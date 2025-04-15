https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/islam-memis-gram-ve-ceyrek-altinda-beklentisini-acikladi-altin-almak-ya-da-satmak-icin-uygun-zaman-1095407097.html

İslam Memiş, gram ve çeyrek altında beklentisini açıkladı: Altın almak ya da satmak için uygun zaman mı?

İslam Memiş, gram ve çeyrek altında beklentisini açıkladı: Altın almak ya da satmak için uygun zaman mı?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. İslam Memiş, yıl sonu için gram altın beklentisinin 6 bin lira olarak açıklarken yükselişin süreceğini dile getirdi.

2025-04-15T15:15+0300

2025-04-15T15:15+0300

2025-04-15T15:15+0300

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Altın fiyatlarını değerlendiren finans analisti İslam Memiş, gram altın ve çeyrek altındaki beklentilerini açıkladı. Memiş, gram altının sene sonunda 6 bin görebileceğini belirtirken çeyrek altının yazın düğün sezonuyla birlikte 7 bin 500 lirayı bulmasını beklediğini kaydetti. Peki bu dönemde altın alınır mı? Altın borcu olanlar ne yapmalı? Ev almak için altın satılır mı?'Altın kar satışı yapmak için makul seviyede'CNN Türk'e açıklamalarda bulunan İslam Memiş, altın fiyatlarının güçlü duruşunu korumaya devam ettiğini ve yükseliş isteğinin sürdüğünü belirterek, "Bu yıl 4 bin 500 lira hedef konumunda gram altın tarafında. Ons altın tarafında 3 bin 500 dolar seviyesi. Bu kadar agresif ve hızlı yükselişler sonra mutlaka teknik olarak ara ara kar satışlarının gelmesi gerekiyor. Bu hafta 3 bin 150 dolar seviyesini ons altın tarafında destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Yine yukarıda 3 bin 250 dolar bandı var. Bu bant aralığında biraz daha oyalanmak isteyebilir. Ama kısa vadede mutlaka bir geri çekilme teknik olarak olabilir. Gram altın tarafında kısa vadede 3 bin 850-4 bin lira aralığını yine takip etmeye devam ediyor. Yani bir dalgalı piyasa var. Yine vergi ile alakalı tartışmalar, gerginlikler piyasalarda devam ediyor. Yine küresel ekonomiye dair belirsizlikler var. Bu kaygı devam ettikçe güvenli liman talebinde tekrar artış olur." ifadelerini kullandı. Altın satmak için uygun bir zaman mı?Altın almak için uygun bir zaman mı?Altın almak için uygun bir zaman mı sorusunu ise Memiş şöyle yanıtladı: Altın borçlanmayın Memiş'in dikkat çektiği bir nokta ise altın borcu olanlar. Bu konuda da Memiş şunları dile getirdi: "Mesela ev alacak, araba alacak ama karşı taraf ona altın borcu veriyor. O da almak zorunda kalıyor. Bu sefer maliyet hesaplamasını 1 yıllık süreçte 6 bin lira seviyesi olarak yapması lazım. 6 bin seviyesi riskinin mutlaka gözünde bulundurması gerekiyor. Mümkün olduğunca eğer acil bir ihtiyaç yoksa altın borçlanılmamalı. Gelirinizdeki ise ona göre borçlanmanız lazım. "Gram altın ve çeyrek altın ne kadar olur?İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin 2025'te de devam etmesini beklediğini belirterek şu rakamları paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/altin-fiyatlarinda-hareketlilik-bugun-gram-ve-ceyrek-altin-kac-tl--1095395569.html

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