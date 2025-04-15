https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/martta-otomobil-satislarinda-patlama-mart-2025te-rekor-kirildi-arac-fiyatlari-ucacak-mi-1095392027.html

Martta otomobil satışlarında patlama, Mart 2025’te rekor kırıldı: Araç fiyatları uçacak mı?

Martta otomobil satışlarında patlama, Mart 2025’te rekor kırıldı: Araç fiyatları uçacak mı?

Sputnik Türkiye

Otomotiv sektöründe mart ayında yaşanan canlanma, stokların hızla erimesine neden oldu. Fiyatlar artacak mı? Araç alımı için doğru zaman mı? İşte merak edilen... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T07:37+0300

2025-04-15T07:37+0300

2025-04-15T07:37+0300

abd

ekonomi̇

otomobil

yerli otomobil

ikinci el otomobil

otomobil sanayi

otomotiv

ikinci el

i̇kinci el

i̇kinci el araba satıcısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089369348_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_18be88bcf11f6daf30526ab81324ac25.jpg

Ocak ve şubat aylarında durgun geçen otomotiv pazarı, mart ayında adeta canlandı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 116 bin 900 adetle tüm zamanların en yüksek mart rakamına ulaştı. Sektör temsilcilerine göre bu hareketlilik geçici değil ve tüketiciler için ciddi ipuçları taşıyor.Yılın ilk iki ayında ellerindeki araçları satmakta zorlanan bayiler, mart ayında ellerindeki stokları önemli ölçüde tüketti. Peki bu yükselişin nedeni ne? Fiyatlar neden artabilir? Araç almak için hala uygun zaman mı?Mart ayında otomobil pazarı rekor kırdıTürkiye otomotiv pazarı, mart ayında bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 7 artış göstererek tüm zamanların en yüksek mart satışına ulaştı. Satışlar, ocak ve şubat aylarındaki daralmanın aksine canlı bir tablo sergiledi.Tüketici neden martta alıma yöneldi?İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel’e göre, tüketicinin satın alma kararında etkili olan ana faktör, döviz kurundaki oynaklık ve ABD’nin açıkladığı ek vergi kararları oldu. Bu gelişmeler, fiyatların yakın zamanda artabileceği endişesini doğurdu.Elektrikli ve yerli üretim araçlara yoğun i̇lgiTüketici tercihlerinde elektrikli ve yerli üretim modellerin ön plana çıkması da mart ayındaki yükselişi destekledi. Özellikle maliyet avantajı sunan modellerde talep dikkat çekti.Fiyatlarda net artış olacak mı?Ertemel, lüks segmentte bazı modellerde fiyat artışlarının başladığını, ancak genel anlamda piyasada belirgin bir artış olmadığını belirtti. Maliyetlerin yüksekliği nedeniyle fiyatların daha fazla düşmeyeceği öngörülüyor.Sıfır ve i̇kinci el araçta alım fırsatı devam ediyorSatın almayı erteleyenler için şu anki fiyat seviyeleri avantajlı olarak değerlendiriliyor. Zira hem sıfır araçta kampanyalar hem de ikinci el piyasasında uygun fiyatlar dikkat çekiyor.Yıl sonuna kadar satış beklentisi ne?Faiz oranlarında devam eden düşüş trendi ve krediye erişim kolaylaşırsa, 2025 yılı ikinci yarısında satışlar ivme kazanabilir. Geçen yıl 1.2 milyon adeti aşan satışlara bu yıl ulaşmak zor olsa da, 1 milyon barajının aşılması muhtemel.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/3-hafta-aradan-sonra-cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplaniyor--gundemde-neler-var-1095391783.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, otomobil, yerli otomobil, ikinci el otomobil, otomobil sanayi, otomotiv, ikinci el, i̇kinci el, i̇kinci el araba satıcısı