https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/istanbul-valisi-gul-ogrencileri-uyardi-provokasyonlara-karsi-dikkatli-olun-1095417831.html
İstanbul Valisi Gül, öğrencileri uyardı: 'Provokasyonlara karşı dikkatli olun'
İstanbul Valisi Gül, öğrencileri uyardı: 'Provokasyonlara karşı dikkatli olun'
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen atamaları ardından yapılan sokak çağrıları sonrası polisle gerilim yaşayan gençlere yönelik... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T22:29+0300
2025-04-15T22:29+0300
2025-04-15T22:36+0300
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Bazı liselerde yapılan eylemlere karşı uyarıda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül öğrencilerden dikkatli olmalarını istedi.İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden, okullarda artan protesto eylemleri ve sokak olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Gül ''Sevgili Öğrencilerimiz, Güvenliğiniz ve geleceğiniz her şeyden önemlidir. Bazı provokatörler, sizi yasa dışı eylemlere sürükleyerek polisle karşı karşıya getirmeyi ve hayallerinizi çalmayı amaçlamaktadır. Bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olun'' açıklamasında bulundu. Sözlerine devam eden Gül ''Yüreğimiz, bir gencin eğitim yerine sokakta tehlikeye atılmasına asla razı olmaz. Sizi korumak bizim sorumluluğumuzdur. Lütfen sizi kışkırtan siyasal ve sosyal gruplara mesafeli durun. Unutmayın, bu tür gruplar kendi menfaatleri için sizi kullanmak isteyebilirler. Keşke dememek için dikkatli olun'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/istanbulda-oteller-mercek-altinda-ruhsati-ya-da-konaklama-belgesi-olmayan-oteller-kapatilacak-1093209510.html
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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, öğrenci, lise, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, okul, okul müdürü
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, öğrenci, lise, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, okul, okul müdürü
İstanbul Valisi Gül, öğrencileri uyardı: 'Provokasyonlara karşı dikkatli olun'
22:29 15.04.2025 (güncellendi: 22:36 15.04.2025)
İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen atamaları ardından yapılan sokak çağrıları sonrası polisle gerilim yaşayan gençlere yönelik uyarılarda bulundu. Gül, öğrencilere seslenerek provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.
Bazı liselerde yapılan eylemlere karşı uyarıda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül öğrencilerden dikkatli olmalarını istedi.
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden, okullarda artan protesto eylemleri ve sokak olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Gül ''Sevgili Öğrencilerimiz, Güvenliğiniz ve geleceğiniz her şeyden önemlidir. Bazı provokatörler, sizi yasa dışı eylemlere sürükleyerek polisle karşı karşıya getirmeyi ve hayallerinizi çalmayı amaçlamaktadır. Bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olun'' açıklamasında bulundu.
Sözlerine devam eden Gül ''Yüreğimiz, bir gencin eğitim yerine sokakta tehlikeye atılmasına asla razı olmaz. Sizi korumak bizim sorumluluğumuzdur. Lütfen sizi kışkırtan siyasal ve sosyal gruplara mesafeli durun. Unutmayın, bu tür gruplar kendi menfaatleri için sizi kullanmak isteyebilirler. Keşke dememek için dikkatli olun'' dedi.