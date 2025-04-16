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2025 MEB 25 bin öğretmen atama başvuruları: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?
2025 MEB 25 bin öğretmen atama başvuruları: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?
Sputnik Türkiye
öğretmen ataması branş dağılımı, öğretmen ataması
2025-04-16T09:47+0300
2025-04-16T09:47+0300
türki̇ye
atama
milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen
sınav
sözleşmeli öğretmen
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2025 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak kontenjanla birlikte yeni öğretmen atamaları yapılacak. Yeni öğretmen atama takvimi, öğretmen olabilme hayaliyle atanmayı bekleyen binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması: Erdoğan ne dedi?Cumhurbaşkanı Erdoğan "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.Öğretmen atamasına ilişkin takvimÖte yandan Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılında yapılması planlanan öğretmen atamalarına ilişkin henüz takvimi yayımlamadı.Sözleşmeli öğretmen alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?MEB bünyesine yapılacak sözleşmeli öğretmen alımına dair kılavuzun yakın zaman içinde yayımlanması bekleniyor.Öğretmen atamalarında branş dağılımı belli oldu mu?Kılavuzun yayımlanması ile alım yapılacak branşlar da netlik kazanacak.Öğretmen atamaları nasıl olacak?MEB tarafından öğretmen ataması kılavuzu yayımlandıktan sonra adaylar belirlenen tarihlerde ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi yapılacak.Sözlü sınavlar uygulandıktan sonra sınav sonuçlarına göre atama tercihleri yapılacak ve mülakatları geçen adayların görev yeri ve başlangıç tarihi belirlenecek.Öğretmen atamasında süreçlerin, 2025-2026 eğitim yılının açılışına kadar tamamlanacağı tahmin ediliyor.
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2025 MEB 25 bin öğretmen atama başvuruları: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?

09:47 16.04.2025
© AAöğretmen ataması
öğretmen ataması - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi. Binlerce insanın meraklı bekleyişi başladı. 25 bin öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?
2025 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak kontenjanla birlikte yeni öğretmen atamaları yapılacak.
Yeni öğretmen atama takvimi, öğretmen olabilme hayaliyle atanmayı bekleyen binlerce kişinin gündeminde yer alıyor.

Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması: Erdoğan ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

Öğretmen atamasına ilişkin takvim

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılında yapılması planlanan öğretmen atamalarına ilişkin henüz takvimi yayımlamadı.

Sözleşmeli öğretmen alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

MEB bünyesine yapılacak sözleşmeli öğretmen alımına dair kılavuzun yakın zaman içinde yayımlanması bekleniyor.

Öğretmen atamalarında branş dağılımı belli oldu mu?

Kılavuzun yayımlanması ile alım yapılacak branşlar da netlik kazanacak.

Öğretmen atamaları nasıl olacak?

MEB tarafından öğretmen ataması kılavuzu yayımlandıktan sonra adaylar belirlenen tarihlerde ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi yapılacak.

Sözlü sınavlar uygulandıktan sonra sınav sonuçlarına göre atama tercihleri yapılacak ve mülakatları geçen adayların görev yeri ve başlangıç tarihi belirlenecek.

Öğretmen atamasında süreçlerin, 2025-2026 eğitim yılının açılışına kadar tamamlanacağı tahmin ediliyor.
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