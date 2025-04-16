https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/tff-duyurdu-turkiye-kupasi-finalinin-adresi-belli-oldu-1095445180.html
TFF duyurdu: Türkiye Kupası Finali'nin adresi belli oldu
TFF duyurdu: Türkiye Kupası Finali'nin adresi belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir’de oynanacağını açıkladı. Final mücadelesi, 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T18:41+0300
2025-04-16T18:41+0300
2025-04-16T18:41+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
ziraat türkiye kupası
maç
tarihi maç
maç yayını
final
eskişehir
eskişehir valiliği
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Ziraat Türkiye Kupası finali, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45’te Eskişehir Yeni Stadı’nda oynanacak.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanacağını resmen duyurdu. Federasyonun açıklamasına göre, final karşılaşması 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadı’nda gerçekleştirilecek ve mücadele saat 20.45’te başlayacak. Hem futbolseverlerin hem de finalist takımların merakla beklediği bu büyük buluşma için TFF, organizasyonun kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/ziraat-turkiye-kupasi-yari-final-heyecani-basliyor-hangi-takimlar-eslesecek-maclar-ne-zaman-1095089388.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), ziraat türkiye kupası, maç, tarihi maç, maç yayını, final, eskişehir, eskişehir valiliği
türkiye futbol federasyonu (tff), ziraat türkiye kupası, maç, tarihi maç, maç yayını, final, eskişehir, eskişehir valiliği
TFF duyurdu: Türkiye Kupası Finali'nin adresi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir’de oynanacağını açıkladı. Final mücadelesi, 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmanın hangi takımlar arasında olacağı ise yarı final maçlarının ardından belli olacak.
Ziraat Türkiye Kupası finali, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45’te Eskişehir Yeni Stadı’nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanacağını resmen duyurdu. Federasyonun açıklamasına göre, final karşılaşması 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadı’nda gerçekleştirilecek ve mücadele saat 20.45’te başlayacak.
Hem futbolseverlerin hem de finalist takımların merakla beklediği bu büyük buluşma için TFF, organizasyonun kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.