https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/gagavuzyadan-turkiye-ve-rusyaya-cagri-ozerklik-hakkimizin-garantorleri-olun-1095445865.html

Gagavuzya'dan Türkiye ve Rusya'ya çağrı: 'Özerklik hakkımızın garantörleri olun'

Gagavuzya'dan Türkiye ve Rusya'ya çağrı: 'Özerklik hakkımızın garantörleri olun'

Sputnik Türkiye

Gagavuzya'nın başkenti Komrat'ta düzenlenen kitlesel mitinge katılanlar, Rusya ve Türkiye'ye Moldova yönetiminin özerklik hak ve hukukuna riayet etmesinin... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T20:17+0300

2025-04-16T20:17+0300

2025-04-16T20:17+0300

dünya

yevgeniya gutsul

rusya

gagavuzya

türkiye

özerklik

gagavuzya özerk cumhuriyeti

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Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Bölgesi Başkan Yardımcısı İlya Uzun Moldova, Rusya, Türkiye ve Gagavuz Özerk Bölgesi'nden oluşan dörtlü bir komisyon kurulması talep etti.Uzun açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Kişinev ve Komrat arasındaki ilişkiler, 2023 yılında muhalefet temsilcisi Yevgeniya Gutsul tarafından kazanılan Gagavuzya başkanlığı seçiminden sonra önemli ölçüde kötüleşmişti. Gutsul, Gagavuzya'nın Rusya ile dostane ilişkilerini güçlendirme niyetini beyan etmiş ve Batı yanlısı Moldova hükümeti tarafından izlenen Moskova ile çatışma politikasını eleştirmişti. Kişinev seçimi yasadışı ilan etmeye çalışmış ancak Gagavuzya Parlamentosu Gutsul ile dayanışma içinde olduğunu ifade ederek bölgede Gutsul lehine birçok kitlesel eylem düzenlenmişti. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, yasalara aykırı olarak Gutsul'u Moldova hükümetinin bir üyesi olarak onaylayan bir kararnameyi imzalamayı reddetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/svr-abd-ve-ab-arasindaki-anlasmazlik-moskova-ve-washington-arasindaki-yakinlasmaya-katkida-1095445686.html

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gagavuzya

gagavuzya özerk cumhuriyeti

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yevgeniya gutsul, rusya, gagavuzya, türkiye, özerklik, gagavuzya özerk cumhuriyeti