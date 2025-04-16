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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini uygulamayan Macaristan için inceleme başlattı
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini uygulamayan Macaristan için inceleme başlattı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Ön Yargılama Dairesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını uygulamayan Macaristan'ı savunma yapmak üzere... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T21:12+0300
2025-04-16T21:12+0300
dünya
benyamin netanyahu
rodrigo duterte
macaristan
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
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UCM'den yapılan açıklamada, mahkemenin Ön Yargılama Dairesinin Roma Statüsü'nün 87. maddesi 7. fıkrası uyarınca Macaristan'ı 23 Mayıs 2025 tarihine kadar savunma yapmaya davet ettiği bildirildi.UCM Yazı İşleri Müdürlüğü'nün, Benyamin Netanyahu'nun 3 Nisan 2025'te Macaristan'a gittiğinin tespit edilmesi üzerine, Macaristan'a Roma Statüsü'nün 92. maddesi uyarınca geçici tutuklama talebini ilettiği belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun 6 Nisan'a kadar Macaristan'da kaldığı ve tutuklanmadan ülkeden ayrıldığı ifade edildi.UCM Ön Yargılama Dairesi, Mahkeme ile işbirliği yükümlülüğünü yerine getirmeyen ülkeler hakkında tespit yapılmasına imkan veren Roma Statüsü'nün 87. maddesi 7. fıkrası uyarınca inceleme başlatıldığını bildirdi.Açıklamada, savcılığın 20 Mayıs 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarılması için başvuruda bulunduğu ve Ön Yargılama Dairesi'nin 21 Kasım 2024'te Netanyahu dahil üç kişi hakkında tutuklama emri çıkardığı hatırlatıldı.Söz konusu inceleme sonucu Macaristan'ın UCM'ye karşı yükümlülüklerini ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda Mahkeme gerekli adımları atması için konuyu Taraf Devletler Konseyi'ne havale ediyor.Macaristan UCM'den ayrılacağını duyurmuştuMacaristan hükümeti, Netanyahu'nun resmi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada UCM'den ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.Roma Statüsü'ne göre çekilme, BM Genel Sekreteri'ne yapılan bildirimden bir yıl sonra yürürlüğe giriyor. Bu süre içinde Macaristan'ın yükümlülüklerini sürdürmesi ve gerektiğinde tutuklama emrini uygulaması gerekiyor.Benzer şekilde Filipinler de 2018'de çekilme kararı almış ancak eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte çekilme öncesi suçlamalarla halen UCM'de yargılanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/gagavuzyadan-turkiye-ve-rusyaya-cagri-ozerklik-hakkimizin-garantorleri-olun-1095445865.html
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benyamin netanyahu, rodrigo duterte, macaristan, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
benyamin netanyahu, rodrigo duterte, macaristan, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini uygulamayan Macaristan için inceleme başlattı

21:12 16.04.2025
© AP Photo / Peter DejongUluslararası Ceza Mahkemesi
Uluslararası Ceza Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Peter Dejong
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Ön Yargılama Dairesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını uygulamayan Macaristan'ı savunma yapmak üzere davet etti.
UCM'den yapılan açıklamada, mahkemenin Ön Yargılama Dairesinin Roma Statüsü'nün 87. maddesi 7. fıkrası uyarınca Macaristan'ı 23 Mayıs 2025 tarihine kadar savunma yapmaya davet ettiği bildirildi.
UCM Yazı İşleri Müdürlüğü'nün, Benyamin Netanyahu'nun 3 Nisan 2025'te Macaristan'a gittiğinin tespit edilmesi üzerine, Macaristan'a Roma Statüsü'nün 92. maddesi uyarınca geçici tutuklama talebini ilettiği belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun 6 Nisan'a kadar Macaristan'da kaldığı ve tutuklanmadan ülkeden ayrıldığı ifade edildi.
UCM Ön Yargılama Dairesi, Mahkeme ile işbirliği yükümlülüğünü yerine getirmeyen ülkeler hakkında tespit yapılmasına imkan veren Roma Statüsü'nün 87. maddesi 7. fıkrası uyarınca inceleme başlatıldığını bildirdi.
Açıklamada, savcılığın 20 Mayıs 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarılması için başvuruda bulunduğu ve Ön Yargılama Dairesi'nin 21 Kasım 2024'te Netanyahu dahil üç kişi hakkında tutuklama emri çıkardığı hatırlatıldı.
Söz konusu inceleme sonucu Macaristan'ın UCM'ye karşı yükümlülüklerini ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda Mahkeme gerekli adımları atması için konuyu Taraf Devletler Konseyi'ne havale ediyor.

Macaristan UCM'den ayrılacağını duyurmuştu

Macaristan hükümeti, Netanyahu'nun resmi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada UCM'den ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.
Roma Statüsü'ne göre çekilme, BM Genel Sekreteri'ne yapılan bildirimden bir yıl sonra yürürlüğe giriyor. Bu süre içinde Macaristan'ın yükümlülüklerini sürdürmesi ve gerektiğinde tutuklama emrini uygulaması gerekiyor.
Benzer şekilde Filipinler de 2018'de çekilme kararı almış ancak eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte çekilme öncesi suçlamalarla halen UCM'de yargılanıyor.
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