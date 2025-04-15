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İslam Memiş, gram ve çeyrek altında beklentisini açıkladı: Altın almak ya da satmak için uygun zaman mı?
İslam Memiş, gram ve çeyrek altında beklentisini açıkladı: Altın almak ya da satmak için uygun zaman mı?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. İslam Memiş, yıl sonu için gram altın beklentisinin 6 bin lira olarak açıklarken yükselişin süreceğini dile getirdi.
2025-04-15T15:15+0300
2025-04-15T15:15+0300
ekonomi̇
i̇slam memiş
gram altın
çeyrek altın
ons altın
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Altın fiyatlarını değerlendiren finans analisti İslam Memiş, gram altın ve çeyrek altındaki beklentilerini açıkladı. Memiş, gram altının sene sonunda 6 bin görebileceğini belirtirken çeyrek altının yazın düğün sezonuyla birlikte 7 bin 500 lirayı bulmasını beklediğini kaydetti. Peki bu dönemde altın alınır mı? Altın borcu olanlar ne yapmalı? Ev almak için altın satılır mı?'Altın kar satışı yapmak için makul seviyede'CNN Türk'e açıklamalarda bulunan İslam Memiş, altın fiyatlarının güçlü duruşunu korumaya devam ettiğini ve yükseliş isteğinin sürdüğünü belirterek, "Bu yıl 4 bin 500 lira hedef konumunda gram altın tarafında. Ons altın tarafında 3 bin 500 dolar seviyesi. Bu kadar agresif ve hızlı yükselişler sonra mutlaka teknik olarak ara ara kar satışlarının gelmesi gerekiyor. Bu hafta 3 bin 150 dolar seviyesini ons altın tarafında destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Yine yukarıda 3 bin 250 dolar bandı var. Bu bant aralığında biraz daha oyalanmak isteyebilir. Ama kısa vadede mutlaka bir geri çekilme teknik olarak olabilir. Gram altın tarafında kısa vadede 3 bin 850-4 bin lira aralığını yine takip etmeye devam ediyor. Yani bir dalgalı piyasa var. Yine vergi ile alakalı tartışmalar, gerginlikler piyasalarda devam ediyor. Yine küresel ekonomiye dair belirsizlikler var. Bu kaygı devam ettikçe güvenli liman talebinde tekrar artış olur." ifadelerini kullandı. Altın satmak için uygun bir zaman mı?Altın almak için uygun bir zaman mı?Altın almak için uygun bir zaman mı sorusunu ise Memiş şöyle yanıtladı: Altın borçlanmayın Memiş'in dikkat çektiği bir nokta ise altın borcu olanlar. Bu konuda da Memiş şunları dile getirdi: "Mesela ev alacak, araba alacak ama karşı taraf ona altın borcu veriyor. O da almak zorunda kalıyor. Bu sefer maliyet hesaplamasını 1 yıllık süreçte 6 bin lira seviyesi olarak yapması lazım. 6 bin seviyesi riskinin mutlaka gözünde bulundurması gerekiyor. Mümkün olduğunca eğer acil bir ihtiyaç yoksa altın borçlanılmamalı. Gelirinizdeki ise ona göre borçlanmanız lazım. "Gram altın ve çeyrek altın ne kadar olur?İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin 2025'te de devam etmesini beklediğini belirterek şu rakamları paylaştı:
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İslam Memiş, gram ve çeyrek altında beklentisini açıkladı: Altın almak ya da satmak için uygun zaman mı?

15:15 15.04.2025
© AAAltın fiyatları
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© AA
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Altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı durum hakkında konuşan piyasa analisti İslam Memiş, gram altının sene sonunda 6 bin lirayı görmesini beklediğini söylerken, çeyrek altının yaz aylarında 7 bin 500 seviyesine çıkabileceğini belirtti.
Altın fiyatlarını değerlendiren finans analisti İslam Memiş, gram altın ve çeyrek altındaki beklentilerini açıkladı. Memiş, gram altının sene sonunda 6 bin görebileceğini belirtirken çeyrek altının yazın düğün sezonuyla birlikte 7 bin 500 lirayı bulmasını beklediğini kaydetti. Peki bu dönemde altın alınır mı? Altın borcu olanlar ne yapmalı? Ev almak için altın satılır mı?

'Altın kar satışı yapmak için makul seviyede'

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan İslam Memiş, altın fiyatlarının güçlü duruşunu korumaya devam ettiğini ve yükseliş isteğinin sürdüğünü belirterek, "Bu yıl 4 bin 500 lira hedef konumunda gram altın tarafında. Ons altın tarafında 3 bin 500 dolar seviyesi. Bu kadar agresif ve hızlı yükselişler sonra mutlaka teknik olarak ara ara kar satışlarının gelmesi gerekiyor. Bu hafta 3 bin 150 dolar seviyesini ons altın tarafında destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Yine yukarıda 3 bin 250 dolar bandı var. Bu bant aralığında biraz daha oyalanmak isteyebilir. Ama kısa vadede mutlaka bir geri çekilme teknik olarak olabilir. Gram altın tarafında kısa vadede 3 bin 850-4 bin lira aralığını yine takip etmeye devam ediyor. Yani bir dalgalı piyasa var. Yine vergi ile alakalı tartışmalar, gerginlikler piyasalarda devam ediyor. Yine küresel ekonomiye dair belirsizlikler var. Bu kaygı devam ettikçe güvenli liman talebinde tekrar artış olur." ifadelerini kullandı.

Altın satmak için uygun bir zaman mı?

"Elinde altın bulunduran yatırımcısı eğer nakide ihtiyacı yoksa bulundurmaya devam etmeli. Bugünlerde özellikle ev alacak, araba alacakların altını bozmaya ihtiyacı var. Onlara da diyoruz ki 'Evet, altın yükseldi. Yüzde 34 civarında bir getiri sağladı 4,5 ayda. Buralardan çıkabilirsiniz.'

Altın almak için uygun bir zaman mı?

Altın almak için uygun bir zaman mı sorusunu ise Memiş şöyle yanıtladı:
"Almayı ihmal etmiş olanlar da var. Ons altın tarafını takip etmeleri gerekiyor mutlaka. Gram altın tarafında 3 bin 750 lira seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Ons altında 3 bin dolar seviyesinin altına sarkmalar olunca burada alım yönlü girişimler yapabilirler. Orta ve uzun vadede özellikle 4 bin 500 lira seviyesini mutlaka göz önünde bulundurması lazım."

Altın borçlanmayın

Memiş'in dikkat çektiği bir nokta ise altın borcu olanlar. Bu konuda da Memiş şunları dile getirdi:
"Mesela ev alacak, araba alacak ama karşı taraf ona altın borcu veriyor. O da almak zorunda kalıyor. Bu sefer maliyet hesaplamasını 1 yıllık süreçte 6 bin lira seviyesi olarak yapması lazım. 6 bin seviyesi riskinin mutlaka gözünde bulundurması gerekiyor. Mümkün olduğunca eğer acil bir ihtiyaç yoksa altın borçlanılmamalı. Gelirinizdeki ise ona göre borçlanmanız lazım. "

Gram altın ve çeyrek altın ne kadar olur?

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin 2025'te de devam etmesini beklediğini belirterek şu rakamları paylaştı:

"Yaz aylarında beklediğimiz 4 bin 500 lira seviyesi var düğün sezonunda. Buraları test etmesi sürpriz değildir. Ama 12 aylık sürece baktığımız zaman, önümüzdeki 1 yıl boyunca 6 bin lira seviyesi hedef konumda. Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler bu tarafı işaret ediyor. Çeyrek altının 6 bin 550 lira olduğunu düşünelim. Düğün sezonunda muhtemelen 7 bin 400, 7 bin 500 gibi rakamlar karşımızda olabilir. Eğer nakidi hazırsa, düğün için çeyrek almayı planlayan vatandaşlarımız varsa şimdiden hazırlığını yavaş yavaş yapsın."

Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
EKONOMİ
Altın fiyatlarında hareketlilik: Bugün gram ve çeyrek altın kaç TL?
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