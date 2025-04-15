https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/martta-otomobil-satislarinda-patlama-mart-2025te-rekor-kirildi-arac-fiyatlari-ucacak-mi-1095392027.html
Martta otomobil satışlarında patlama, Mart 2025’te rekor kırıldı: Araç fiyatları uçacak mı?
Martta otomobil satışlarında patlama, Mart 2025’te rekor kırıldı: Araç fiyatları uçacak mı?
Sputnik Türkiye
Otomotiv sektöründe mart ayında yaşanan canlanma, stokların hızla erimesine neden oldu. Fiyatlar artacak mı? Araç alımı için doğru zaman mı? İşte merak edilen... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T07:37+0300
2025-04-15T07:37+0300
2025-04-15T07:37+0300
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Ocak ve şubat aylarında durgun geçen otomotiv pazarı, mart ayında adeta canlandı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 116 bin 900 adetle tüm zamanların en yüksek mart rakamına ulaştı. Sektör temsilcilerine göre bu hareketlilik geçici değil ve tüketiciler için ciddi ipuçları taşıyor.Yılın ilk iki ayında ellerindeki araçları satmakta zorlanan bayiler, mart ayında ellerindeki stokları önemli ölçüde tüketti. Peki bu yükselişin nedeni ne? Fiyatlar neden artabilir? Araç almak için hala uygun zaman mı?Mart ayında otomobil pazarı rekor kırdıTürkiye otomotiv pazarı, mart ayında bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 7 artış göstererek tüm zamanların en yüksek mart satışına ulaştı. Satışlar, ocak ve şubat aylarındaki daralmanın aksine canlı bir tablo sergiledi.Tüketici neden martta alıma yöneldi?İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel’e göre, tüketicinin satın alma kararında etkili olan ana faktör, döviz kurundaki oynaklık ve ABD’nin açıkladığı ek vergi kararları oldu. Bu gelişmeler, fiyatların yakın zamanda artabileceği endişesini doğurdu.Elektrikli ve yerli üretim araçlara yoğun i̇lgiTüketici tercihlerinde elektrikli ve yerli üretim modellerin ön plana çıkması da mart ayındaki yükselişi destekledi. Özellikle maliyet avantajı sunan modellerde talep dikkat çekti.Fiyatlarda net artış olacak mı?Ertemel, lüks segmentte bazı modellerde fiyat artışlarının başladığını, ancak genel anlamda piyasada belirgin bir artış olmadığını belirtti. Maliyetlerin yüksekliği nedeniyle fiyatların daha fazla düşmeyeceği öngörülüyor.Sıfır ve i̇kinci el araçta alım fırsatı devam ediyorSatın almayı erteleyenler için şu anki fiyat seviyeleri avantajlı olarak değerlendiriliyor. Zira hem sıfır araçta kampanyalar hem de ikinci el piyasasında uygun fiyatlar dikkat çekiyor.Yıl sonuna kadar satış beklentisi ne?Faiz oranlarında devam eden düşüş trendi ve krediye erişim kolaylaşırsa, 2025 yılı ikinci yarısında satışlar ivme kazanabilir. Geçen yıl 1.2 milyon adeti aşan satışlara bu yıl ulaşmak zor olsa da, 1 milyon barajının aşılması muhtemel.
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abd, otomobil, yerli otomobil, ikinci el otomobil, otomobil sanayi, otomotiv, ikinci el, i̇kinci el, i̇kinci el araba satıcısı
abd, otomobil, yerli otomobil, ikinci el otomobil, otomobil sanayi, otomotiv, ikinci el, i̇kinci el, i̇kinci el araba satıcısı
Martta otomobil satışlarında patlama, Mart 2025’te rekor kırıldı: Araç fiyatları uçacak mı?
Otomotiv sektöründe mart ayında yaşanan canlanma, stokların hızla erimesine neden oldu. Fiyatlar artacak mı? Araç alımı için doğru zaman mı? İşte merak edilen tüm yanıtlar.
Ocak ve şubat aylarında durgun geçen otomotiv pazarı, mart ayında adeta canlandı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 116 bin 900 adetle tüm zamanların en yüksek mart rakamına ulaştı. Sektör temsilcilerine göre bu hareketlilik geçici değil ve tüketiciler için ciddi ipuçları taşıyor.
Yılın ilk iki ayında ellerindeki araçları satmakta zorlanan bayiler, mart ayında ellerindeki stokları önemli ölçüde tüketti. Peki bu yükselişin nedeni ne? Fiyatlar neden artabilir? Araç almak için hala uygun zaman mı?
Mart ayında otomobil pazarı rekor kırdı
Türkiye otomotiv pazarı, mart ayında bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 7 artış göstererek tüm zamanların en yüksek mart satışına ulaştı. Satışlar, ocak ve şubat aylarındaki daralmanın aksine canlı bir tablo sergiledi.
Tüketici neden martta alıma yöneldi?
İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel’e göre, tüketicinin satın alma kararında etkili olan ana faktör, döviz kurundaki oynaklık ve ABD’nin açıkladığı ek vergi kararları oldu. Bu gelişmeler, fiyatların yakın zamanda artabileceği endişesini doğurdu.
Elektrikli ve yerli üretim araçlara yoğun i̇lgi
Tüketici tercihlerinde elektrikli ve yerli üretim modellerin ön plana çıkması da mart ayındaki yükselişi destekledi. Özellikle maliyet avantajı sunan modellerde talep dikkat çekti.
Fiyatlarda net artış olacak mı?
Ertemel, lüks segmentte bazı modellerde fiyat artışlarının başladığını, ancak genel anlamda piyasada belirgin bir artış olmadığını belirtti. Maliyetlerin yüksekliği nedeniyle fiyatların daha fazla düşmeyeceği öngörülüyor.
Sıfır ve i̇kinci el araçta alım fırsatı devam ediyor
Satın almayı erteleyenler için şu anki fiyat seviyeleri avantajlı olarak değerlendiriliyor. Zira hem sıfır araçta kampanyalar hem de ikinci el piyasasında uygun fiyatlar dikkat çekiyor.
Yıl sonuna kadar satış beklentisi ne?
Faiz oranlarında devam eden düşüş trendi ve krediye erişim kolaylaşırsa, 2025 yılı ikinci yarısında satışlar ivme kazanabilir. Geçen yıl 1.2 milyon adeti aşan satışlara bu yıl ulaşmak zor olsa da, 1 milyon barajının aşılması muhtemel.