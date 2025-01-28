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Birleşmiş Milletler duyurdu: Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu
Birleşmiş Milletler duyurdu: Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye ve Lübnan’daki temaslarının ardından Ankara’da düzenlediği basın toplantısında önemli... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ankara'da basın toplantısında açıklamalarda bulundu.BM ziyareti kapsamında konuşan Grandi, Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle 12 milyona yakın kişinin hem ülke içinde yer değiştirmek hem de başka ülkelere göç etmek zorunda kaldığını ifade etti. Ayrıca, Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini vurguladı. Grandi, bu temaslarda yerinden edilenlerin dönüşü, insan hakları ve güvenlik konularının ele alındığını belirtti.Grandi, uluslararası topluma seslenerek "Lütfen Suriye'ye yardım edin. Yaptırımları kaldırın ve yeniden yapılanma için fırsat yaratın" çağrısında bulundu. BM Komiseri Grandi, Türkiye’nin Suriyelilere yönelik yardımlarını ve Suriye’deki çalışmalarını överek, TİKA, AFAD, Türk Kızılay ve diğer kurumların önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Türkiye'de ikamet eden Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünün 8 Aralık'tan itibaren 80 bine ulaştığını duyurdu.
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Birleşmiş Milletler duyurdu: Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu

22:38 28.01.2025
© AA / Dilara İrem SancarFilippo Grandi
Filippo Grandi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© AA / Dilara İrem Sancar
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye ve Lübnan’daki temaslarının ardından Ankara’da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Suriye’de başkent Şam ve Halep’te gerçekleştirdiği incelemeler hakkında bilgi veren Grandi, Türkiye'den Suriye'ye 6-7 haftada 80 bin mültecinin geçtiğini duyurdu.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ankara'da basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
BM ziyareti kapsamında konuşan Grandi, Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle 12 milyona yakın kişinin hem ülke içinde yer değiştirmek hem de başka ülkelere göç etmek zorunda kaldığını ifade etti. Ayrıca, Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini vurguladı. Grandi, bu temaslarda yerinden edilenlerin dönüşü, insan hakları ve güvenlik konularının ele alındığını belirtti.
Grandi, uluslararası topluma seslenerek "Lütfen Suriye'ye yardım edin. Yaptırımları kaldırın ve yeniden yapılanma için fırsat yaratın" çağrısında bulundu. BM Komiseri Grandi, Türkiye’nin Suriyelilere yönelik yardımlarını ve Suriye’deki çalışmalarını överek, TİKA, AFAD, Türk Kızılay ve diğer kurumların önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Türkiye'de ikamet eden Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünün 8 Aralık'tan itibaren 80 bine ulaştığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
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Bakan Ali Yerlikaya son durumu paylaştı: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
9 Ocak, 14:46
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