini takip ettikleri bilgileri yer aldı. Bu eylemlerin, delilleri gizlemek ve kolluk kuvvetlerinin işini zorlaştırmak amacıyla gerçekleştirildiği iddia ediliyor.
3’ü çocuk sanıklar i̇çin ayrı dosya hazırlandı
Sanıklar arasında 3 çocuk da bulunuyor. Onlar için hazırlanan iddianame daha sonra diğer dosyayla birleştirildi. Çocuk sanıklar da bugün ilk kez mahkemede ifade verecek. Her bir sanık için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Toplumun vicdanını sarsan dava yakından takip ediliyor
Narin Güran’ın acı kaybı, kamuoyunda büyük infiale neden olmuştu. Bugün başlayan dava, adaletin tam anlamıyla yerini bulup bulmayacağının test edileceği kritik bir süreç olarak görülüyor. Aile ve kadın hakları dernekleri de duruşmayı yerinde takip ediyor.