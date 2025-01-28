https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/birlesmis-milletler-duyurdu-turkiyeden-suriyeye-donen-multeci-sayisi-belli-oldu-1093146796.html

Birleşmiş Milletler duyurdu: Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu

Birleşmiş Milletler duyurdu: Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye ve Lübnan’daki temaslarının ardından Ankara’da düzenlediği basın toplantısında önemli... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T22:38+0300

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göçmen krizi

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ankara'da basın toplantısında açıklamalarda bulundu.BM ziyareti kapsamında konuşan Grandi, Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle 12 milyona yakın kişinin hem ülke içinde yer değiştirmek hem de başka ülkelere göç etmek zorunda kaldığını ifade etti. Ayrıca, Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini vurguladı. Grandi, bu temaslarda yerinden edilenlerin dönüşü, insan hakları ve güvenlik konularının ele alındığını belirtti.Grandi, uluslararası topluma seslenerek "Lütfen Suriye'ye yardım edin. Yaptırımları kaldırın ve yeniden yapılanma için fırsat yaratın" çağrısında bulundu. BM Komiseri Grandi, Türkiye’nin Suriyelilere yönelik yardımlarını ve Suriye’deki çalışmalarını överek, TİKA, AFAD, Türk Kızılay ve diğer kurumların önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Türkiye'de ikamet eden Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünün 8 Aralık'tan itibaren 80 bine ulaştığını duyurdu.

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