3 hafta aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündemde neler var?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rusya arasında direkt uçuşlar başlayacak mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Yaşadığımız sessiz felaketin adı: Zirai don'
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
ABB faaliyet raporunu açıkladı: Yardımlar 29 kat arttı
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka iş yerlerine eleman seçebilir mi: ‘Çalışanın içeceği kahveyi bile tahmin ediyoruz’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kolezyum'u büyüledi, milyonlar görmek için yarıştı
18:18
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Liselerde neler oluyor?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Komutanlar Balyoz kararına itiraz etti
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Kürşad Tüzmen: 'ABD kaybet-kaybet stratejisi izliyor'
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 112 yıl geçti
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/3-hafta-aradan-sonra-cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplaniyor--gundemde-neler-var-1095391783.html
3 hafta aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündemde neler var?
3 hafta aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündemde neler var?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin ana gündeminde; iç ve dış gelişmeler, ekonomik tablo, terörle mücadele ve Gazze'deki son durum... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T07:25+0300
2025-04-15T07:25+0300
gazze
kabine
cumhurbaşkanlığı külliyesi
türki̇ye
kabine toplantısı
kabine
kabine
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085911234_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_56f2f57ea262c44505b12cf4fd91c03f.jpg
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geliyor. Toplantı saat 15.00’te başlayacak.Kabine toplantısında ülkenin iç ve dış politika gelişmeleri masaya yatırılacak. Ekonomideki son tablo, artan enflasyon oranları, döviz kuru hareketliliği ve kamu zam politikaları ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.Güvenlik gündeminde ise terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonların kapsamı ele alınacak. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler, kabine üyelerinin dikkatle üzerinde duracağı konular arasında yer alıyor.Gazze'deki insani kriz de kabine toplantısında önemli bir başlık olacak. Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardımları ve diplomatik girişimleri gözden geçirilecek.Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın veya ilgili bakan tarafından açıklama yapılması bekleniyor.Ekonomi gündemi: Enflasyonla mücadele ve maaş politikalarıKabine, artan hayat pahalılığına karşı atılacak adımlar üzerinde duracak. Asgari ücret, memur maaşları ve emeklilik sistemi değerlendirilecek.Terörle mücadele: Sınır ötesi operasyonlar gündemdeIrak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonların detayları ve bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.Gazze krizi: Türkiye'nin diplomatik duruşuGazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında Türkiye'nin izlediği insani diplomasi ve uluslararası girişimler tartışılacak.Dış politika gelişmeleri: Bölgesel i̇stikrarın sağlanmasıKabine, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'daki Türkiye etkisini sürdürülebilir kılmak adına yeni adımlar planlıyor.İç politika ve reformlar: Yeni yasal düzenlemeler yoldaAdalet, eğitim ve sağlık alanlarında yapılması planlanan yasal düzenlemeler hakkında son taslaklar değerlendirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/imf-kuresel-jeopolitik-riskler-onemli-olcude-artti-1095391046.html
gazze
cumhurbaşkanlığı külliyesi
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085911234_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_6e5feeed093c0e90ab4444aee22a82cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gazze, kabine, cumhurbaşkanlığı külliyesi, kabine toplantısı, kabine, kabine
gazze, kabine, cumhurbaşkanlığı külliyesi, kabine toplantısı, kabine, kabine

3 hafta aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündemde neler var?

07:25 15.04.2025
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© AA / TCCB / Murat Kula
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin ana gündeminde; iç ve dış gelişmeler, ekonomik tablo, terörle mücadele ve Gazze'deki son durum yer alıyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geliyor. Toplantı saat 15.00’te başlayacak.
Kabine toplantısında ülkenin iç ve dış politika gelişmeleri masaya yatırılacak. Ekonomideki son tablo, artan enflasyon oranları, döviz kuru hareketliliği ve kamu zam politikaları ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.
Güvenlik gündeminde ise terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonların kapsamı ele alınacak. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler, kabine üyelerinin dikkatle üzerinde duracağı konular arasında yer alıyor.
Gazze'deki insani kriz de kabine toplantısında önemli bir başlık olacak. Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardımları ve diplomatik girişimleri gözden geçirilecek.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın veya ilgili bakan tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Ekonomi gündemi: Enflasyonla mücadele ve maaş politikaları

Kabine, artan hayat pahalılığına karşı atılacak adımlar üzerinde duracak. Asgari ücret, memur maaşları ve emeklilik sistemi değerlendirilecek.

Terörle mücadele: Sınır ötesi operasyonlar gündemde

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonların detayları ve bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.

Gazze krizi: Türkiye'nin diplomatik duruşu

Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında Türkiye'nin izlediği insani diplomasi ve uluslararası girişimler tartışılacak.

Dış politika gelişmeleri: Bölgesel i̇stikrarın sağlanması

Kabine, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'daki Türkiye etkisini sürdürülebilir kılmak adına yeni adımlar planlıyor.

İç politika ve reformlar: Yeni yasal düzenlemeler yolda

Adalet, eğitim ve sağlık alanlarında yapılması planlanan yasal düzenlemeler hakkında son taslaklar değerlendirilecek.
Uluslararası Para Fonu (IMF) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
EKONOMİ
IMF: Küresel jeopolitik riskler önemli ölçüde arttı
04:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала