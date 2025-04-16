https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/tff-duyurdu-turkiye-kupasi-finalinin-adresi-belli-oldu-1095445180.html

TFF duyurdu: Türkiye Kupası Finali'nin adresi belli oldu

TFF duyurdu: Türkiye Kupası Finali'nin adresi belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir’de oynanacağını açıkladı. Final mücadelesi, 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T18:41+0300

2025-04-16T18:41+0300

2025-04-16T18:41+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

ziraat türkiye kupası

maç

tarihi maç

maç yayını

final

eskişehir

eskişehir valiliği

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Ziraat Türkiye Kupası finali, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45’te Eskişehir Yeni Stadı’nda oynanacak.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanacağını resmen duyurdu. Federasyonun açıklamasına göre, final karşılaşması 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadı’nda gerçekleştirilecek ve mücadele saat 20.45’te başlayacak. Hem futbolseverlerin hem de finalist takımların merakla beklediği bu büyük buluşma için TFF, organizasyonun kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/ziraat-turkiye-kupasi-yari-final-heyecani-basliyor-hangi-takimlar-eslesecek-maclar-ne-zaman-1095089388.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), ziraat türkiye kupası, maç, tarihi maç, maç yayını, final, eskişehir, eskişehir valiliği