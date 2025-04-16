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Gagavuzya'dan Türkiye ve Rusya'ya çağrı: 'Özerklik hakkımızın garantörleri olun'
Gagavuzya'dan Türkiye ve Rusya'ya çağrı: 'Özerklik hakkımızın garantörleri olun'
Sputnik Türkiye
Gagavuzya'nın başkenti Komrat'ta düzenlenen kitlesel mitinge katılanlar, Rusya ve Türkiye'ye Moldova yönetiminin özerklik hak ve hukukuna riayet etmesinin... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T20:17+0300
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Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Bölgesi Başkan Yardımcısı İlya Uzun Moldova, Rusya, Türkiye ve Gagavuz Özerk Bölgesi'nden oluşan dörtlü bir komisyon kurulması talep etti.Uzun açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Kişinev ve Komrat arasındaki ilişkiler, 2023 yılında muhalefet temsilcisi Yevgeniya Gutsul tarafından kazanılan Gagavuzya başkanlığı seçiminden sonra önemli ölçüde kötüleşmişti. Gutsul, Gagavuzya'nın Rusya ile dostane ilişkilerini güçlendirme niyetini beyan etmiş ve Batı yanlısı Moldova hükümeti tarafından izlenen Moskova ile çatışma politikasını eleştirmişti. Kişinev seçimi yasadışı ilan etmeye çalışmış ancak Gagavuzya Parlamentosu Gutsul ile dayanışma içinde olduğunu ifade ederek bölgede Gutsul lehine birçok kitlesel eylem düzenlenmişti. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, yasalara aykırı olarak Gutsul'u Moldova hükümetinin bir üyesi olarak onaylayan bir kararnameyi imzalamayı reddetmişti.
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yevgeniya gutsul, rusya, gagavuzya, türkiye, özerklik, gagavuzya özerk cumhuriyeti

Gagavuzya'dan Türkiye ve Rusya'ya çağrı: 'Özerklik hakkımızın garantörleri olun'

20:17 16.04.2025
© Sputnik / Дмитрий ОсматескоGagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Gagavuzya'nın başkenti Komrat'ta düzenlenen kitlesel mitinge katılanlar, Rusya ve Türkiye'ye Moldova yönetiminin özerklik hak ve hukukuna riayet etmesinin garantörleri olması çağrısında bulundu.
Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Bölgesi Başkan Yardımcısı İlya Uzun Moldova, Rusya, Türkiye ve Gagavuz Özerk Bölgesi'nden oluşan dörtlü bir komisyon kurulması talep etti.
Uzun açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Moldova, Rusya, Türkiye ve Gagavuzya'dan oluşan dörtlü bir komisyon kurulmasını talep ediyoruz. Gagavuzya'yı sıradan bir bölgeye dönüştürmek istedikleri için 30 yıldır hangi yetkilerimizin elimizden alındığının tam bir analizini istiyoruz. Yasalarımızın tek taraflı olarak değiştirilmesini yasaklayan bir yasanın kabul edilmesini talep ediyoruz. Ekonomik baskının durdurulmasını talep ediyoruz. İşadamlarımızı ve ekonomik temsilcilerimizi savunmak için konuşuyoruz! Gagavuz özerkliğini inşa eden halkımıza kabus yaşatmayı bırakın! Mali kaynakların adil bir şekilde dağıtılmasını talep ediyoruz.
Kişinev ve Komrat arasındaki ilişkiler, 2023 yılında muhalefet temsilcisi Yevgeniya Gutsul tarafından kazanılan Gagavuzya başkanlığı seçiminden sonra önemli ölçüde kötüleşmişti. Gutsul, Gagavuzya'nın Rusya ile dostane ilişkilerini güçlendirme niyetini beyan etmiş ve Batı yanlısı Moldova hükümeti tarafından izlenen Moskova ile çatışma politikasını eleştirmişti. Kişinev seçimi yasadışı ilan etmeye çalışmış ancak Gagavuzya Parlamentosu Gutsul ile dayanışma içinde olduğunu ifade ederek bölgede Gutsul lehine birçok kitlesel eylem düzenlenmişti. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, yasalara aykırı olarak Gutsul'u Moldova hükümetinin bir üyesi olarak onaylayan bir kararnameyi imzalamayı reddetmişti.
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