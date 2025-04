https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/cumhurbaskani-erdogan-turkiyenin-mesajlarini-ortaya-koyduk-1095413360.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin öğretmen ataması olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin öğretmen ataması olacak

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına konuştu. Erdoğan, gündeme... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T18:56+0300

2025-04-15T18:56+0300

2025-04-15T20:39+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

ak parti

ak parti genel merkezi

kabine

kabine toplantısı

yeni kabine

kabine değişlikliği

cumhurbaşkanlığı kabinesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/09/1093512872_0:0:2692:1515_1920x0_80_0_0_a309746200eab0475c40e389c0917125.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı ardından ülke gündemine dair konuları ele aldı.Antalya Diplomasi Forumu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Eğilmeden, bükülmeden, zorbalıklar karşısında asla geri adım atmadan, milletimizin hakkını ve hukukunu en güçlü biçimde savunuyoruz. Düzenlenen dördüncü Antalya Diplomasi Forumu, Türk dış politikasının gücünü görmemiz açısından yeni bir fırsat teşkil etti. Foruma toplam 155 ülkeden 6 bini aşkın katılımcı iştirak etti. Gazze ve Suriye’ye dair oturumlar ülkemizin zülüm karşısındaki vicdanlı duruşunun sergilenmesi noktasında fevkalade önemliydi. Biz de açılış hitabımızda, Türkiye’nin Suriye ve Gazze başta olmak üzere bölgesel meselelere dair net tavrını ortaya koyduk. İnsanlığın beşten büyük olduğunun altını bir kez daha çizdik'' dedi.'Filistin halkının yanında olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nda Filistin ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere dair Türkiye’nin kararlı duruşunu şu ifadelerle belirtti:Endonezya - Türkiye ilişkileriEndonezya lideri Subianto'nun ziyareti hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Forumdan bir gün önce 10 Nisan tarihinde Endonezya Cumhurbaşkanı ve heyetini ülkemizde misafir ettik. Sağlık ve enerjiden gıda sektörüne kuracağımız yeni ortaklıklarla inşallah bu hedefe ulaşacağız. Orta Doğu‘daki her gelişme, her kriz ve her sorun doğrudan doğruya bizi ülkemizi milletimizi, ekonomimizi, güvenliğimizi ilgilendirmektedir. Girişimci proaktif ve cesur bir anlayışla hadiseleri okumak politikalarımızı da buna göre güncellemek mecburiyetindeyiz. Türkiye olarak bu mücadelede güçlü kurumlara sahibiz. Türkiye’nin sert güç ve yumuşak güç unsurları daha önce hiç olmadığı kadar dış politikamızda etkin rol oynuyor. Sabırla, soğukkanlılıkla ve stratejik akılla mücehhez bir bakış açısıyla dış politikadaki hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz'' şeklinde konuştu.'Mandacılık hastalığından kendini kurtaramadı'Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Çiftçilerimize geçmiş olsun'Zirai don olayı hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine giderek daha fazla maruz kalıyoruz. İnsanlık olarak bizden öncekilerden devraldığımız ve çocuklarımızın bize emaneti olan tabiatı, havayı, suyu ve toprağı hoyratça kullanmanın faturasına daha çok muhatap olduğumuz bir dönemin içindeyiz. İklim değişikliği, bazen kuraklık bazen de dolu ve zirai don gibi meteorolojik olaylarla kendisini belli ediyor. Hava şartlarına bağlı olan tarımsal üretim de iklim değişikliğinde en çok etkilenen alanların başında geliyor. Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sebebiyle ülkemizin belli bölgelerinde don, kar yağışı ve dolu olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Tüm üreticilerimiz çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Tarım ve orman Bakanlığımız ilk günden beri süreci yakından takip etti. Gıda arz güvenliğimizin tehlikede olduğundan tutunda, yurtdışına bağımlı olacağımıza bütün bunlara kadar bir sürü ortalığa borca ettiler. Tarım Bakanlığımız dün yaptığı açıklamayla karşı karşıya olduğumuz ilk tabloyu ortaya koydu. Başta hububat, baklagiller ve tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde yurtiçi gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek risk yok. Belli bölgelerde bazı meyve çeşitlerinde sıkıntı söz konusu. İlk tespitlerimiz kayısı, elma, şeftali, nektarin gibi meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğine işaret ediyor. Üretimin devamlılığını ve arz güvenliğini sağlamak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli adımları atmaktadır. Bu olay bizlere TARSİM'in önemini tekrar hatırlatmıştır. Sel, kuraklık gibi durumlardan etkilenmemek için prim bedelinin yüzde 70’i kadarının devletimizce ödendiği tarım sigortasının yaptırılması ve çiftçi kayıt sistemine kayıt olunması büyük önem taşıyor. Bugünkü kabine toplantımızda, üreticilerimizin zararını tazmin konusunda neler yapabiliriz bunu enine boyuna değerlendirdik. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve zirai don sigortası olmayan çiftçilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamalarının hasar oranına göre karşılanması için tarım Bakanlığımız çalışmalarına başladı. Tarım bakanımız konuyu çiftçilerimizle yakın istişare halinde yürütmesi için gereken talimatları verdik. Şahsen biz de yapılan bu çalışmaları büyük bir hassasiyetle takip edeceğiz'' ifadelerini kullandı.'25 bin yeni öğretmen ataması olacak'Öğretmen atamaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne olmak üzere, toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/cumhurbaskani-erdogan-endonezyayla-10-milyar-dolar-hedefimiz-var-1095297542.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ak parti, ak parti genel merkezi, kabine, kabine toplantısı, yeni kabine, kabine değişlikliği, cumhurbaşkanlığı kabinesi