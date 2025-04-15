https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/3-hafta-aradan-sonra-cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplaniyor--gundemde-neler-var-1095391783.html

3 hafta aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündemde neler var?

3 hafta aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündemde neler var?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin ana gündeminde; iç ve dış gelişmeler, ekonomik tablo, terörle mücadele ve Gazze'deki son durum... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T07:25+0300

2025-04-15T07:25+0300

2025-04-15T07:25+0300

gazze

kabine

cumhurbaşkanlığı külliyesi

türki̇ye

kabine toplantısı

kabine

kabine

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geliyor. Toplantı saat 15.00’te başlayacak.Kabine toplantısında ülkenin iç ve dış politika gelişmeleri masaya yatırılacak. Ekonomideki son tablo, artan enflasyon oranları, döviz kuru hareketliliği ve kamu zam politikaları ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.Güvenlik gündeminde ise terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonların kapsamı ele alınacak. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler, kabine üyelerinin dikkatle üzerinde duracağı konular arasında yer alıyor.Gazze'deki insani kriz de kabine toplantısında önemli bir başlık olacak. Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardımları ve diplomatik girişimleri gözden geçirilecek.Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın veya ilgili bakan tarafından açıklama yapılması bekleniyor.Ekonomi gündemi: Enflasyonla mücadele ve maaş politikalarıKabine, artan hayat pahalılığına karşı atılacak adımlar üzerinde duracak. Asgari ücret, memur maaşları ve emeklilik sistemi değerlendirilecek.Terörle mücadele: Sınır ötesi operasyonlar gündemdeIrak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonların detayları ve bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.Gazze krizi: Türkiye'nin diplomatik duruşuGazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında Türkiye'nin izlediği insani diplomasi ve uluslararası girişimler tartışılacak.Dış politika gelişmeleri: Bölgesel i̇stikrarın sağlanmasıKabine, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'daki Türkiye etkisini sürdürülebilir kılmak adına yeni adımlar planlıyor.İç politika ve reformlar: Yeni yasal düzenlemeler yoldaAdalet, eğitim ve sağlık alanlarında yapılması planlanan yasal düzenlemeler hakkında son taslaklar değerlendirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/imf-kuresel-jeopolitik-riskler-onemli-olcude-artti-1095391046.html

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